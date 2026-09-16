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Как же мучается «Локомотив». Снова упустил победу — и шанс выбраться из зоны стыков

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Завтра команду Галактионова может обойти «Акрон».
Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
16 сентября, 20:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
Крылья Советов

Такого мрачного сезона в Черкизове не видели очень давно.

Против «Крыльев» Михаил Галактионов в очередной раз попытался встряхнуть команду — и выпустил полностью российский состав. Для «Локомотива» это уже второй случай в XXI веке. Первый был в 2025 году — с того момента в старте остались четверо: Митрюшкин, Сильянов, Ненахов и Морозов.

Ход, правда, вынужденный — из-за травм в обороне позицию левого защитника экстренно занял Чевардин, а пару центральных защитников составили Сильянов с Морозовым.

Отметим и реактивный набор формы Мостового: всего четыре дня назад, в матче с «Зенитом», он оказался готов на 10 минут, а теперь провел полный матч. И был одним из лучших — по объему, физическому состоянию и созданию моментов.

&laquo;Зенит&raquo; обыграл &laquo;Локомотив&raquo; в&nbsp;матче 8-го тура РПЛ 12&nbsp;сентября.«Зенит» за тайм перевернул матч с «Локомотивом». Мостовой вышел на замену, у Энрике — победный гол

У Сергея Булатова кадровых проблем не было — если не считать потерю двух ключевых игроков: Бабкин теперь играет за «Локо», а Олейников под конец трансферного окна перешел в ЦСКА. Но структурно Самара долгое время выглядела стабильнее. К перерыву вела по ударам (8-3), больше держала мяч (53%) и набрала 0,87 xG (против 0,32 у соперника). При этом стартовые 30 минут можно было выбросить в корзину — за это время в Калининграде Глушенков сотворил шедевр, Соболев забил с 40 метров, Хиль вернул «Балтику» в игру. А «Локомотив» и «Крылья» мучились. И мучили каждого, кто за этим наблюдал.

Полумоменты начали возникать лишь к концу тайма: Печенин здорово размял Митрюшкина, неплохой шанс возник у Комличенко (в праймовой форме форвард такие забивает), а Мостовой классно выскочил один на один (и вообще пытался обострять), но немного не рассчитал с отскоком. Все это хоть как-то обнадеживало перед вторым таймом, хотя отсутствие ударов в створ не то чтобы добавляло позитива каждому, кто решил провести этот вечер в Черкизове.

Поверить в тот момент, что первое попадание «Локомотива» по воротам станет результативным, было очень трудно. Но это случилось. В результативной атаке выделим Руденко, который дважды пытался обострить — сначала передачей в штрафную, а после и ударом в дальний угол. Но все решил Комличенко: на опыте расчистил зону, подстроился под отскок и зарядил в угол. Этой команде очень не хватало забивного нападающего.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Правда, учитывая, как плохо «Локомотив» удерживает преимущество в этом сезоне, гол Комличенко абсолютно ничего не означал. Так и произошло. Не помогло даже экстренное перестроение, чтобы укрепить опасную зону: при 1:0 Галактионов оперативно убрал Чевардина, передвинув на левый фланг обороны Руденко (но и он не доиграл из-за повреждения), а направо отправил свежего Ракова.

Спустя минуту «Крылья» сравняли — причем гол пришел с того самого фланга, за который беспокоились в штабе хозяев. Салтыков, вернувшийся в Самару из «Локо», очень качественно вышел на замену: обострял, отрабатывал в каждой зоне и быстро ассистировал (как раз из-под Руденко) Рахмановичу, за которым не успели Ненахов и Раков.

«Локомотив» лидировал 10 минут. И в концовке, конечно, попытался вырвать победу, но выглядел слишком тяжелым.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Да, Комличенко попал в перекладину, пару раз здорово приложился Пиняев, дождавшийся своих четырех минут на поле. Но все это меркнет даже на фоне атаки «Крыльев», в которой Столбов выстрелил в штангу.

1:1 — заслуженный исход этого не самого выдающегося по качеству матча. Команда Галактионова снова упустила победу — и шанс уйти с кошмарного 13-го места.

Ближайшие три с половиной недели она проведет в зоне стыков — и лично у меня все меньше понимания, за счет чего нынешний «Локо» — с такими идеями, игрой и физической формой — собирается оттуда выбираться.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
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Зенит

 7
Максим Глушенков
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Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

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И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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 2 1 0
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