Как же мучается «Локомотив». Снова упустил победу — и шанс выбраться из зоны стыков
Такого мрачного сезона в Черкизове не видели очень давно.
Против «Крыльев» Михаил Галактионов в очередной раз попытался встряхнуть команду — и выпустил полностью российский состав. Для «Локомотива» это уже второй случай в XXI веке. Первый был в 2025 году — с того момента в старте остались четверо: Митрюшкин, Сильянов, Ненахов и Морозов.
Ход, правда, вынужденный — из-за травм в обороне позицию левого защитника экстренно занял Чевардин, а пару центральных защитников составили Сильянов с Морозовым.
Отметим и реактивный набор формы Мостового: всего четыре дня назад, в матче с «Зенитом», он оказался готов на 10 минут, а теперь провел полный матч. И был одним из лучших — по объему, физическому состоянию и созданию моментов.
У Сергея Булатова кадровых проблем не было — если не считать потерю двух ключевых игроков: Бабкин теперь играет за «Локо», а Олейников под конец трансферного окна перешел в ЦСКА. Но структурно Самара долгое время выглядела стабильнее. К перерыву вела по ударам (8-3), больше держала мяч (53%) и набрала 0,87 xG (против 0,32 у соперника). При этом стартовые 30 минут можно было выбросить в корзину — за это время в Калининграде Глушенков сотворил шедевр, Соболев забил с 40 метров, Хиль вернул «Балтику» в игру. А «Локомотив» и «Крылья» мучились. И мучили каждого, кто за этим наблюдал.
Полумоменты начали возникать лишь к концу тайма: Печенин здорово размял Митрюшкина, неплохой шанс возник у Комличенко (в праймовой форме форвард такие забивает), а Мостовой классно выскочил один на один (и вообще пытался обострять), но немного не рассчитал с отскоком. Все это хоть как-то обнадеживало перед вторым таймом, хотя отсутствие ударов в створ не то чтобы добавляло позитива каждому, кто решил провести этот вечер в Черкизове.
Поверить в тот момент, что первое попадание «Локомотива» по воротам станет результативным, было очень трудно. Но это случилось. В результативной атаке выделим Руденко, который дважды пытался обострить — сначала передачей в штрафную, а после и ударом в дальний угол. Но все решил Комличенко: на опыте расчистил зону, подстроился под отскок и зарядил в угол. Этой команде очень не хватало забивного нападающего.
Правда, учитывая, как плохо «Локомотив» удерживает преимущество в этом сезоне, гол Комличенко абсолютно ничего не означал. Так и произошло. Не помогло даже экстренное перестроение, чтобы укрепить опасную зону: при 1:0 Галактионов оперативно убрал Чевардина, передвинув на левый фланг обороны Руденко (но и он не доиграл из-за повреждения), а направо отправил свежего Ракова.
Спустя минуту «Крылья» сравняли — причем гол пришел с того самого фланга, за который беспокоились в штабе хозяев. Салтыков, вернувшийся в Самару из «Локо», очень качественно вышел на замену: обострял, отрабатывал в каждой зоне и быстро ассистировал (как раз из-под Руденко) Рахмановичу, за которым не успели Ненахов и Раков.
«Локомотив» лидировал 10 минут. И в концовке, конечно, попытался вырвать победу, но выглядел слишком тяжелым.
Да, Комличенко попал в перекладину, пару раз здорово приложился Пиняев, дождавшийся своих четырех минут на поле. Но все это меркнет даже на фоне атаки «Крыльев», в которой Столбов выстрелил в штангу.
1:1 — заслуженный исход этого не самого выдающегося по качеству матча. Команда Галактионова снова упустила победу — и шанс уйти с кошмарного 13-го места.
Ближайшие три с половиной недели она проведет в зоне стыков — и лично у меня все меньше понимания, за счет чего нынешний «Локо» — с такими идеями, игрой и физической формой — собирается оттуда выбираться.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0