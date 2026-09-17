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Ростов — Динамо Москва: гол Тюкавина в матче 9 тура РПЛ 17 сентября 2026

«Ростов» — «Динамо»: Тюкавин открыл счет

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Динамо» вышло вперед в матче против «Ростова» в 9-м туре РПЛ — 1:0.

На 35-й минуте отличился Константин Тюкавин. Этот гол стал для 24-летнего форварда четвертым в этом розыгрыше РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;.«Ростов» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
17 сентября, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Динамо

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Константин Тюкавин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

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 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
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Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

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