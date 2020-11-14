Бывший президент «Локомотива» — о введении Fan ID в РПЛ, продаже пива на стадионах и отсутствии Дзюбы в ближайших матчах сборной в Лиге наций.

— Со следующего сезона собираются ввести паспорт болельщика на матчах РПЛ. Вы поддерживаете эту идею? — вопрос Смородской.

— Считаю, что надо как-то двигаться вперед фанатским движениям. Одно дело — нормальные люди, которые болеют за клуб. А другое дело — примкнувшие к ним полупреступные группы. Поэтому не вижу в этом ничего плохого.

— Многие эксперты говорят, что в Fan ID нет необходимости — безопасность и так обеспечивается системой распознавания лиц. А минусом как раз называют лишнюю регистрацию, ожидание заявок. Это не повлияет на посещаемость?

— Все из-за этой коронавирусой беды научились везде регистрироваться, получать пропуска. Не думаю, что кого-то это отпугнет. Я не знаю про систему распознавания лиц. У нас на «Локомотиве» были очень хорошие камеры, но лица сложно распознать через базу полиции.

— Также обсуждалось возвращение продажи пива на стадионах.

—Двумя-тремя руками «за». Не считаю, что люди приходят на стадион, чтобы напиться. Они идут на футбол, чтобы получить удовольствие, выпить пива или бокал вина. А тот, кто неравнодушен к алкоголю, напивается еще до прохода на арену. Выпить в культурной обстановке с друзьями — это очень правильно. Во время чемпионата мира пиво продавали. Мы давно просили, чтобы его вернули на стадионы. И слава богу, что есть движение в этом направлении.

— Почему раньше этот вопрос стоял на месте?

— Сложно сказать. Мы многократно обращались и в РФС, и к министру спорта — тогда Виталию Мутко, — и выше. И ничего не могли сделать.

— Впереди матчи сборной в Лиге наций. Отсутствие Дзюбы может негативно повлиять на результат?

— Есть трудности с составом, конечно. Дзюба очень характерный нападающий. Он играет и столба, и распасовщика. Второго такого у нас нет. Его будет не хватать.

— В случае плохого результата можно ли говорить, что решение Черчесова не вызывать Дзюбу — ошибка?

— Не люблю гаданий на кофейной гуще. В принципе, во всем мире незаменимые игроки есть. Совершенно ясно, что «Барселона» без Хави и Месси — совсем другая команда. Когда Хави ушел, Месси было тяжело без него. Не вижу, кем из наших нападающих можно заменить Дзюбу.