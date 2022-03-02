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ЦСКА сломил «Сочи» голами-близнецами: Дивеев и Языджи вывели армейцев в четвертьфинал

ЦСКА обыграл «Сочи» и вышел в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России
Гоша Чернов
Корреспондент
«Сочи» — ЦСКА — 1:2. Игорь Дивеев и Матео Кассьерра.
Фото РПЛ
Два одинаковых гола позволили красно-синим одержать волевую победу в 1/8 финала
БЕТСИТИ Кубка России.
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
02 мар, 18:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:2
ЦСКА
Голы
Нобоа, 41 (1:0), Дивеев, 60 (1:1), Дивеев, 87 (1:2)
Сочи
Джанаев Родригау Терехов (Жоаузинью, 90+2) Цаллагов (Мелкадзе, 90+2) Юрганов Маргасов Прохин Нобоа Бурмистров (Попов, 70) Ангбан (Юсупов, 61) Кассьерра
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Набабкин (Фукс, 46) Дивеев Карраскаль (Дзагоев, 72) Зайнутдинов (Эджуке, 72) Гбамен (Мухин, 86) Бийол Юсуф Языджи Обляков Заболотный (Медина, 24)
Предупреждения
Маргасов 7’, Терехов 70’, Прохин 75’, Попов 77’  -  Акинфеев 39’, Мухин 90’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Москалев (Воронеж) Петросян (Бронницы)

Встреча «Сочи» и ЦСКА считалась центральной на стадии 1/8 финала Кубка России — третья команда РПЛ принимала четвертую. Плюс Владимир Федотов и Алексей Березуцкий не стали ротировать состав, бросив в бой сильнейших и подтвердив топ-афишу.

«Сочи» вышел в привычной схеме 3-4-2-1: вернулся Нобоа, а в атаке под Кассьеррой действовали Бурмистров и Ангбан. Ивуарийца непривычно было видеть так высоко — если он и выходит в составе, то чаще всего в центре полузащиты. На этот раз Федотов сделал Ангбана едва ли не нападающим — при прессинге африканец занимал самую высокую линию вместе с Кассьеррой.

ЦСКА все спутала травма Заболотного. Это ключевой эпизод первого тайма — до замены форварда красно-синие выглядели чуть лучше соперника и даже создали несколько полумоментов.

До травмы Заболотного ЦСКА тоже играл по схеме 3-4-2-1 — с Языджи и Карраскалем в роли «десяток». У турка при этом была широкая роль — он постоянно опускался вглубь и появлялся на левом краю. Но вынужденная перестановка повлияла на тактику ЦСКА: Языджи стал центрфорвардом, а справа появился вышедший на замену Медина. Парагваец, как и Карраскаль, действовал широко — не так, как Языджи на этой же позиции.

После травмы Заболотного ЦСКА будто бы долго перестраивался. «Сочи» стал больше владеть мячом и острее атаковать, хотя до гола южан самым опасным моментом в матче оставался удар Медины в перекладину. Но затем все-таки забил Нобоа. Интересно, что голу эквадорца предшествовала неудачная подача Ангбана с левой ноги. То есть ивуариец на непривычной позиции и с нерабочей ноги раскрутил результативную атаку хозяев.

В перерыве Березуцкий заменил Набабкина на Бруно Фукса, из-за чего изменилась позиция Дивеева — до перерыва он был правым центральным защитником, а стал левым центральным (как в дерби со «Спартаком»). И он же во втором тайме сравнял счет, пусть к смене позиции это и не имело отношения. Сработала волшебная левая нога Языджи, о которой мы слышали много легенд зимой. Турок теперь исполняет едва ли не все стандарты ЦСКА, и на этот раз он идеально навесил с углового.

Федотов выпустил на поле Юсупова и Попова, но они не усилили игру. «Сочи» после перерыва вообще заметно побледнел, будто бы сказалась разница в физической готовности. Южан держал в игре только Джанаев — на 64-й минуте он дважды за пару секунд отразил тяжелые удары Карраскаля и Медины.

В целом в этой игре сложно искать оригинальные тактические ходы, которые повлияли на ход встречи. Березуцкий тоже делал замены по позициям, и «Сочи» был готов к подобным перестановкам. Брака с обеих сторон было мало, поэтому стоило ждать либо овертайма, либо чьей-то ошибки, либо удачи на стандарте.

Сработало последнее. На 87-й минуте весь «Фишт» испытал дежавю: снова Языджи с правого фланга навесил левой ногой в центр штрафной, и снова Дивеев вбил мяч в ворота Джанаева. Защитника опять никто толком не держал, что и позволило Игорю спокойно оформить дубль. А ЦСКА еще и подтвердил, что теперь в его распоряжении есть действительно классная опция — левая нога Языджи. В матче со «Спартаком» турок забил со штрафного, а теперь отдал две результативные передачи с углового.

ЦСКА вырывает победу голами-близнецами и проходит дальше.

Игорь Дивеев
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
4
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