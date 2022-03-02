ЦСКА сломил «Сочи» голами-близнецами: Дивеев и Языджи вывели армейцев в четвертьфинал

Два одинаковых гола позволили красно-синим одержать волевую победу в 1/8 финала

БЕТСИТИ Кубка России.

Встреча «Сочи» и ЦСКА считалась центральной на стадии 1/8 финала Кубка России — третья команда РПЛ принимала четвертую. Плюс Владимир Федотов и Алексей Березуцкий не стали ротировать состав, бросив в бой сильнейших и подтвердив топ-афишу.

«Сочи» вышел в привычной схеме 3-4-2-1: вернулся Нобоа, а в атаке под Кассьеррой действовали Бурмистров и Ангбан. Ивуарийца непривычно было видеть так высоко — если он и выходит в составе, то чаще всего в центре полузащиты. На этот раз Федотов сделал Ангбана едва ли не нападающим — при прессинге африканец занимал самую высокую линию вместе с Кассьеррой.

ЦСКА все спутала травма Заболотного. Это ключевой эпизод первого тайма — до замены форварда красно-синие выглядели чуть лучше соперника и даже создали несколько полумоментов.

До травмы Заболотного ЦСКА тоже играл по схеме 3-4-2-1 — с Языджи и Карраскалем в роли «десяток». У турка при этом была широкая роль — он постоянно опускался вглубь и появлялся на левом краю. Но вынужденная перестановка повлияла на тактику ЦСКА: Языджи стал центрфорвардом, а справа появился вышедший на замену Медина. Парагваец, как и Карраскаль, действовал широко — не так, как Языджи на этой же позиции.

После травмы Заболотного ЦСКА будто бы долго перестраивался. «Сочи» стал больше владеть мячом и острее атаковать, хотя до гола южан самым опасным моментом в матче оставался удар Медины в перекладину. Но затем все-таки забил Нобоа. Интересно, что голу эквадорца предшествовала неудачная подача Ангбана с левой ноги. То есть ивуариец на непривычной позиции и с нерабочей ноги раскрутил результативную атаку хозяев.

В перерыве Березуцкий заменил Набабкина на Бруно Фукса, из-за чего изменилась позиция Дивеева — до перерыва он был правым центральным защитником, а стал левым центральным (как в дерби со «Спартаком»). И он же во втором тайме сравнял счет, пусть к смене позиции это и не имело отношения. Сработала волшебная левая нога Языджи, о которой мы слышали много легенд зимой. Турок теперь исполняет едва ли не все стандарты ЦСКА, и на этот раз он идеально навесил с углового.

Федотов выпустил на поле Юсупова и Попова, но они не усилили игру. «Сочи» после перерыва вообще заметно побледнел, будто бы сказалась разница в физической готовности. Южан держал в игре только Джанаев — на 64-й минуте он дважды за пару секунд отразил тяжелые удары Карраскаля и Медины.

В целом в этой игре сложно искать оригинальные тактические ходы, которые повлияли на ход встречи. Березуцкий тоже делал замены по позициям, и «Сочи» был готов к подобным перестановкам. Брака с обеих сторон было мало, поэтому стоило ждать либо овертайма, либо чьей-то ошибки, либо удачи на стандарте.

Сработало последнее. На 87-й минуте весь «Фишт» испытал дежавю: снова Языджи с правого фланга навесил левой ногой в центр штрафной, и снова Дивеев вбил мяч в ворота Джанаева. Защитника опять никто толком не держал, что и позволило Игорю спокойно оформить дубль. А ЦСКА еще и подтвердил, что теперь в его распоряжении есть действительно классная опция — левая нога Языджи. В матче со «Спартаком» турок забил со штрафного, а теперь отдал две результативные передачи с углового.