Николсон, Юри Алберто и два футболиста «Енисея» вошли в символическую сборную 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал символическую сборную 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.
В состав символической команды вошли Евгений Латышонок, Иван Остойич (оба — «Балтика»), Валерий Кичин, Александр Ломакин (оба — «Енисей»), Андрей Мостовой, Юри Алберто (оба — «Зенит»), Квинси Промес, Шамар Николсон (оба — «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо») и Виталий Лисакович («Рубин»).
Символическая сборная 1/8 финала #БЕТСИТИКубокРоссии ? pic.twitter.com/OMKUl00w5j— РФС (@rfsruofficial) March 4, 2022
Матчи 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России проходили с 1 по 3 марта. В четвертьфинал вышли «Зенит», «Балтика», «Рубин», «Енисей», «Спартак», ЦСКА, «Алания» и «Динамо».
Жеребьевка четвертьфинала Кубка состоится сегодня, 4 марта.
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