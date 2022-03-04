Николсон, Юри Алберто и два футболиста «Енисея» вошли в символическую сборную 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал символическую сборную 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

В состав символической команды вошли Евгений Латышонок, Иван Остойич (оба — «Балтика»), Валерий Кичин, Александр Ломакин (оба — «Енисей»), Андрей Мостовой, Юри Алберто (оба — «Зенит»), Квинси Промес, Шамар Николсон (оба — «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо») и Виталий Лисакович («Рубин»).

Матчи 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России проходили с 1 по 3 марта. В четвертьфинал вышли «Зенит», «Балтика», «Рубин», «Енисей», «Спартак», ЦСКА, «Алания» и «Динамо».

Жеребьевка четвертьфинала Кубка состоится сегодня, 4 марта.