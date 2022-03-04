Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 13:26

Николсон, Юри Алберто и два футболиста «Енисея» вошли в символическую сборную 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал символическую сборную 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

В состав символической команды вошли Евгений Латышонок, Иван Остойич (оба — «Балтика»), Валерий Кичин, Александр Ломакин (оба — «Енисей»), Андрей Мостовой, Юри Алберто (оба — «Зенит»), Квинси Промес, Шамар Николсон (оба — «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо») и Виталий Лисакович («Рубин»).

Матчи 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России проходили с 1 по 3 марта. В четвертьфинал вышли «Зенит», «Балтика», «Рубин», «Енисей», «Спартак», ЦСКА, «Алания» и «Динамо».

Жеребьевка четвертьфинала Кубка состоится сегодня, 4 марта.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Шамар Николсон
Юри Алберто
1
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Хруст в суставах: причины и способы лечения
Агент Селюк заявил, что санкции научат работать менеджеров и скаутов в России, а футболисты будут зарабатывать гораздо меньше
Реклама
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2021/22: 1/8 финала
Дюпин: «Игроки «Рубина» успокоились после второго гола и контролировали концовку матча»
Мостовой поделился эмоциями после победы над КАМАЗом в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России
Семак рассказал о характере травмы Одоевского
Семак рассказал о том, как Ракицкий покинул «Зенит»
Семак: «Никаких разговоров о том, что Ловрен хотел бы уйти я не слышал. Это все неправда»
Юри Алберто признан лучшим игроком матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» — КАМАЗ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футболист «Ротора» Минаев назвал равной игру с «Рубином» в матче БЕТСИТИ Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости