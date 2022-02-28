Березуцкий обыграл Ваноли. В чем сила обновленного ЦСКА?
ЦСКА провел первый матч после зимнего перерыва, сразу презентовав всех новичков и обыграв «Спартак» — 2:0. Разбираемся, как изменилась команда Алексея Березуцкого.
Плотность в обороне, изменения в схеме в течение игры
На матч со «Спартаком» ЦСКА вышел с расстановкой 3-5-2. Тройку центральных защитников составили Дивеев, Фукс и Бийол. Их задача заключалась в том, чтобы не позволить форвардам «Спартака» проникать с мячом в штрафную. Команда Паоло Ваноли без проблем доходила до финальной трети, но дальше оборона ЦСКА дисциплинированно разбивала атаки.
Армейцам удавалось и отражать верховые передачи, и блокировать все попытки проткнуть мяч за спину низом — мало у кого в лиге есть такие многофункциональные центрбеки. Защитный блок команды Алексея Березуцкого редко участвовал в начале атак, но держал четкий рисунок в центральной зоне и вовремя встречал соперника. Это, а также сумбур в атаке не позволяли «Спартаку» раскачивать чужую оборону.
Отдельно стоит отметить перестроения армейцев по ходу игры. 3-5-2 (или 5-3-2) у красно-синих удачно трансформировались в более атакующие 4-1-3-2. В этой модели Обляков опускался ниже по левому флангу, а Фукс становился правым защитником, позволяя команде комбинировать с помощью свободного Фернандеса на правом краю. Для помощи защите из тройки центральных полузащитников смещался Гбамен. Для первого матча хавбек достойно контролировал середину, жестко встречал соперников и не давал им время на раздумья — чувствовался опыт АПЛ. Таким образом армейцы развязывали руки Медине, Карраскалю и Языджи, позволяя им творить в комфортных условиях.
Ваноли также выпустил трех центрбеков, однако три полузащитника при этом не стремились лезть вперед — Зобнин, Умяров и Мартинс часто находились прямо над линией защиты и повторяли ее движения во время позиционной обороны. Но из-за плохой игры на подборе лишали себя опасных владений. Не дал нужного эффекта «Спартаку» и его прессинг. Красно-белые потратили много сил в первые полчаса, а затем при отборе слишком легко расставались с мячом. Особенно неудачно при владении действовал Мартинс, который ситуативно выдвигался на позицию «восьмерки», но, скорее всего, не справился с нервами: передачи и удары часто исполнялись в последний момент и получались неточными.
Высокий класс новичков
Еще один козырь ЦСКА, который они продемонстрировали в дерби, — большая вариативность в атаке. Главный креативщик — Карраскаль. Благодаря своей скорости, колумбиец взвинтил темп всей команды, заставив каждого футболиста находить зоны и пытаться с ним отыграться. Уже по первым минутам дерби было видно, что Карраскаль и по технике, и по игровому мышлению сильно выделяется на фоне общего уровня РПЛ. Больше всего пользы Хорхе приносил в контратаках: он связывал полузащиту и атаку с помощью рывков с мячом, а главное, удачно шел в дриблинг — в матче со «Спартаком» форвард совершил четыре успешные обводки.
Не менее значимую роль сыграл и Языджи. Он выполнял функции «десятки», распределяя мячи по всей ширине нападения, подключался к атакам вторым темпом и мастерски исполнял стандарты (три удачных навеса из трех).
«Он у нас исполняет все стандарты. Открытием это назвать нельзя. В тренировочном процессе мы видим, как он может это делать. По этим качествам он один из лучших», — объяснил Алексей Березуцкий выбор для исполнения победного штрафного.
Во второй половине Языджи выбирал пространства, через которые ЦСКА выходил из обороны, и разворачивал группы партнеров то вперед, то назад, чтобы избежать большого количества брака.
В целом атака армейцев далеко не идеально выстроена схематически — в игре со «Спартаком» упор был сделан на индивидуальное мастерство новичков и на их умение создавать друг для друга моменты. Однако старые наработки команда Березуцкого тоже использовала.
Речь про забросы на Заболотного. В дерби форвард много цеплялся за мячи, продавливал оборону и открывался спиной к чужим воротам, создавая дополнительную возможность для передачи. Несмотря на это, из девяти единоборств он выиграл всего три. Но Заболотный справился с другой своей миссией: измотать центрбеков «Спартака». В итоге Ваноли был вынужден менять Жиго, персонально игравшего против Антона, а также Джикию, помогавшего в подстраховке.
Главная причина поражения «Спартака» — реализация. И по xG, и по ударам по воротам он превзошел ЦСКА. Но свои моменты красно-белым не удалось конвертировать в забитые мячи. В отличие от армейцев, которые воспользовались буквально несколькими шансами, принесшими им победу.
По итогам зимних сборов ЦСКА выглядит более собранной, выстроенной и понятной командой. Березуцкий удачнее вписал в состав новичков, выбрал работающую стратегию и заслуженно выиграл второе дерби в сезоне. «Спартак» был хоть и не безнадежен, но сыр и неконкретен.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
2
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7