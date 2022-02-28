Березуцкий обыграл Ваноли. В чем сила обновленного ЦСКА?

«СЭ» анализирует изменения игры армейцев после зимней паузы.

ЦСКА провел первый матч после зимнего перерыва, сразу презентовав всех новичков и обыграв «Спартак» — 2:0. Разбираемся, как изменилась команда Алексея Березуцкого.

Плотность в обороне, изменения в схеме в течение игры

На матч со «Спартаком» ЦСКА вышел с расстановкой 3-5-2. Тройку центральных защитников составили Дивеев, Фукс и Бийол. Их задача заключалась в том, чтобы не позволить форвардам «Спартака» проникать с мячом в штрафную. Команда Паоло Ваноли без проблем доходила до финальной трети, но дальше оборона ЦСКА дисциплинированно разбивала атаки.

Армейцам удавалось и отражать верховые передачи, и блокировать все попытки проткнуть мяч за спину низом — мало у кого в лиге есть такие многофункциональные центрбеки. Защитный блок команды Алексея Березуцкого редко участвовал в начале атак, но держал четкий рисунок в центральной зоне и вовремя встречал соперника. Это, а также сумбур в атаке не позволяли «Спартаку» раскачивать чужую оборону.

Отдельно стоит отметить перестроения армейцев по ходу игры. 3-5-2 (или 5-3-2) у красно-синих удачно трансформировались в более атакующие 4-1-3-2. В этой модели Обляков опускался ниже по левому флангу, а Фукс становился правым защитником, позволяя команде комбинировать с помощью свободного Фернандеса на правом краю. Для помощи защите из тройки центральных полузащитников смещался Гбамен. Для первого матча хавбек достойно контролировал середину, жестко встречал соперников и не давал им время на раздумья — чувствовался опыт АПЛ. Таким образом армейцы развязывали руки Медине, Карраскалю и Языджи, позволяя им творить в комфортных условиях.

Ваноли также выпустил трех центрбеков, однако три полузащитника при этом не стремились лезть вперед — Зобнин, Умяров и Мартинс часто находились прямо над линией защиты и повторяли ее движения во время позиционной обороны. Но из-за плохой игры на подборе лишали себя опасных владений. Не дал нужного эффекта «Спартаку» и его прессинг. Красно-белые потратили много сил в первые полчаса, а затем при отборе слишком легко расставались с мячом. Особенно неудачно при владении действовал Мартинс, который ситуативно выдвигался на позицию «восьмерки», но, скорее всего, не справился с нервами: передачи и удары часто исполнялись в последний момент и получались неточными.

Высокий класс новичков

Еще один козырь ЦСКА, который они продемонстрировали в дерби, — большая вариативность в атаке. Главный креативщик — Карраскаль. Благодаря своей скорости, колумбиец взвинтил темп всей команды, заставив каждого футболиста находить зоны и пытаться с ним отыграться. Уже по первым минутам дерби было видно, что Карраскаль и по технике, и по игровому мышлению сильно выделяется на фоне общего уровня РПЛ. Больше всего пользы Хорхе приносил в контратаках: он связывал полузащиту и атаку с помощью рывков с мячом, а главное, удачно шел в дриблинг — в матче со «Спартаком» форвард совершил четыре успешные обводки.

Не менее значимую роль сыграл и Языджи. Он выполнял функции «десятки», распределяя мячи по всей ширине нападения, подключался к атакам вторым темпом и мастерски исполнял стандарты (три удачных навеса из трех).

«Он у нас исполняет все стандарты. Открытием это назвать нельзя. В тренировочном процессе мы видим, как он может это делать. По этим качествам он один из лучших», — объяснил Алексей Березуцкий выбор для исполнения победного штрафного.

Во второй половине Языджи выбирал пространства, через которые ЦСКА выходил из обороны, и разворачивал группы партнеров то вперед, то назад, чтобы избежать большого количества брака.

В целом атака армейцев далеко не идеально выстроена схематически — в игре со «Спартаком» упор был сделан на индивидуальное мастерство новичков и на их умение создавать друг для друга моменты. Однако старые наработки команда Березуцкого тоже использовала.

Речь про забросы на Заболотного. В дерби форвард много цеплялся за мячи, продавливал оборону и открывался спиной к чужим воротам, создавая дополнительную возможность для передачи. Несмотря на это, из девяти единоборств он выиграл всего три. Но Заболотный справился с другой своей миссией: измотать центрбеков «Спартака». В итоге Ваноли был вынужден менять Жиго, персонально игравшего против Антона, а также Джикию, помогавшего в подстраховке.

Главная причина поражения «Спартака» — реализация. И по xG, и по ударам по воротам он превзошел ЦСКА. Но свои моменты красно-белым не удалось конвертировать в забитые мячи. В отличие от армейцев, которые воспользовались буквально несколькими шансами, принесшими им победу.

По итогам зимних сборов ЦСКА выглядит более собранной, выстроенной и понятной командой. Березуцкий удачнее вписал в состав новичков, выбрал работающую стратегию и заслуженно выиграл второе дерби в сезоне. «Спартак» был хоть и не безнадежен, но сыр и неконкретен.