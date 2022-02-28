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Березуцкий обыграл Ваноли. В чем сила обновленного ЦСКА?

ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в 19-м туре РПЛ
Матвей Морозов
Корреспондент
Василий и Алексей Березуцкие.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«СЭ» анализирует изменения игры армейцев после зимней паузы.

ЦСКА провел первый матч после зимнего перерыва, сразу презентовав всех новичков и обыграв «Спартак» — 2:0. Разбираемся, как изменилась команда Алексея Березуцкого.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
0:2
ЦСКА
Голы
Юсуф Языджи, 49 (0:1), Зайнутдинов, 79 (0:2)
Спартак
Селихов Жиго (Кутепов, 90+5) Айртон Джикия (Хлусевич, 84) Литвинов Мозес Мартинс Умяров Зобнин (Ларссон, 69) Соболев (Николсон, 69) Промес
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Фукс (Набабкин, 75) Дивеев Карраскаль (Мухин, 90) Гбамен (Яковлев, 90) Медина (Зайнутдинов, 55) Бийол Юсуф Языджи (Эджуке, 75) Обляков Заболотный
Предупреждения
Умяров 40’, Мозес 90+6’  -  Марио Фернандес 24’, Карраскаль 30’, Эджуке 83’
Судьи
Мешков (Дмитров) Сафьян (Москва) Петросян (Бронницы)
ВАР
Турбин (Дмитров) Кобзев (Москва)

Плотность в обороне, изменения в схеме в течение игры

На матч со «Спартаком» ЦСКА вышел с расстановкой 3-5-2. Тройку центральных защитников составили Дивеев, Фукс и Бийол. Их задача заключалась в том, чтобы не позволить форвардам «Спартака» проникать с мячом в штрафную. Команда Паоло Ваноли без проблем доходила до финальной трети, но дальше оборона ЦСКА дисциплинированно разбивала атаки.

Армейцам удавалось и отражать верховые передачи, и блокировать все попытки проткнуть мяч за спину низом — мало у кого в лиге есть такие многофункциональные центрбеки. Защитный блок команды Алексея Березуцкого редко участвовал в начале атак, но держал четкий рисунок в центральной зоне и вовремя встречал соперника. Это, а также сумбур в атаке не позволяли «Спартаку» раскачивать чужую оборону.

26&nbsp;февраля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 0:2. Армейцы празднуют гол. Исход дерби решили Языджи с Карраскалем. Такие легионеры и нужны РПЛ

Отдельно стоит отметить перестроения армейцев по ходу игры. 3-5-2 (или 5-3-2) у красно-синих удачно трансформировались в более атакующие 4-1-3-2. В этой модели Обляков опускался ниже по левому флангу, а Фукс становился правым защитником, позволяя команде комбинировать с помощью свободного Фернандеса на правом краю. Для помощи защите из тройки центральных полузащитников смещался Гбамен. Для первого матча хавбек достойно контролировал середину, жестко встречал соперников и не давал им время на раздумья — чувствовался опыт АПЛ. Таким образом армейцы развязывали руки Медине, Карраскалю и Языджи, позволяя им творить в комфортных условиях.

Ваноли также выпустил трех центрбеков, однако три полузащитника при этом не стремились лезть вперед — Зобнин, Умяров и Мартинс часто находились прямо над линией защиты и повторяли ее движения во время позиционной обороны. Но из-за плохой игры на подборе лишали себя опасных владений. Не дал нужного эффекта «Спартаку» и его прессинг. Красно-белые потратили много сил в первые полчаса, а затем при отборе слишком легко расставались с мячом. Особенно неудачно при владении действовал Мартинс, который ситуативно выдвигался на позицию «восьмерки», но, скорее всего, не справился с нервами: передачи и удары часто исполнялись в последний момент и получались неточными.

Александр Селихов пропускает гол Юсуфа Языджи со&nbsp;штрафного.

Высокий класс новичков

Еще один козырь ЦСКА, который они продемонстрировали в дерби, — большая вариативность в атаке. Главный креативщик — Карраскаль. Благодаря своей скорости, колумбиец взвинтил темп всей команды, заставив каждого футболиста находить зоны и пытаться с ним отыграться. Уже по первым минутам дерби было видно, что Карраскаль и по технике, и по игровому мышлению сильно выделяется на фоне общего уровня РПЛ. Больше всего пользы Хорхе приносил в контратаках: он связывал полузащиту и атаку с помощью рывков с мячом, а главное, удачно шел в дриблинг — в матче со «Спартаком» форвард совершил четыре успешные обводки.

Не менее значимую роль сыграл и Языджи. Он выполнял функции «десятки», распределяя мячи по всей ширине нападения, подключался к атакам вторым темпом и мастерски исполнял стандарты (три удачных навеса из трех).

26&nbsp;февраля. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 0:2. ЦСКА смял «Спартак» топ-трансферами. Но провал в дерби — не главная проблема Ваноли

«Он у нас исполняет все стандарты. Открытием это назвать нельзя. В тренировочном процессе мы видим, как он может это делать. По этим качествам он один из лучших», — объяснил Алексей Березуцкий выбор для исполнения победного штрафного.

Во второй половине Языджи выбирал пространства, через которые ЦСКА выходил из обороны, и разворачивал группы партнеров то вперед, то назад, чтобы избежать большого количества брака.

В целом атака армейцев далеко не идеально выстроена схематически — в игре со «Спартаком» упор был сделан на индивидуальное мастерство новичков и на их умение создавать друг для друга моменты. Однако старые наработки команда Березуцкого тоже использовала.

26&nbsp;февраля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 0:2. Игроки ЦСКА поздравляют с&nbsp;голом Юсуфа Языджи. Яркий дебют Языджи в РПЛ: заработал штрафной и идеально пробил Селихова в дерби

Речь про забросы на Заболотного. В дерби форвард много цеплялся за мячи, продавливал оборону и открывался спиной к чужим воротам, создавая дополнительную возможность для передачи. Несмотря на это, из девяти единоборств он выиграл всего три. Но Заболотный справился с другой своей миссией: измотать центрбеков «Спартака». В итоге Ваноли был вынужден менять Жиго, персонально игравшего против Антона, а также Джикию, помогавшего в подстраховке.

Главная причина поражения «Спартака» — реализация. И по xG, и по ударам по воротам он превзошел ЦСКА. Но свои моменты красно-белым не удалось конвертировать в забитые мячи. В отличие от армейцев, которые воспользовались буквально несколькими шансами, принесшими им победу.

По итогам зимних сборов ЦСКА выглядит более собранной, выстроенной и понятной командой. Березуцкий удачнее вписал в состав новичков, выбрал работающую стратегию и заслуженно выиграл второе дерби в сезоне. «Спартак» был хоть и не безнадежен, но сыр и неконкретен.

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Основные источники исследования

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