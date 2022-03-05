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5 марта, 22:10

ЦСКА был в секундах от провала с «Нижним», но все же выгрыз победу! Языджи — новый монстр РПЛ

Гол Языджи на 96-й минуте принес ЦСКА победу над «Нижним Новгородом»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
5 марта. Москва. ЦСКА — «Нижний Новгород». Юсуф Языджи празднует забитый мяч.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«СЭ» рецензирует новую победу Алексея Березуцкого.

В трех матчах после рестарта мы увидели гибкий ЦСКА, который готов адаптироваться под разных соперников. В дерби команда Алексея Березуцкого действовала осторожно: не претендовала на владение и контроль, в два раза реже била по воротам, но без особых проблем убрала «Спартак».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
05 мар, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Нижний Новгород
Голы
Юсуф Языджи, 90+6 (1:0)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес (Набабкин, 85) Фукс (Эджуке, 57) Дивеев Карраскаль (Ахметов, 75) Дзагоев (Зайнутдинов, 46) Гбамен Медина (Яковлев, 57) Бийол Юсуф Языджи Обляков
Нижний Новгород
Нигматуллин Александров Кечкеш Юлдошев (Ткачук, 89) Гоцук Ларсен Кравцов Калинский Стоцкий Эннин (Берковский, 74) Милсон (Масоэро, 45+3)
Предупреждения
Карраскаль 44’, Юсуф Языджи 60’  -  Ларсен 31’
Удаления
Кечкеш 42’
Судьи
Кукуян (Сочи) Назаров (Невинномысск) Ковалев (Реутов)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Данченко (Уфа)

С «Сочи» перевернула игру двумя стандартами. А с «Нижним Новгородом» сразу включила давление — с высокими флангами, реактивным центром и мощным прессингом в финальной трети. Но именно в такой игре получила больше всего проблем — и все равно выцарапала победу.

Еще осенью мы воспринимали Березуцкого в лучшем случае как временную фигуру, но прямо сейчас важно зафиксировать: Алексей в дуэте с братом Василием создал одну из самых сбалансированных команд лиги. Прямо сейчас у ЦСКА крепкий запас (из старта выпали Мухин и Эджуке, а с «Нижним» присел и Зайнутдинов), острейшие стандарты и четыре топ-новичка, которые моментально встроились в систему.

&laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:2. Игорь Дивеев и&nbsp;Матео Кассьерра. ЦСКА сломил «Сочи» голами-близнецами: Дивеев и Языджи вывели армейцев в четвертьфинал

Удивительно, но именно с «Нижним» ЦСКА выдал самый энергозатратный матч, хотя у соперника не было ни одного реального момента (31% владения и 1 удар в створ — тотально доминирование армейцев), а все вопросы должны были сниматься к перерыву.

Мы аплодировали реализации команды Березуцкого и в дерби, и в Кубке с «Сочи», но сегодня ЦСКА был кошмарен в завершении. Хотя все остальное работало идеально: Марио Фернандес и Обляков проводили 80% времени в атаке, Карраскаль и Медина продавливали плотную оборону, Гбамен стрелял издали, а Дивеев взмывал вверх на каждом угловом в надежде повторить перформанс на «Фиште». Но ничего не работало — даже выход один на один, который «Нижний» организовал сам себе, завершился глухим ударом в штангу.

После удаления Кечкеша казалось — «Нижний» приговорен. Но в большинстве количество моментов ЦСКА сократилось. Хотя Березуцкий пробовал все, чтобы реанимировать команду: в перерыве вернул в состав Зайнутдинова (очевидно, ставка на креатив Дзагоева против глубокой обороны провалилась). Перестроился на четыре защитника. Налево бросил реактивного Эджуке, вместо «наевшегося» Карраскаля выпустил Ахметова, а также усилил атаку свежим Яковлевым.

Мариу Фернандес в&nbsp;очередной раз повредил нос.

Единственная вынужденная замена случилась после жуткого контакта Фернандеса с Юлдошевым: пока защитнику «Нижнего» перебинтовывали сечку на голове, Марио пытался остановить кровотечение из носа двумя полотенцами. Выглядело страшно — учитывая, сколько подобных травм защитник пережил в карьере.

В концовке ЦСКА вообще не выходил из финальной трети и от усталости (или обреченности) забрасывал штрафную лонгболлами, хотя играл в большинстве. «Нижний» даже не пытался перейти за центр — Нигматуллин заваливался на газон после каждого сейва и максимально затягивал время. Но все же пропустил, когда казалось, что худшее позади.

Все решил неудачный вынос — кипер долго выбирал направление атаки и пальнул в зону, где никого не было. После этого ЦСКА повторил трюк «Локомотива», который в Казани воспользовался «привозом» Дюпина и вырвал ничью в последней атаке: после заброса Облякова из глубины Бийол головой скинул на Языджи, который исправился за промах в первом тайме: покатил между ногами Нигматуллину и принес ЦСКА тяжелейшую победу. А также прокачал личную статистику: в трех матчах у турка четыре очка (2+2) по системе «гол+пас».

Зимняя трансферная кампания ЦСКА — идеальный кейс, как прокачать команду всего за 650 тысяч евро.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. РПЛ: ЦСКА обыграл «Нижний Новгород», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи 20-го тура

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Основные источники исследования

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Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
Матч завершен

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
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Манчестер Сити 4
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
Алексей Березуцкий
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
35
198
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
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 1 : 0
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Краснодар – Урал
 - : -
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Артем Дзюба

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
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Зенит

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

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Краснодар

 15 1 0
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