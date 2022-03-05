ЦСКА был в секундах от провала с «Нижним», но все же выгрыз победу! Языджи — новый монстр РПЛ
В трех матчах после рестарта мы увидели гибкий ЦСКА, который готов адаптироваться под разных соперников. В дерби команда Алексея Березуцкого действовала осторожно: не претендовала на владение и контроль, в два раза реже била по воротам, но без особых проблем убрала «Спартак».
С «Сочи» перевернула игру двумя стандартами. А с «Нижним Новгородом» сразу включила давление — с высокими флангами, реактивным центром и мощным прессингом в финальной трети. Но именно в такой игре получила больше всего проблем — и все равно выцарапала победу.
Еще осенью мы воспринимали Березуцкого в лучшем случае как временную фигуру, но прямо сейчас важно зафиксировать: Алексей в дуэте с братом Василием создал одну из самых сбалансированных команд лиги. Прямо сейчас у ЦСКА крепкий запас (из старта выпали Мухин и Эджуке, а с «Нижним» присел и Зайнутдинов), острейшие стандарты и четыре топ-новичка, которые моментально встроились в систему.
Удивительно, но именно с «Нижним» ЦСКА выдал самый энергозатратный матч, хотя у соперника не было ни одного реального момента (31% владения и 1 удар в створ — тотально доминирование армейцев), а все вопросы должны были сниматься к перерыву.
Мы аплодировали реализации команды Березуцкого и в дерби, и в Кубке с «Сочи», но сегодня ЦСКА был кошмарен в завершении. Хотя все остальное работало идеально: Марио Фернандес и Обляков проводили 80% времени в атаке, Карраскаль и Медина продавливали плотную оборону, Гбамен стрелял издали, а Дивеев взмывал вверх на каждом угловом в надежде повторить перформанс на «Фиште». Но ничего не работало — даже выход один на один, который «Нижний» организовал сам себе, завершился глухим ударом в штангу.
После удаления Кечкеша казалось — «Нижний» приговорен. Но в большинстве количество моментов ЦСКА сократилось. Хотя Березуцкий пробовал все, чтобы реанимировать команду: в перерыве вернул в состав Зайнутдинова (очевидно, ставка на креатив Дзагоева против глубокой обороны провалилась). Перестроился на четыре защитника. Налево бросил реактивного Эджуке, вместо «наевшегося» Карраскаля выпустил Ахметова, а также усилил атаку свежим Яковлевым.
Единственная вынужденная замена случилась после жуткого контакта Фернандеса с Юлдошевым: пока защитнику «Нижнего» перебинтовывали сечку на голове, Марио пытался остановить кровотечение из носа двумя полотенцами. Выглядело страшно — учитывая, сколько подобных травм защитник пережил в карьере.
В концовке ЦСКА вообще не выходил из финальной трети и от усталости (или обреченности) забрасывал штрафную лонгболлами, хотя играл в большинстве. «Нижний» даже не пытался перейти за центр — Нигматуллин заваливался на газон после каждого сейва и максимально затягивал время. Но все же пропустил, когда казалось, что худшее позади.
Все решил неудачный вынос — кипер долго выбирал направление атаки и пальнул в зону, где никого не было. После этого ЦСКА повторил трюк «Локомотива», который в Казани воспользовался «привозом» Дюпина и вырвал ничью в последней атаке: после заброса Облякова из глубины Бийол головой скинул на Языджи, который исправился за промах в первом тайме: покатил между ногами Нигматуллину и принес ЦСКА тяжелейшую победу. А также прокачал личную статистику: в трех матчах у турка четыре очка (2+2) по системе «гол+пас».
Зимняя трансферная кампания ЦСКА — идеальный кейс, как прокачать команду всего за 650 тысяч евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
4
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
5
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
6
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
7
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7