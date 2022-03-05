«СЭ» рецензирует новую победу Алексея Березуцкого

В трех матчах после рестарта мы увидели гибкий ЦСКА, который готов адаптироваться под разных соперников. В дерби команда Алексея Березуцкого действовала осторожно: не претендовала на владение и контроль, в два раза реже била по воротам, но без особых проблем убрала «Спартак».

С «Сочи» перевернула игру двумя стандартами. А с «Нижним Новгородом» сразу включила давление — с высокими флангами, реактивным центром и мощным прессингом в финальной трети. Но именно в такой игре получила больше всего проблем — и все равно выцарапала победу.

Еще осенью мы воспринимали Березуцкого в лучшем случае как временную фигуру, но прямо сейчас важно зафиксировать: Алексей в дуэте с братом Василием создал одну из самых сбалансированных команд лиги. Прямо сейчас у ЦСКА крепкий запас (из старта выпали Мухин и Эджуке, а с «Нижним» присел и Зайнутдинов), острейшие стандарты и четыре топ-новичка, которые моментально встроились в систему.

Удивительно, но именно с «Нижним» ЦСКА выдал самый энергозатратный матч, хотя у соперника не было ни одного реального момента (31% владения и 1 удар в створ — тотально доминирование армейцев), а все вопросы должны были сниматься к перерыву.

Мы аплодировали реализации команды Березуцкого и в дерби, и в Кубке с «Сочи», но сегодня ЦСКА был кошмарен в завершении. Хотя все остальное работало идеально: Марио Фернандес и Обляков проводили 80% времени в атаке, Карраскаль и Медина продавливали плотную оборону, Гбамен стрелял издали, а Дивеев взмывал вверх на каждом угловом в надежде повторить перформанс на «Фиште». Но ничего не работало — даже выход один на один, который «Нижний» организовал сам себе, завершился глухим ударом в штангу.

После удаления Кечкеша казалось — «Нижний» приговорен. Но в большинстве количество моментов ЦСКА сократилось. Хотя Березуцкий пробовал все, чтобы реанимировать команду: в перерыве вернул в состав Зайнутдинова (очевидно, ставка на креатив Дзагоева против глубокой обороны провалилась). Перестроился на четыре защитника. Налево бросил реактивного Эджуке, вместо «наевшегося» Карраскаля выпустил Ахметова, а также усилил атаку свежим Яковлевым.

Единственная вынужденная замена случилась после жуткого контакта Фернандеса с Юлдошевым: пока защитнику «Нижнего» перебинтовывали сечку на голове, Марио пытался остановить кровотечение из носа двумя полотенцами. Выглядело страшно — учитывая, сколько подобных травм защитник пережил в карьере.

В концовке ЦСКА вообще не выходил из финальной трети и от усталости (или обреченности) забрасывал штрафную лонгболлами, хотя играл в большинстве. «Нижний» даже не пытался перейти за центр — Нигматуллин заваливался на газон после каждого сейва и максимально затягивал время. Но все же пропустил, когда казалось, что худшее позади.

Все решил неудачный вынос — кипер долго выбирал направление атаки и пальнул в зону, где никого не было. После этого ЦСКА повторил трюк «Локомотива», который в Казани воспользовался «привозом» Дюпина и вырвал ничью в последней атаке: после заброса Облякова из глубины Бийол головой скинул на Языджи, который исправился за промах в первом тайме: покатил между ногами Нигматуллину и принес ЦСКА тяжелейшую победу. А также прокачал личную статистику: в трех матчах у турка четыре очка (2+2) по системе «гол+пас».

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