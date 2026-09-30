Карпин наконец-то выставил сильнейший состав. Такая команда действительно вышла бы из группы на ЧМ

Сборная России провела лучший матч в году.

Товарищеские матчи. Сборные. .

29 сентября, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)

Мы дождались: Валерий Карпин наконец-то перестал экспериментировать со смешанными составами, выставив против Ирана всех лучших. Впервые вместе на поле собрались Обляков, Кисляк, Батраков, Головин, Глушенков и Тюкавин. Плюс Сафонов. Плюс оптимальное сочетание в обороне — Вахания, Мелехин, Дивеев, Круговой. Разве что Осипенко можно было добавить, но он пропустил четыре тренировки, а Мелехин в этом сезоне тоже в полном порядке.

И получили лучший матч сборной за долгое время. Многие немного скептически отнеслись к свежим высказываниям сборников, что эта команда не хуже, чем в 2018-м, что точно вышла бы из группы на ЧМ-2026. Но во вторник слова нашли подтверждение — подросла серьезная банда. Иран вообще-то 22-й в рейтинге ФИФА (выше Австрии, Турции, Эквадора, Кот-д'Ивуара, Швеции), это полуфиналист Кубка Азии-2023, который не проиграл ни одного матча на ЧМ-2026, в том числе Бельгии. Не топ-соперник, но вполне солидный.

Однако Россия оказалась заметно сильнее. С хорошим движением, настроем, взаимодействием, прессингом и контрпрессингом. В первом тайме наши сделали результат, во втором и в обороне потерпели вполне качественно — дисциплинированно, собранно. Иран побился в закрытую дверь и успокоился.

Нашелся у России и свой герой, забивший два гола, в том числе роскошный со штрафного. Тот, от которого и ждут, — Головин. Он сделал весомую заявку на то, чтобы зимой «Зенит» все же расщедрился на трансфер из «Монако».

Александру уже 30, зато остальные или в расцвете сил (Сафонову, Дивееву, Круговому, Вахании, Облякову, Глушенкову от 25 до 28), или только в начале пути (Мелехину, Кисляку, Батракову, Тюкавину еще нет и 25 лет). А за спинами есть другие молодые — Агкацев, Данилов, Карпукас, Кирилл Глебов... У этой сборной есть будущее. Так что можно не с тревогой, а с оптимизмом ожидать возвращения на международную арену. Когда-то ведь оно должно случиться.