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Россия — Иран — 2:0, Карпин выставил сильнейший состав, такая команда могла выйти из группы ЧМ, 29 сентября 2026

Карпин наконец-то выставил сильнейший состав. Такая команда действительно вышла бы из группы на ЧМ

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Виктор Мелехин, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Александр Головин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сборная России провела лучший матч в году.
Товарищеские матчи. Сборные. .
29 сентября, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Россия
2:0
Иран

Мы дождались: Валерий Карпин наконец-то перестал экспериментировать со смешанными составами, выставив против Ирана всех лучших. Впервые вместе на поле собрались Обляков, Кисляк, Батраков, Головин, Глушенков и Тюкавин. Плюс Сафонов. Плюс оптимальное сочетание в обороне — Вахания, Мелехин, Дивеев, Круговой. Разве что Осипенко можно было добавить, но он пропустил четыре тренировки, а Мелехин в этом сезоне тоже в полном порядке.

И получили лучший матч сборной за долгое время. Многие немного скептически отнеслись к свежим высказываниям сборников, что эта команда не хуже, чем в 2018-м, что точно вышла бы из группы на ЧМ-2026. Но во вторник слова нашли подтверждение — подросла серьезная банда. Иран вообще-то 22-й в рейтинге ФИФА (выше Австрии, Турции, Эквадора, Кот-д'Ивуара, Швеции), это полуфиналист Кубка Азии-2023, который не проиграл ни одного матча на ЧМ-2026, в том числе Бельгии. Не топ-соперник, но вполне солидный.

Однако Россия оказалась заметно сильнее. С хорошим движением, настроем, взаимодействием, прессингом и контрпрессингом. В первом тайме наши сделали результат, во втором и в обороне потерпели вполне качественно — дисциплинированно, собранно. Иран побился в закрытую дверь и успокоился.

Капитан сборной России полузащитник Александр Головин (справа) сделал дубль в&nbsp;матче с&nbsp;Ираном (2:0).Казань увидела шедевр Головина. Дубль капитана принес России победу над Ираном

Нашелся у России и свой герой, забивший два гола, в том числе роскошный со штрафного. Тот, от которого и ждут, — Головин. Он сделал весомую заявку на то, чтобы зимой «Зенит» все же расщедрился на трансфер из «Монако».

Александру уже 30, зато остальные или в расцвете сил (Сафонову, Дивееву, Круговому, Вахании, Облякову, Глушенкову от 25 до 28), или только в начале пути (Мелехину, Кисляку, Батракову, Тюкавину еще нет и 25 лет). А за спинами есть другие молодые — Агкацев, Данилов, Карпукас, Кирилл Глебов... У этой сборной есть будущее. Так что можно не с тревогой, а с оптимизмом ожидать возвращения на международную арену. Когда-то ведь оно должно случиться.

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Валерий Карпин
Сборная Ирана по футболу
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