Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:00

«Зениту» нельзя отпускать Ракицкого. Будет сложно найти замену

Украинский защитник Ярослав Ракиций может покинуть «Зенит» летом
Гоша Чернов
Корреспондент
Ярослав Ракицкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ярослав Ракицкий и Клаудиньо.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
1/2
Контракт украинца с сине-бело-голубыми истекает уже в июне.

Любимец фанатов

История Сердара Азмуна в «Зените» близка к завершению, но у клуба еще достаточно работы. У многих футболистов основного состава летом истекают контракты, и некоторые из них должны остаться в Санкт-Петербурге.

Сердар Азмун. Внезапный скандал с трансфером Азмуна: «Зенит» требует у «Байера» 5 миллионов евро, игрока могут перевести во вторую команду

Ярослав Ракицкий — в их числе. Украинскому защитнику в августе исполнится 33 года, но возраст в данном случае не так важен. Здесь и сейчас Ракицкий — лучший центральный защитник команды и фаворит «Газпром Арены».

Во время октябрьской игры с «Динамо» на «вираже» появился баннер со словами: «Ярик, 100 матчей за «Зенит» — это только начало!» В той встрече украинец отметил юбилей шикарным ударом со штрафного, а сразу после матча болельщики в соцсетях запустили кампанию по продлению контракта футболиста с «Зенитом».

«Хочу поиграть еще годика три»

Но клуб не спешит продлевать с украинцем соглашение. «СЭ» еще в декабре писал, что зимой Ракицкому предложат новый договор, и это обязательно произойдет. Вопрос в условиях: в «Зените» не принято давать возрастным футболистам длительные контракты с высокой зарплатой, так что Ярославу придется пойти на уступки. Скорее всего, в финансах Ракицкому придется потерять, но гораздо хуже, что новое соглашение будет либо на один год, либо по схеме «1+1».

Ситуация для украинца совсем не радужная. Неслучайно в прессе в последнее время часто появляются представители Ракицкого. Один из них в свежем интервью «РБ Спорт» вообще бросил тревожную для болельщиков фразу: «В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не «Зенит».

Не факт, что у Ракицкого уже сейчас есть выгодные предложения. Такие слова могут быть обычным месседжем в адрес руководства «Зенита», которое не спешит продлевать контракт. Это нормально: стороны используют все способы, чтобы добиться желаемого. Но даже если предложений сейчас нет, они обязательно появятся. Ракицкий, несмотря на возраст, остается футболистом высокого уровня, который может быть востребован как в России, так и за рубежом. Сам Ярослав в ноябрьском интервью «СЭ» сказал так: «Меня все устраивает в Санкт-Петербурге, в «Зените». Только погода чуть-чуть подкачивает иногда, ха-ха. Говорить о завершении карьеры я не хочу, потому что хочу поиграть еще годика три».

Ярослав Ракицкий и Клаудиньо. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Ярослав Ракицкий и Клаудиньо.
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Вторая молодость

Еще три сезона в «Зените» Ракицкий вряд ли проведет. Но отпускать украинца летом клубу тоже не стоит. Дело не только в любви фанатов — Ракицкий по-новому раскрылся в этом сезоне, когда Сергей Семак перешел на схему с тремя центральными защитниками. Telegram-канал «СБГ-аналитика» в конце прошлого года указывал на то, что по итогам первой половины сезона Ракицкий стал первым в РПЛ среди центральных защитников по продвижению мяча и пятым среди всех футболистов.

Ярослав — лучший в лиге по числу длинных передач с 80% точности, причем далеко не всегда это пресловутые забросы на Дзюбу. Как мы знаем, Артем в этом сезоне стал играть реже, и поменялись функции Ракицкого — теперь он чаще исполняет диагонали во фланги, причем не только с левой ноги. Блок 3-Х-Х переродил украинца: он больше не боится оставлять свою зону, так как есть подстраховка, а атака «Зенита» из-за этого получила дополнительную опцию в начальной стадии.

Сердар Азмун, Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий. Оставлять ли Дзюбу и Азмуна? Продлевать ли Ракицкого? Разбираемся, что делать «Зениту» с заканчивающимися контрактами

Хронические проблемы

Смущать «Зенит» должны только три вещи. Во-первых, Ракицкий — легионер. Во-вторых, ему в этом году исполнится 33. В-третьих, на протяжении последних лет у Ярослава периодически возникают проблемы с коленом. Тренерский штаб прекрасно об этом знает, поэтому старается не нагружать его и часто дает передышку. Уже в этом сезоне Ракицкий несколько раз был заменен из-за небольших повреждений.

«Зенит» осознает проблему. И наверняка приглашение на сбор левоногого казахского защитника «Кайрата» НуралыАлипа — один из вариантов ее решения. Но, конечно, уровень Ракицкого выше, поэтому всерьез рассматривать Алипа в качестве прямой замены украинцу не стоит.

В целом даже качественных левоногих легионеров за приемлемые деньги на рынке почти нет. Конечно, «Зенит» их ищет. Насколько я знаю, работа в этом направлении давно ведется, однако до конкретных предложений потенциальным новичкам еще далеко. Сперва нужно окончательно решить будущее Ракицкого, а уж потом заниматься другими футболистами. Но, кажется, путь наименьшего сопротивления в данном случае — продлить контракт с украинцем.

Сердар Азмун
Ярослав Ракицкий
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
8
31
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная России по хоккею объявила состав на Олимпиаду. В нем много удивительного и странного
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Экс-глава фанатского движения «Краснодара» заявил о бойкоте Fan ID
Агент Жиго: «Нет никаких шансов, что он останется в «Спартаке» по окончании сезона»
Александр Тарханов: «Если все фанаты объединятся, могут добиться отмены Fan ID»
Смородская: «Если фанаты собираются поджигать кресла, то лучше не ходить на стадион»
Стало известно, за какую сумму «Крылья Советов» смогут выкупить Игнатьева у «Рубина»
«Зенит» может отпустить Азмуна уже зимой, «Фейеноорд» хочет взять Хендрикса, «Бавария» ведет Де Йонга
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У российских судей до сих пор нет руководителя. Почему не нашли замену Хачатурянцу?

Фанаты «Спартака» в знак протеста против Fan ID объявили о бойкоте матчей. Подробности
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости