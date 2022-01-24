У российских судей до сих пор нет руководителя. Почему не нашли замену Хачатурянцу?

«СЭ» разобрался, почему до сих пор не назначили нового руководителя судейского комитета РФС

Судейский комитет РФС уже более двух месяцев остается без председателя. Эксперт «СЭ» объясняет, почему он до сих пор не назначен.

Выборы президента РПЛ

22 ноября прошлого года клубы РПЛ единогласно избрали Ашота Хачатурянца президентом лиги. Он больше не вправе возглавлять судейский комитет.

А замену ему так и не нашли. Хотя имена кандидатов были определены и назывались публично. Точнее, одного кандидата.

- Думаю, этот пост должен занять Павел Каманцев, потому что он пришел со мной. Это человек, которому я полностью доверяю, и уверен, что он продолжит то, что я начал. Плюс ко всему не снимаю с себя никакой ответственности, я все равно буду ответственным за все изменения, которые там будут происходить. Конечно, хотел бы, чтобы этот пост в случае моей победы на выборах занял Каманцев. Думаю, что он его и займет, буду его рекомендовать, - сказал Хачатурянц в интервью ТАСС более двух месяцев назад.

Каманцев и закон ФИФА

Действительно, казалось, так и будет. Но в итоге ни в прошлом году, ни после новогодних каникул Каманцев так и не был назначен новым руководителем судейского комитета.

Причина проста. Ее можно найти в документе Международной федерации футбола, утвержденном и вступившем в силу 17 сентября 2020 года. Речь о Положении об организации судейства в ассоциациях, входящих в ФИФА.

В нем черным (точнее, синим) по белому говорится, что председатель судейского комитета (СК) должен быть бывшим рефери, работавшим на высшем уровне. То есть им может стать только бывший арбитр, ассистент или видеоассистент, судивший матчи чемпионата страны.

Кроме того, ни председатель СК, ни члены комитета не вправе быть каким-либо образом связаны с клубами, лигами, любыми другими футбольными организациями. В СК не могут работать действующие судьи.

Таким образом, каким бы профессионалом в области судейства Каманцев ни был, в соответствии с правилами ФИФА он не возглавит СК РФС. Если, конечно, РФС не пойдет на нарушение закона или не найдет способ, как его обойти, хотя обходных путей, исходя из текста Положения, нет.

Как нет варианта создания судейской организационной структуры без СК. Потому что в соответствии с тем же Положением ФИФА такой комитет должен быть. Он должен входить в структуру ассоциации (федерации) и отвечать за организацию, управление и развитие судейства. Только сама ассоциация вправе контролировать СК, ни при каких обстоятельствах он не может оказываться под надзором или контролем других органов — лиг, правительственных структур и тому подобного.

Департамент судейства и департамент инспектирования

В отсутствие председателя СК продолжают работать два департамента — судейства (ДС) и инспектирования (ДИ), во главе которых все так же стоят Витор Мануэл Мелу Перейра и Сергей Фурса. Они готовятся по своим планам к возобновлению сезона, в Сочи сейчас идет сбор видеоассистентов, арбитры РПЛ в первой половине тоже отправятся на сбор — видимо, в Турцию.

Витор Мануэл Мелу Перейра. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Жизнь не стоит на месте. Но у СК должен появиться руководитель.

Португалец

Прошел слух, что туда могут перевести Мелу Перейру. А его заместителя в ДС Йоуни Хюютию назначить главой департамента.

Но есть один юридический нюанс — тогда нужно менять устав РФС.

Дело в том, что в составе исполкома РФС установлена квота для председателя СК. После назначения его кандидатура автоматически выдвигается в исполком. И, кстати, тоже автоматически полномочия такого члена исполкома прекращаются, как только он перестает занимать пост главы СК.

Так почему Мелу Перейра не может возглавить комитет? Может. Но он не вправе входить в исполком, потому что не является гражданином Российской Федерации. То есть ради португальца нужно менять текст Устава, убирать или изменять часть, касающуюся председателя СК и его вхождения в исполком.

Что дальше?

Скорее всего, в феврале или марте в РФС появится новый председатель СК. Не Каманцев и не Мелу Перейра, а кто-то третий.

Совершенно не уверен, что Хачатурянц, будучи президентом РПЛ, может и дальше работать председателем экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. И УЕФА, и ФИФА внимательно следят за тем, чтобы лиги не влияли на судейство и не были представлены в судейских органах. Значит, кто-то другой возглавит и ЭСК. Интересно, останутся ли в ней Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди. Они в свое время пришли в комиссию «под» Виктора Кашшаи, который с сентября не работает в России.