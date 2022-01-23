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23 января, 18:35

Внезапный скандал с трансфером Азмуна: «Зенит» требует у «Байера» 5 миллионов евро, игрока могут перевести во вторую команду

«Зенит» может перевести Сердара Азмуна во вторую команду за переход в «Байер»
Николай Егорычев
Корреспондент
Сердар Азмун.
Фото ФК «Зенит»
Что происходит?

Самый обсуждаемый трансфер зимы в РПЛ — переход Сердара Азмуна в «Байер». Вчера иранец подписал контракт с немецким клубом до 2027 года, который начнет действовать с сезона-2022/23.

«Переход в «Байер» — шаг от лучшего клуба России к одной из лучших лиг Европы. У «Байера» действительно отличный состав, я давно слежу за клубом и в восторге от того, как играет эта команда. Возможность играть в бундеслиге невероятно волнительна для меня. И я убежден, что своими футбольными качествами я укреплю команду», — прокомментировал трансфер Сердар.

Предполагалось, что этот сезон форвард доиграет в «Зените» и присоединится к новому клубу летом. Но сегодня появились новые подробности, которые могут повлиять как на ближайшее будущее Азмуна, так и на «Зенит».

«СЭ» собрал все, что известно на текущий момент.

Азмун без ведома «Зенита» уехал подписывать контракт с «Байером»

В «Зените» остались недовольны тем, что Азмун самовольно покинул расположение команды и отправился на подписание контракта с «Байером». Теперь петербургский клуб настаивает на немедленном трансфере нападающего.

Сердар Азмун. Азмун — в «Байере», но через полгода. Будет ли у него мотивация на «Зенит»?

«Клубы ведут переговоры, чтобы закрыть сделку сейчас, — сообщил источник, знакомый с ситуацией, коллегам из «Чемпионата». — «Зенит» к этому шагу подтолкнула ситуация с несогласованным отъездом Азмуна».

Ранее сообщалось, что Сердар не предупредил «Зенит» о своем желании отправиться на подписание контракта с «Байером». В клубе готовы оштрафовать Азмуна за нарушение медицинского регламента на приличную сумму. По нашим данным, речь идет примерно о 50 тысячах евро.

От «Байера» петербуржцы требуют 5 миллионов евро за переход Сердара в зимнее трансферное окно.

Сердару грозит перевод во вторую команду «Зенита»

По информации «СЭ», «Зенит» может перевести Азмуна во вторую команду за нарушение медицинского регламента. Санкции и штрафы, которые клуб готов применить к иранцу, обсуждаются в руководстве.

Сердар Азмун. Азмун уедет из «Зенита» в «Байер»! Как играли в Европе другие топ-легионеры РПЛ

Скорее всего, петербуржцы не хотят отпускать Азмуна летом бесплатно, поэтому пытаются выжать максимум из этой ситуации.

В похожую историю шесть лет назад попал Артем Дзюба. Тогда он отказывался подписывать новый контракт со «Спартаком» и вел переговоры с «Зенитом». В итоге остаток сезона-2014/15 Дзюба провел в «Ростове».

Что будет с «Зенитом» и Азмуном

Сердар сильно осложнил себе жизнь в «Зените». Если «Байер» не согласится с предложением петербуржцев, то Азмун просто потеряет полгода. Вряд ли иранцу пойдет на пользу игра за «Зенит-2» в третьем дивизионе России.

«Зениту» не легче: клуб должен срочно искать адекватную замену Азмуну либо надеяться на пару нападающих Дзюба — Сергеев. Конечно, Сердар всегда может извиниться. Но готовы ли в «Зените» его простить? И, главное, нужно ли это клубу, который даже в случае урегулирования конфликта получит футболиста с подписанным контрактом с «Байером» и, соответственно, довольно спорной мотивацией на ближайшие полгода?

Сердар Азмун
РПЛ
ФК Байер
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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