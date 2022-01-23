Внезапный скандал с трансфером Азмуна: «Зенит» требует у «Байера» 5 миллионов евро, игрока могут перевести во вторую команду

«Зенит» может перевести Сердара Азмуна во вторую команду за переход в «Байер»

Что происходит?

Самый обсуждаемый трансфер зимы в РПЛ — переход Сердара Азмуна в «Байер». Вчера иранец подписал контракт с немецким клубом до 2027 года, который начнет действовать с сезона-2022/23.

«Переход в «Байер» — шаг от лучшего клуба России к одной из лучших лиг Европы. У «Байера» действительно отличный состав, я давно слежу за клубом и в восторге от того, как играет эта команда. Возможность играть в бундеслиге невероятно волнительна для меня. И я убежден, что своими футбольными качествами я укреплю команду», — прокомментировал трансфер Сердар.

Предполагалось, что этот сезон форвард доиграет в «Зените» и присоединится к новому клубу летом. Но сегодня появились новые подробности, которые могут повлиять как на ближайшее будущее Азмуна, так и на «Зенит».

«СЭ» собрал все, что известно на текущий момент.

Азмун без ведома «Зенита» уехал подписывать контракт с «Байером»

В «Зените» остались недовольны тем, что Азмун самовольно покинул расположение команды и отправился на подписание контракта с «Байером». Теперь петербургский клуб настаивает на немедленном трансфере нападающего.

«Клубы ведут переговоры, чтобы закрыть сделку сейчас, — сообщил источник, знакомый с ситуацией, коллегам из «Чемпионата». — «Зенит» к этому шагу подтолкнула ситуация с несогласованным отъездом Азмуна».

Ранее сообщалось, что Сердар не предупредил «Зенит» о своем желании отправиться на подписание контракта с «Байером». В клубе готовы оштрафовать Азмуна за нарушение медицинского регламента на приличную сумму. По нашим данным, речь идет примерно о 50 тысячах евро.

От «Байера» петербуржцы требуют 5 миллионов евро за переход Сердара в зимнее трансферное окно.

Сердару грозит перевод во вторую команду «Зенита»

По информации «СЭ», «Зенит» может перевести Азмуна во вторую команду за нарушение медицинского регламента. Санкции и штрафы, которые клуб готов применить к иранцу, обсуждаются в руководстве.

Скорее всего, петербуржцы не хотят отпускать Азмуна летом бесплатно, поэтому пытаются выжать максимум из этой ситуации.

В похожую историю шесть лет назад попал Артем Дзюба. Тогда он отказывался подписывать новый контракт со «Спартаком» и вел переговоры с «Зенитом». В итоге остаток сезона-2014/15 Дзюба провел в «Ростове».

Что будет с «Зенитом» и Азмуном

Сердар сильно осложнил себе жизнь в «Зените». Если «Байер» не согласится с предложением петербуржцев, то Азмун просто потеряет полгода. Вряд ли иранцу пойдет на пользу игра за «Зенит-2» в третьем дивизионе России.

«Зениту» не легче: клуб должен срочно искать адекватную замену Азмуну либо надеяться на пару нападающих Дзюба — Сергеев. Конечно, Сердар всегда может извиниться. Но готовы ли в «Зените» его простить? И, главное, нужно ли это клубу, который даже в случае урегулирования конфликта получит футболиста с подписанным контрактом с «Байером» и, соответственно, довольно спорной мотивацией на ближайшие полгода?