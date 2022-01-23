Внезапный скандал с трансфером Азмуна: «Зенит» требует у «Байера» 5 миллионов евро, игрока могут перевести во вторую команду
Самый обсуждаемый трансфер зимы в РПЛ — переход Сердара Азмуна в «Байер». Вчера иранец подписал контракт с немецким клубом до 2027 года, который начнет действовать с сезона-2022/23.
«Переход в «Байер» — шаг от лучшего клуба России к одной из лучших лиг Европы. У «Байера» действительно отличный состав, я давно слежу за клубом и в восторге от того, как играет эта команда. Возможность играть в бундеслиге невероятно волнительна для меня. И я убежден, что своими футбольными качествами я укреплю команду», — прокомментировал трансфер Сердар.
Предполагалось, что этот сезон форвард доиграет в «Зените» и присоединится к новому клубу летом. Но сегодня появились новые подробности, которые могут повлиять как на ближайшее будущее Азмуна, так и на «Зенит».
«СЭ» собрал все, что известно на текущий момент.
Азмун без ведома «Зенита» уехал подписывать контракт с «Байером»
В «Зените» остались недовольны тем, что Азмун самовольно покинул расположение команды и отправился на подписание контракта с «Байером». Теперь петербургский клуб настаивает на немедленном трансфере нападающего.
«Клубы ведут переговоры, чтобы закрыть сделку сейчас, — сообщил источник, знакомый с ситуацией, коллегам из «Чемпионата». — «Зенит» к этому шагу подтолкнула ситуация с несогласованным отъездом Азмуна».
Ранее сообщалось, что Сердар не предупредил «Зенит» о своем желании отправиться на подписание контракта с «Байером». В клубе готовы оштрафовать Азмуна за нарушение медицинского регламента на приличную сумму. По нашим данным, речь идет примерно о 50 тысячах евро.
От «Байера» петербуржцы требуют 5 миллионов евро за переход Сердара в зимнее трансферное окно.
Сердару грозит перевод во вторую команду «Зенита»
По информации «СЭ», «Зенит» может перевести Азмуна во вторую команду за нарушение медицинского регламента. Санкции и штрафы, которые клуб готов применить к иранцу, обсуждаются в руководстве.
Скорее всего, петербуржцы не хотят отпускать Азмуна летом бесплатно, поэтому пытаются выжать максимум из этой ситуации.
В похожую историю шесть лет назад попал Артем Дзюба. Тогда он отказывался подписывать новый контракт со «Спартаком» и вел переговоры с «Зенитом». В итоге остаток сезона-2014/15 Дзюба провел в «Ростове».
Что будет с «Зенитом» и Азмуном
Сердар сильно осложнил себе жизнь в «Зените». Если «Байер» не согласится с предложением петербуржцев, то Азмун просто потеряет полгода. Вряд ли иранцу пойдет на пользу игра за «Зенит-2» в третьем дивизионе России.
«Зениту» не легче: клуб должен срочно искать адекватную замену Азмуну либо надеяться на пару нападающих Дзюба — Сергеев. Конечно, Сердар всегда может извиниться. Но готовы ли в «Зените» его простить? И, главное, нужно ли это клубу, который даже в случае урегулирования конфликта получит футболиста с подписанным контрактом с «Байером» и, соответственно, довольно спорной мотивацией на ближайшие полгода?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7