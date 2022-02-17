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«С шарфом «Спартака» я на трибуне точно не сидел!» Сергеев — о конкуренции с Дзюбой, переходе в «Зенит» и «Что было дальше?»

Форвард «Зенита» Сергеев рассказал, что симпатизировал «Спартаку», когда там играли его друзья
Гоша Чернов
Корреспондент
Иван Сергеев.
Фото ФК «Зенит»
Иван Сергеев.
Фото ФК «Зенит»
Иван Сергеев.
Фото ФК «Зенит»
Иван Сергеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Новичок сине-бело-голубых дал подробное интервью «СЭ».

«Зенит» — большой клуб»

— Иван, сперва о здоровье. На первом сборе ты пропустил тренировки и игры из-за болезни. Сейчас все нормально?

— Да, приболел чуть-чуть, поэтому сбор вышел неполноценным. Но сейчас все отлично, с начала второго сбора начал работать в полном режиме, со всеми нагрузками. В команде все приняли хорошо — и тренерский штаб, и ребята. Видно, что «Зенит» — большой клуб, в котором все очень профессионально. Для моей карьеры этот переход — значительный шаг. Уже могу сказать, что влился в коллектив и внимательно слушаю все требования тренерского штаба и опытных игроков.

— Ты давно знаком с Лешей Суторминым. С ним чаще всего общаешься?

— Не только. И с ним, и с Димой Чистяковым, и со Славой Караваевым. Да со всеми! Даже с иностранцами обмениваемся фразами, хоть и не знаю языков.

— С Сергеем Богдановичем лично общался?

— Пока нет. Но во время тренировок он постоянно подсказывает мне, помогает понять принципы игры, какие-то моменты. В основном по нападению — перестроения, дальнейшее продвижение атак, работа над реализацией.

Иван Сергеев и&nbsp;Артем Дзюба. Сергеев — в «Зените». Это приговор Дзюбе?

«У Дзюбы можно поучиться»

— В «Крыльях» ты был безоговорочным форвардом основы, а в «Зените» у тебя жесткая конкуренция — Артем Дзюба и Юри Алберто. Как ты оцениваешь свои шансы заиграть в основе уже весной?

— Очевидно, что Дзюба — топ-форвард, у которого можно поучиться. Недавно он побил рекорд по голам в чемпионатах России, это о многом говорит. Юри Алберто тоже силен, он приехал из «Интернасионала». Для меня это хорошо: конкуренция закаляет, помогает прогрессировать. Я готов к этому и понимаю, что надо делать.

— Как ты считаешь, в чем ты похож на конкурентов? В чем ты сильнее их?

— Никогда не оценивал себя. От нападающего что требуется? Голы, голы и еще раз голы. Все просто. В футбол сложно играть не надо. Каждый выполняет свою работу. Если все будут приносить пользу команде, тогда она будет побеждать. У всех форвардов есть свои сильные и слабые стороны. Артем — более габаритный нападающий, а мы с Юри чуть ниже ростом. Но и Артем может на скорости убежать, и мы можем выигрывать мячи вверху. Понятно, что я уже не вырасту до двух метров, но во многом мне надо прибавлять — в верховой борьбе, в ударах с левой ноги, например.

Иван Сергеев. Фото ФК «Зенит»
Иван Сергеев.
Фото ФК «Зенит»
Иван Сергеев. Сергеев — почти в «Зените». Но это не значит, что Дзюба уходит

Спор Генича и Дзюбы

— Не могу не спросить тебя про спор Дзюбы и Генича. Константин поставил на то, что ты забьешь восемь мячей за сезон, Артем не верит. Ты на эту тему уже высказывался, но сейчас лицом к лицу встретился с Дзюбой. Обсуждали спор?

— Не-е. Честно. Да я, еще когда узнал, спокойно отнесся к этому. Моя задача — забивать, а кто из них выиграет спор — их дело.

— Но тебя не задевает, что Артем изначально на тебя не ставил?

— Он раньше меня не видел. Я ведь заиграл в РПЛ только в 26 лет. В целом у меня с ним дружеское общение, он мне подсказывает на тренировках.

— Барриос — еще один одноклубник, о котором я хочу тебя спросить. Понимаешь почему?

— Ну да, догадываюсь. Когда «Крылья» осенью играли с «Зенитом», мы с ним немного потолкались. Но сейчас мы обо всем забыли. Когда я пришел в команду, мы с ним поздоровались, улыбнулись друг другу.

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Вертикальная игра или короткий пас?

— Вернемся к футболу. У «Зенита» сейчас две базовые тактические схемы: 4-4-2 и 3-4-2-1. Тебе обе расстановки знакомы: «Торпедо» играло 3-4-2-1 в сезоне-2019/20, «Крылья» практиковали 4-4-2 в прошлом сезоне. Какая тактика тебе ближе и в чем разница между задачами на поле для тебя в этих схемах?

— Обе тактики подходят. В «Крыльях» я играл и один на острие, и по схеме 4-4-2 — в таком случае мы с партнером по атаке менялись. В товарищеском матче с «Портимоненсе» я как раз вышел в 4-4-2, действовал в оттяжке под Юри Алберто. Мне и эта позиция привычна. Главное — обрести связи. В Самаре у всех игроков атаки были хорошие связи, и здесь у меня так же будет, не сомневаюсь.

— А тебе комфортнее вертикальная игра с подачами на голову или короткий пас, как было в Самаре?

— Предпочтений нет — 50 на 50. Да, в РПЛ с «Крыльями» мы играли в мелкий пас, но в ФНЛ делали ставку на фланговые подачи, я заточен под обе тактики.

— С «Крыльями» тяжело было прощаться?

— Я перешел в отпуске. Толком не смог попрощаться ни с ребятами, ни с тренерами, ни с болельщиками — все произошло быстро. Самара дала мне много, я всегда буду вспоминать ее с теплотой. Все было классно. С Игорем Витальевичем Осинькиным на сборах созванивались. В марте «Зенит» будет играть в Самаре, так что жду матча, там еще пообщаемся.

Иван Сергеев. Фото ФК «Зенит»
Иван Сергеев.
Фото ФК «Зенит»
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По «Локомотиву» разговоров не было

— Конкретное предложение было только от «Зенита»?

— Зимой — да.

— А как же «Локомотив»? Он вроде тебя тоже хотел купить.

— Не было таких разговоров. С представителями обсуждал только «Зенит», а про других я даже не слышал.

— Долго думал над предложением?

— Приехал домой в отпуск, поехал на дачу — и мне позвонил агент. Рассказал о предложении «Зенита». Я понимал, что шанс попасть в такой клуб выпадает не каждый день. Посоветовался с родителями, они меня поддержали. Я перезвонил и сказал, что готов перейти.

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Тишина в раздевалке после Хорватии

— Перейдем к сборной. Ты сбрил бороду, когда тебя впервые вызвали туда. На дебют или на первый гол пообещаешь что-нибудь?

— Нет, больше не буду! Не понравилось бриться. До этого лет 5-6 не сбривал бороду, только подравнивал. А когда вызвали в сборную, пришлось сбрить. Я, еще играя в ФНЛ, давал обещание — надо было выполнять.

— Валерий Карпин говорил, что собирался выпустить тебя на поле в матче с Кипром. Расстроен, что не вышел?

— Конечно, хотелось проявить себя. Мы играли на своем поле, родители наблюдали за матчем, «Крылья» на базе смотрели. Все ждали дебюта. Я не расстроился, ведь все равно обрел опыт. Меня первый раз вызвали — значит, время еще не пришло. Надеюсь, будет еще шанс и не в последний раз вызвали.

— Что творилось в раздевалке после поражения от Хорватии?

— Опустошение. Была полная тишина, все переодевались молча. Все были сильно расстроены, каждый был в себе.

— Как оцениваешь шансы на выход на чемпионат мира?

— Шансы есть. Мы играем с Польшей дома, ее надо пройти, а потом будет матч с Чехией или Швецией. Не надо смотреть на одного Левандовски. Ясно, что он форвард номер один сейчас, но надо верить в себя.

Иван Сергеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Иван Сергеев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»
Известный комментатор Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;переходе Ивана Сергеева из &laquo;Крыльев&raquo;. «Сергеев летит в «космос». Он — игрок на перспективу, Азмун остается. А в Смолова в «Динамо» я не верю». Мнение Орлова

«Приоритет — играть в топ-лиге Европы»

— Ты много смотришь европейский футбол. Кто сейчас для тебя ориентир?

— Левандовски, Лукаку, Бензема. Ибрагимович в 40 лет не перестает удивлять.

— Ты представляешь себя в футболе в таком возрасте?

— Главное, чтобы здоровье не подвело и как можно дольше играть.

— Иван Ломаев сравнивал тебя с Джейми Варди. Как тебе?

— Я тоже из КФК прорвался в премьер-лигу, поэтому Ваня меня с ним сравнил. Приятно, что он говорит так. Но мне главное не останавливаться, а теперь зарекомендовать себя на уровне РПЛ. Кстати, читал биографию Варди, интересная история.

— Ты как-то говорил, что мечтаешь играть за дортмундскую «Боруссию». Почему за нее?

— Не то чтобы мечтаю. Приоритет есть — играть в топ-лиге Европы. «Боруссия» мне просто нравится, смотрю ее игры. У Дортмунда молодая команда, топ-форварды там раскрываются.

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Сравнения с Макаром

— Ты смотришь «Что было дальше?»?

— Редко, очень редко. Если нечего делать, то могу посмотреть. Но я не жду каждого выпуска.

— Ты в курсе, что тебя активно сравнивают с Макаром?

— Конечно, мне скидывали мемы и шутки на эту тему. Отношусь к этому с юмором. Здорово, что в Сети публикуют такие смешные вещи. Но там же не только меня одного сравнивают.

— Ты сам считаешь себя похожим на Макара?

— Наверное, ха-ха. Главное, чтобы обидно не было.

— Сам бы пошел в «Что было дальше?»?

— Не сейчас. Попозже. Я еще играю и, думаю, много всяких историй накоплю за карьеру. Уже потом, когда закончу с футболом, сходил бы и рассказал бы что-нибудь.

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Симпатизировал красно-белым, так как там играли друзья

— Еще немного о двойниках. После твоего перехода в «Зенит» опять же в соцсетях завирусилась гифка, на которой очень похожий на тебя человек размахивает красно-белой «розой» на трибуне «Спартака». Ты видел ее? Это ты?

— Да это точно не я! Мне тоже это скидывали, я посмеялся, и все. Я же знаю, что это не я. А тому, что пишут в интернете, не всегда можно верить.

 

— Многие болельщики вспомнили твое интервью сайту «Торпедо» три года назад. В нем ты сказал: «Симпатизирую «Спартаку». Пару раз на матчи даже выбирался в прошлом году». По мне, ничего такого тут нет. Но я обязан спросить: почему ты симпатизировал именно «Спартаку»?

— Симпатизировал, хотел просто поддержать своих друзей: мой друг Илья Гапонов до сих пор там. Женя Макеев играл — он, как и я, череповчанин. Вот он мне как-то дал билеты, я еще в «Строгине» был. Просто ходил на стадион, смотрел на ребят и поддерживал их. С шарфом я точно не сидел. У меня его просто нет.

— Юри Алберто хочет забить десять до конца сезона. А ты ставишь цель перед собой?

— Главное — победы команды. А кто забьет и сколько — это уже не так важно. В конце сезона посмотрим на таблицу бомбардиров. Конечно, мне хочется больше забивать и отдавать, но я не загадываю никогда.

Артем Дзюба
Иван Сергеев
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ФК Спартак (Москва)
Константин Генич
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Таблица переходов РПЛ: все трансферы зимы-2021/22
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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