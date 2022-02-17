Форвард «Зенита» Сергеев рассказал, что симпатизировал «Спартаку», когда там играли его друзья

Новичок сине-бело-голубых дал подробное интервью «СЭ».

— Иван, сперва о здоровье. На первом сборе ты пропустил тренировки и игры из-за болезни. Сейчас все нормально?

— Да, приболел чуть-чуть, поэтому сбор вышел неполноценным. Но сейчас все отлично, с начала второго сбора начал работать в полном режиме, со всеми нагрузками. В команде все приняли хорошо — и тренерский штаб, и ребята. Видно, что «Зенит» — большой клуб, в котором все очень профессионально. Для моей карьеры этот переход — значительный шаг. Уже могу сказать, что влился в коллектив и внимательно слушаю все требования тренерского штаба и опытных игроков.

— Ты давно знаком с Лешей Суторминым. С ним чаще всего общаешься?

— Не только. И с ним, и с Димой Чистяковым, и со Славой Караваевым. Да со всеми! Даже с иностранцами обмениваемся фразами, хоть и не знаю языков.

— С Сергеем Богдановичем лично общался?

— Пока нет. Но во время тренировок он постоянно подсказывает мне, помогает понять принципы игры, какие-то моменты. В основном по нападению — перестроения, дальнейшее продвижение атак, работа над реализацией.

— В «Крыльях» ты был безоговорочным форвардом основы, а в «Зените» у тебя жесткая конкуренция — Артем Дзюба и Юри Алберто. Как ты оцениваешь свои шансы заиграть в основе уже весной?

— Очевидно, что Дзюба — топ-форвард, у которого можно поучиться. Недавно он побил рекорд по голам в чемпионатах России, это о многом говорит. Юри Алберто тоже силен, он приехал из «Интернасионала». Для меня это хорошо: конкуренция закаляет, помогает прогрессировать. Я готов к этому и понимаю, что надо делать.

— Как ты считаешь, в чем ты похож на конкурентов? В чем ты сильнее их?

— Никогда не оценивал себя. От нападающего что требуется? Голы, голы и еще раз голы. Все просто. В футбол сложно играть не надо. Каждый выполняет свою работу. Если все будут приносить пользу команде, тогда она будет побеждать. У всех форвардов есть свои сильные и слабые стороны. Артем — более габаритный нападающий, а мы с Юри чуть ниже ростом. Но и Артем может на скорости убежать, и мы можем выигрывать мячи вверху. Понятно, что я уже не вырасту до двух метров, но во многом мне надо прибавлять — в верховой борьбе, в ударах с левой ноги, например.

Иван Сергеев. Фото ФК «Зенит»

Спор Генича и Дзюбы

— Не могу не спросить тебя про спор Дзюбы и Генича. Константин поставил на то, что ты забьешь восемь мячей за сезон, Артем не верит. Ты на эту тему уже высказывался, но сейчас лицом к лицу встретился с Дзюбой. Обсуждали спор?

— Не-е. Честно. Да я, еще когда узнал, спокойно отнесся к этому. Моя задача — забивать, а кто из них выиграет спор — их дело.

— Но тебя не задевает, что Артем изначально на тебя не ставил?

— Он раньше меня не видел. Я ведь заиграл в РПЛ только в 26 лет. В целом у меня с ним дружеское общение, он мне подсказывает на тренировках.

— Барриос — еще один одноклубник, о котором я хочу тебя спросить. Понимаешь почему?

— Ну да, догадываюсь. Когда «Крылья» осенью играли с «Зенитом», мы с ним немного потолкались. Но сейчас мы обо всем забыли. Когда я пришел в команду, мы с ним поздоровались, улыбнулись друг другу.

Вертикальная игра или короткий пас?

— Вернемся к футболу. У «Зенита» сейчас две базовые тактические схемы: 4-4-2 и 3-4-2-1. Тебе обе расстановки знакомы: «Торпедо» играло 3-4-2-1 в сезоне-2019/20, «Крылья» практиковали 4-4-2 в прошлом сезоне. Какая тактика тебе ближе и в чем разница между задачами на поле для тебя в этих схемах?

— Обе тактики подходят. В «Крыльях» я играл и один на острие, и по схеме 4-4-2 — в таком случае мы с партнером по атаке менялись. В товарищеском матче с «Портимоненсе» я как раз вышел в 4-4-2, действовал в оттяжке под Юри Алберто. Мне и эта позиция привычна. Главное — обрести связи. В Самаре у всех игроков атаки были хорошие связи, и здесь у меня так же будет, не сомневаюсь.

— А тебе комфортнее вертикальная игра с подачами на голову или короткий пас, как было в Самаре?

— Предпочтений нет — 50 на 50. Да, в РПЛ с «Крыльями» мы играли в мелкий пас, но в ФНЛ делали ставку на фланговые подачи, я заточен под обе тактики.

— С «Крыльями» тяжело было прощаться?

— Я перешел в отпуске. Толком не смог попрощаться ни с ребятами, ни с тренерами, ни с болельщиками — все произошло быстро. Самара дала мне много, я всегда буду вспоминать ее с теплотой. Все было классно. С Игорем Витальевичем Осинькиным на сборах созванивались. В марте «Зенит» будет играть в Самаре, так что жду матча, там еще пообщаемся.

Иван Сергеев. Фото ФК «Зенит»

По «Локомотиву» разговоров не было

— Конкретное предложение было только от «Зенита»?

— Зимой — да.

— А как же «Локомотив»? Он вроде тебя тоже хотел купить.

— Не было таких разговоров. С представителями обсуждал только «Зенит», а про других я даже не слышал.

— Долго думал над предложением?

— Приехал домой в отпуск, поехал на дачу — и мне позвонил агент. Рассказал о предложении «Зенита». Я понимал, что шанс попасть в такой клуб выпадает не каждый день. Посоветовался с родителями, они меня поддержали. Я перезвонил и сказал, что готов перейти.

Тишина в раздевалке после Хорватии

— Перейдем к сборной. Ты сбрил бороду, когда тебя впервые вызвали туда. На дебют или на первый гол пообещаешь что-нибудь?

— Нет, больше не буду! Не понравилось бриться. До этого лет 5-6 не сбривал бороду, только подравнивал. А когда вызвали в сборную, пришлось сбрить. Я, еще играя в ФНЛ, давал обещание — надо было выполнять.

— Валерий Карпин говорил, что собирался выпустить тебя на поле в матче с Кипром. Расстроен, что не вышел?

— Конечно, хотелось проявить себя. Мы играли на своем поле, родители наблюдали за матчем, «Крылья» на базе смотрели. Все ждали дебюта. Я не расстроился, ведь все равно обрел опыт. Меня первый раз вызвали — значит, время еще не пришло. Надеюсь, будет еще шанс и не в последний раз вызвали.

— Что творилось в раздевалке после поражения от Хорватии?

— Опустошение. Была полная тишина, все переодевались молча. Все были сильно расстроены, каждый был в себе.

— Как оцениваешь шансы на выход на чемпионат мира?

— Шансы есть. Мы играем с Польшей дома, ее надо пройти, а потом будет матч с Чехией или Швецией. Не надо смотреть на одного Левандовски. Ясно, что он форвард номер один сейчас, но надо верить в себя.

Иван Сергеев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Приоритет — играть в топ-лиге Европы»

— Ты много смотришь европейский футбол. Кто сейчас для тебя ориентир?

— Левандовски, Лукаку, Бензема. Ибрагимович в 40 лет не перестает удивлять.

— Ты представляешь себя в футболе в таком возрасте?

— Главное, чтобы здоровье не подвело и как можно дольше играть.

— Иван Ломаев сравнивал тебя с Джейми Варди. Как тебе?

— Я тоже из КФК прорвался в премьер-лигу, поэтому Ваня меня с ним сравнил. Приятно, что он говорит так. Но мне главное не останавливаться, а теперь зарекомендовать себя на уровне РПЛ. Кстати, читал биографию Варди, интересная история.

— Ты как-то говорил, что мечтаешь играть за дортмундскую «Боруссию». Почему за нее?

— Не то чтобы мечтаю. Приоритет есть — играть в топ-лиге Европы. «Боруссия» мне просто нравится, смотрю ее игры. У Дортмунда молодая команда, топ-форварды там раскрываются.

Сравнения с Макаром

— Ты смотришь «Что было дальше?»?

— Редко, очень редко. Если нечего делать, то могу посмотреть. Но я не жду каждого выпуска.

— Ты в курсе, что тебя активно сравнивают с Макаром?

— Конечно, мне скидывали мемы и шутки на эту тему. Отношусь к этому с юмором. Здорово, что в Сети публикуют такие смешные вещи. Но там же не только меня одного сравнивают.

Иван Сергеев на интервью у Дудя pic.twitter.com/yZLgwfCUbv — ВГИК (@vgikofficial) January 7, 2022

— Ты сам считаешь себя похожим на Макара?

— Наверное, ха-ха. Главное, чтобы обидно не было.

— Сам бы пошел в «Что было дальше?»?

— Не сейчас. Попозже. Я еще играю и, думаю, много всяких историй накоплю за карьеру. Уже потом, когда закончу с футболом, сходил бы и рассказал бы что-нибудь.

Симпатизировал красно-белым, так как там играли друзья

— Еще немного о двойниках. После твоего перехода в «Зенит» опять же в соцсетях завирусилась гифка, на которой очень похожий на тебя человек размахивает красно-белой «розой» на трибуне «Спартака». Ты видел ее? Это ты?

— Да это точно не я! Мне тоже это скидывали, я посмеялся, и все. Я же знаю, что это не я. А тому, что пишут в интернете, не всегда можно верить.

Агент Сергеев к выполнению задания по развалу противника изнутри приступил pic.twitter.com/iyfmdQX8ps — Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) January 10, 2022

— Многие болельщики вспомнили твое интервью сайту «Торпедо» три года назад. В нем ты сказал: «Симпатизирую «Спартаку». Пару раз на матчи даже выбирался в прошлом году». По мне, ничего такого тут нет. Но я обязан спросить: почему ты симпатизировал именно «Спартаку»?

— Симпатизировал, хотел просто поддержать своих друзей: мой друг Илья Гапонов до сих пор там. Женя Макеев играл — он, как и я, череповчанин. Вот он мне как-то дал билеты, я еще в «Строгине» был. Просто ходил на стадион, смотрел на ребят и поддерживал их. С шарфом я точно не сидел. У меня его просто нет.

— Юри Алберто хочет забить десять до конца сезона. А ты ставишь цель перед собой?

— Главное — победы команды. А кто забьет и сколько — это уже не так важно. В конце сезона посмотрим на таблицу бомбардиров. Конечно, мне хочется больше забивать и отдавать, но я не загадываю никогда.