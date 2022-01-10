Жесткий взгляд обозревателя «СЭ» на перспективы лучшего бомбардира в истории чемпионатов России в клубе из Санкт-Петербурга.

Мнение

Ну вот и все. Переход Ивана Сергеева к сине-бело-голубым из «Крыльев Советов» ставит точку в питерском периоде карьеры Артема Дзюбы. Она, эта точка, правда, может еще превратиться в многоточие — тут многое зависит от того, отработает ли Сердар Азмун до конца свой контракт, действующий до июня этого года. Но даже если иранец покинет «Зенит» уже зимой, на мой взгляд, очевидно, что максимум, сколько еще пробудет Дзюба в Петербурге, — те же полгода. Соглашение Артема заканчивается в одно время с договором Азмуна. И в данном контексте вообще не важно, продлит ли после окончания сезона трудовые отношения с чемпионом нынешний главный тренер Сергей Семак.

Напряжение вокруг Дзюбы в невском клубе появилось уже давно и с каждым месяцем только возрастало. Первые подобные разговоры пошли еще года полтора назад, но до определенного момента руководство и Семак тактично уходили от вопросов о конфликте с игроком, умело прикрываясь обтекаемыми формулировками типа «все в порядке, разберемся внутри коллектива».

Но вечно игра в кошки-мышки продолжаться не могла — любому терпению когда-то приходит конец. Пиком бесконечных эскапад Артема (вспомните все эти костюмы Дэдпула на чемпионской церемонии, жесты «я должен быть здесь, на поле» после выхода на замену, сдобренные парой матерных словечек, высказывания, подвергавшие сомнению решения штаба и прочую шелуху, которой за годы в Северной столице Дзюба нанес немало) стал отлет на Мальдивы перед заключительным матчем 2021 года в Москве с «Динамо».

Тогда Семак на пресс-конференции уже не стал включать дипломата: «У Дзюбы травма, поэтому он не смог сыграть. Его фото на Мальдивах? Я в курсе, но у меня были более важные дела. Разберемся». Прозвучало жестко, но правильно.

То, что нападающий перебарщивает с ролью альфа-самца львиного прайда что в сборной, что в клубе, люди из мира футбола рассказывали достаточно давно. Причем с течением времени Артем вживался в образ все плотнее, становясь — вполне допускаю, даже незаметно для самого себя — более и более токсичным для партнеров и тренеров. Спорт и, в частности, футбол — это прежде всего про результат. Его Дзюба давал много сезонов подряд, продолжает давать и сейчас — второе место в списке снайперов РПЛ-2021/22 с десятью забитыми мячами не дадут соврать. Но в случае с такими игроками рано или поздно наступает момент, когда никакие голы, очки, секунды уже не имеют значения. Здесь точкой невозврата стали те самые Мальдивы еще до окончания первой части чемпионата.

Информация коллег из «Чемпионата», в конце декабря сообщивших, что Семак против продления контракта Дзюбы, родилась не на пустом месте. Как и данные об интересе к Артему «Рубина» — его друг Леонид Слуцкий умеет находить с форвардом общий язык, тогда как Сергей Богданович, очевидно, устал от таких попыток. Причем позиции тренера, ведущего «Зенит» к четвертому подряд титулу РПЛ (что станет обновлением рекорда сине-бело-голубых), явно крепче, чем у пусть и значимого, но футболиста. Манера поведения Дзюбы ведь далеко не всем по душе и в офисе.

Конечно, он еще не сказал своего последнего слова в игре номер один. Могу представить, что еще год-два-три нападающий способен держать уровень, приносить пользу на поле — с раздевалкой вопрос куда более спорный. Только, скорее всего, все это будет уже не в «Зените» — не сейчас, так в следующем сезоне.

Да и, думаю, не в сборной России — несмотря на наметившуюся «разрядку напряженности» в «холодной войне» с Валерием Карпиным. Он ведь общается с футболистами и все понимает.

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