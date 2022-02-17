Ашот Хачатурянц: «Закон о Fan ID должен начать действовать с 1 июня»

Президент РПЛ рассказал о введении карты болельщика.

В среду президент РПЛ Ашот Хачатурянц провел встречу с представителями клубов, касавшуюся введения карты болельщика. Позднее он ответил на вопросы журналистов о Fan ID и расширении лиги.

Д окумент принят, мы должны его исполнять

— Какие итоги встречи с сотрудниками клубов по работе с болельщиками?

— Встреча была очень продуктивной. По многим причинам. Первое, произошло наше знакомство. Второе, было очень важно донести до представителей клубов свою личную позицию. Основной посыл — закон принят. Мы должны его исполнять. До начала введения закона есть большое количество подзаконных актов, которые показывают, как он будет действовать. На этой стадии для меня очень важно мнение представителей клубов, которые отвечают за фанатское движение. Мы рассказали о своей работе, об участии в группах, которые формируют будущую архитектуру этого закона. Произошел обмен мнениями. Я доволен.

— Какая реакция у клубов?

— Вы знаете, мы с самого начала решили не обсуждать этот закон в ракурсе того, что он уже принят. Мы говорили о факте и о том, что нужно сделать, чтобы болельщикам было комфортно применять карту болельщика. Мы настаиваем, что Fan ID — это рудимент чемпионата мира-2018, который не имеет ничего общего с тем законом, который принят.

— Что делать с болельщиками, которые протестуют против Fan ID?

— У меня была просьба передать фанатским объединениям следующее: им нужно подождать, когда мы все поймем, как будет документ применяться. Дождаться уточнений и ответов на вопросы, которые сегодня волнуют болельщиков.

— А какие вопросы их волнуют?

— Их много. Например, о порядке получения этого документа, дистанционной верификации, порядке посещения детьми до 14 лет. Много времени уделили теме причины отказа — что делать болельщику, если отказали. Ответы получим после совместной работы с болельщиками.

— Когда все же будет введен Fan ID?

— В законе установлен срок. Закон должен начать действовать с 1 июня текущего года. Готовность его применения — это то, что будет уточняться в ближайшие месяцы. Работа Минцифры, например, по созданию платформы для получения карты болельщика.

Д орожную карту утвердят в апреле

— Если не успеют оформить, то реализация будет передвинута на следующий год?

— Это станет понятно после утверждения дорожной карты, которая будет принята в апреле этого года.

— В каком состоянии сейчас российские стадионы? Соответствуют ли они принятым нормам?

— На сегодня ни один из стадионов не соответствует приказу МВД № 1092. Ответственность клубов — привести стадионы в норму. Плюс необходима техника, которая позволяла бы регламентировать этот закон.

— Это ляжет на плечи клубов?

— Нет, конечно. На них только оборудование стадиона. Все, что касается программного обеспечения и прочего оборудования, — за счет федерального бюджета.

— Что является основным аргументом для введения Fan ID?

— Все дополнительные средства направлены на повышение безопасности. Повышение безопасности — основной аргумент. Думаю, что раньше ее было недостаточно. Камеры не решают основных вопросов. Наличие камер не обеспечивает безопасность на стадионе. Нужен комплекс мер. Карта болельщика позволяет идентифицировать каждого человека. Если человек не имеет права быть на стадионе, то он не должен туда попасть. После инцидента на стадионе ЦСКА в числе задержанных людей были люди, которые не должны были там находиться.

— Тогда хотелось бы задать вопрос об этом инциденте...

— Мне не хотелось бы говорить об этом. На стадионе произошло правонарушение. Камеры были отключены, не удалось идентифицировать нарушителей. Клуб должен провести внутреннее расследование и предоставить его результаты лиге.

— ЦСКА этого не сделал?

— В процессе.

У турникетов недостаточная высота

— Сколько нужно денег на устранение недостатков?

— Представьте, 16 стадионов. У каждого много недостатков. Главный — турникеты недостаточной высоты. Практически все существующие — по пояс. По норме — в полный рост. Сколько необходимо денег? Хороший вопрос. Прозвучала сумма в 700 миллионов рублей. Что она включает в себя, будет уточняться. Это задача Минцифры. Согласно техническому заданию и смете.

— Когда будут известны точные данные?

— Я уверен, что это можно будет сказать только после того, как будет сделано техническое задание по каждому стадиону.

— Будете ли вы оформлять паспорт болельщика?

— Даю вам слово. Я первый, кто будет его получать. На сегодняшний день у меня нет нарушений, которые помешали бы мне получить карту болельщика.

— Смогут ли все футболисты получить паспорт болельщика? У некоторых игроков есть правонарушения в прошлом.

— Не доводите до абсурда. Люди занимаются разработкой системы. Они не настолько глупы, чтобы загнать всех в такую ситуацию.

Н адеемся на упрощенную процедуру получения

— Просили ли вы лично болельщиков ЦСКА и «Спартака» не бойкотировать ближайшее дерби?

— Я просил представителей клубов, отвечающих за работу с болельщиками, донести смысл нашего разговора, чтобы они не бойкотировали игры после возобновления чемпионата.

— Как вы будете действовать, если представители фанатского движения будут продолжать бойкот?

— Это решение каждого человека — идти или нет. Кроме сожаления, не будет никаких чувств. Футбол лишается важной части — болельщиков. От этого проигрывают все. И болельщики, и футболисты. В целом зрелище становится менее привлекательным.

— Где получить карту болельщика? Бежать ли к вам в офис и становиться в очередь или идти в ближайший МФЦ?

— К нам в очередь становиться точно не нужно. Это будет портал «Госуслуги». Мы надеемся на дистанционную верификацию. Мы надеемся на упрощенную процедуру получения.

— Есть опасение, что с введением Fan ID фанатские движения будут уничтожены. Возможен ли такой исход?

— Думаю, этого не произойдет. Болельщики могут поменять позицию, когда мы представим систему работы карты болельщика в окончательном виде. На сегодня протест вызван принятием закона. Через время болельщики могут изменить свое мнение.

К ак руководитель лиги я сделал все

— Почему закон о паспорте болельщика не доработан до появления всех бойкотов?

— Начнем с того, что вы не знаете, какую работу вела РПЛ. Мы принимали активное участие в переговорах по имплементации этого закона. К сожалению, этот процесс был прерван после определенных событий. Вы знаете каких. Я считаю, что как президент РПЛ сделал все, чтобы закон имел максимально удобную форму для болельщиков. У меня к себе вопросов нет.

— Сколько иностранных футболистов должны будут получить Fan ID?

— Это компетенция РФС, а не РПЛ. Лига высказывала свои пожелания. Форма, которая была озвучена, нам подходит. 13 футболистов? Количество иностранных футболистов, которым нужно получать карту, еще не определено. Это будет уточнено позже.

— Планируется в будущем расширение числа участников РПЛ?

— Вопроса о расширении в повестке нет. Я сверился с Александром Валерьевичем (Дюковым. — Прим. «СЭ»). Этот вопрос не стоит. Клубы не обсуждают это. Это делают журналисты и блогеры. Ссылка на разговор с Александром Валерьевичем официальная.

— Могут ли отложить возобновление чемпионата России из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в стране?

— Этот вопрос не рассматривался.