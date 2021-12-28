Сергеев — почти в «Зените». Но это не значит, что Дзюба уходит
Рекордсмен ФНЛ
Потенциальному новичку «Зенита» 26 лет. До прошлого года широкая публика мало что слышала о Сергееве. Он родился в Череповце, большую часть карьеры провел в ПФЛ и ФНЛ, забивал за студенческую сборную России на универсиаде-2017 в Китае. Прорыв Сергеев совершил в 2018 году, когда перешел в «Торпедо». Нападающий помог команде выйти в ФНЛ, а уже в «лучшей лиге мира» забил один из самых изящных голов турнира — в ворота «Авангарда».
В сезоне-2019/20 Сергеев записал на свой счет 14 мячей за «Торпедо» и стал лучшим бомбардиром ФНЛ вместе с Александром Руденко, блиставшим в «Спартаке-2». Уже летом 2020-го Иван перебрался в только что вылетевшие из РПЛ «Крылья» — и там его ждал полноценный карьерный скачок. В Самаре в то время заново собирали команду. Костяком ее стали воспитанники «Чертанова», но именно Сергеев был признан лучшим игроком сезона — форвард положил 40 голов (рекорд турнира). В финале Кубка России с «Локомотивом» Иван тоже впечатлил — он отдал нестандартный предголевой пас пяткой на 22-й минуте. «Крылья», правда, уступили, но заслужили аплодисменты за матч.
Дебют на высшем уровне в 26 лет
Разумеется, еще в прошлом сезоне за Сергеевым стали пристально наблюдать топ-клубы. Например, ЦСКА: гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев в июне подтверждал интерес армейцев, но самарцы намеревались сохранить нападающего и в том же месяце продлили с ним контракт. «Локомотив» и «Краснодар» тоже появлялись в заголовках новостей о Сергееве, а «Зенит» был замечен только сейчас. Но сине-бело-голубые просматривали форварда и не решались приступать к активным переговорам только из-за нехватки опыта у потенциального новичка.
У Сергеева уникальная статистика: в 2018-м и 2019-м он становился лучшим бомбардиром зоны «Центр» в ПФЛ, в 2020-м и 2021-м — первенства ФНЛ. Но в РПЛ Иван дебютировал лишь в этом июле, когда ему исполнилось 26 лет. Конечно, возможных покупателей смущал опыт Сергеева, и за ним нужно было понаблюдать хотя бы полгода для решительных шагов. Так и произошло.
Спор Дзюбы и Генича, вызов в сборную
Сергеев пока забил 6 голов в 18 матчах премьер-лиги. Неплохо для дебютанта, хотя другой форвард самарцев Владислав Сарвели в этом сезоне отличился столько же. Интересно, что по поводу результативности вероятного новичка «Зенита» поспорили форвард петербургского клуба Артем Дзюба и комментатор Константин Генич: журналист считает, что Сергеев в этом сезоне забьет 8 мячей, а у Дзюбы противоположное мнение. «Не знаю, почему Дзюба в меня не поверил, — комментировал спор сам Иван. — Может, причина в том, что я дебютировал в РПЛ только в 26 лет? Но ничего страшного. Помогу Константину Геничу выиграть спор. Они поспорили на желание? Дай бог, чтобы у меня получилось».
До восьми голов Сергееву осталось еще два точных удара, и, может быть, Иван нанесет их уже в футболке «Зенита». Скорее всего, в следующем году нападающий проведет и дебютный матч за сборную России — Валерий Карпин уже вызывал его на ноябрьские игры, но на поле Сергеев пока не выходил.
Кто лучше?
Зачем вообще «Зениту» новый форвард? Ответ на поверхности: Сергею Семаку не хватает чистых нападающих. При игре по схеме 4-4-2 дефицит форвардов ощущался остро: если Азмун или Дзюба не могли играть, то на их позиции передвигали Ерохина или Мостового. В расстановке 3-4-2-1 проблемы все равно остались — вспомните последний матч первой части чемпионата с «Динамо», где впереди у сине-бело-голубых вышли Клаудиньо и Мостовой. Может быть, профильного форварда и не хватило гостям для того, чтобы дожать ближайшего конкурента.
Статистика Ивана Сергеева, Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в чемпионате-2020/21:
|
|
Сергеев
|
Дзюба
|
Азмун
|
Матчи
|
18
|
17
|
15
|
Голы
|
6
|
10
|
7
|
xG
|
7,76
|
7,42
|
5,43
|
Гол. передачи
|
4
|
4
|
1
|
Голы головой
|
1
|
4
|
2
|
Удары
|
31
|
29
|
28
|
Удары в створ
|
17
|
17
|
17
|
Точность ударов (%)
|
54,9
|
58,6
|
60,7
|
Реализация ударов (%)
|
19,4
|
34,4
|
25
Сергеев — хороший вариант для чемпионов России. Но он не должен рассматриваться в качестве прямой замены Дзюбы. Во-первых, статистика показывает, что Сергеев пока уступает Артему почти по всем параметрам. Во-вторых, у них разный стиль игры. В-третьих, при уходе Дзюбы ничего для команды не изменится — у Семака все так же будет мало кадров на острие.
Покупка Сергеева — это шаг, направленный на увеличение обоймы. Я уже не раз писал по ходу этого сезона, что у «Зенита» самая короткая скамейка запасных в лиге и вылет двух-трех футболистов основы критичен для Семака.
Кроме того, этот трансфер — еще и попытка лишить конкурентов одной из опций на рынке. «Зенит» заплатит за Сергеева сумму отступных — «РБ Спорт» сообщал, что она составляет 180 миллионов рублей (чуть больше двух миллионов евро). Потенциал у Ивана есть, летом его уже могли переманить крупные клубы, так что для сине-бело-голубых это еще и игра на опережение. Другое дело, что сам Сергеев в ближайшие полгода будет играть реже, чем в «Крыльях».
Уйдут ли Дзюба и Азмун?
При этом вероятность ухода Дзюбы и Азмуна сохраняется. Но не стоит связывать покупку Сергеева с уходом кого-то из пары привычных нападающих «Зенита». На место Азмуна планируется взять иностранца. Вы уже видели имена потенциальных замен в СМИ: 23-летний бразилец Артур Кабрал («Базель»), его 20-летний соотечественник Юри Алберто («Интернасионал») и 20-летний уругваец Агустин Альварес («Пеньяроль»). Иранцу, как известно, предложен новый контракт, а «Лион» хочет его выкупить уже зимой.
Дзюба как раз во вторник опубликовал в Instagram снайперскую статистику 2021 года, по которой он лидирует в лиге по системе «гол плюс пас», с подписью: «Когда говорят, что ты уже не тот».
Неясно, кому адресован этот посыл — хейтерам или Семаку, который в этом сезоне не предоставляет форварду желаемое игровое время. В любом случае уйти Дзюба может: его контракт с «Зенитом» истекает через полгода, а условия для активации опции автоматического продления еще нужно выполнить.
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