Скоро состоится первый зимний трансфер чемпионов России — форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев уже прошел медосмотр для сине-бело-голубых.

Рекордсмен ФНЛ

Потенциальному новичку «Зенита» 26 лет. До прошлого года широкая публика мало что слышала о Сергееве. Он родился в Череповце, большую часть карьеры провел в ПФЛ и ФНЛ, забивал за студенческую сборную России на универсиаде-2017 в Китае. Прорыв Сергеев совершил в 2018 году, когда перешел в «Торпедо». Нападающий помог команде выйти в ФНЛ, а уже в «лучшей лиге мира» забил один из самых изящных голов турнира — в ворота «Авангарда».

В сезоне-2019/20 Сергеев записал на свой счет 14 мячей за «Торпедо» и стал лучшим бомбардиром ФНЛ вместе с Александром Руденко, блиставшим в «Спартаке-2». Уже летом 2020-го Иван перебрался в только что вылетевшие из РПЛ «Крылья» — и там его ждал полноценный карьерный скачок. В Самаре в то время заново собирали команду. Костяком ее стали воспитанники «Чертанова», но именно Сергеев был признан лучшим игроком сезона — форвард положил 40 голов (рекорд турнира). В финале Кубка России с «Локомотивом» Иван тоже впечатлил — он отдал нестандартный предголевой пас пяткой на 22-й минуте. «Крылья», правда, уступили, но заслужили аплодисменты за матч.

Дебют на высшем уровне в 26 лет

Разумеется, еще в прошлом сезоне за Сергеевым стали пристально наблюдать топ-клубы. Например, ЦСКА: гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев в июне подтверждал интерес армейцев, но самарцы намеревались сохранить нападающего и в том же месяце продлили с ним контракт. «Локомотив» и «Краснодар» тоже появлялись в заголовках новостей о Сергееве, а «Зенит» был замечен только сейчас. Но сине-бело-голубые просматривали форварда и не решались приступать к активным переговорам только из-за нехватки опыта у потенциального новичка.

У Сергеева уникальная статистика: в 2018-м и 2019-м он становился лучшим бомбардиром зоны «Центр» в ПФЛ, в 2020-м и 2021-м — первенства ФНЛ. Но в РПЛ Иван дебютировал лишь в этом июле, когда ему исполнилось 26 лет. Конечно, возможных покупателей смущал опыт Сергеева, и за ним нужно было понаблюдать хотя бы полгода для решительных шагов. Так и произошло.

Спор Дзюбы и Генича, вызов в сборную

Сергеев пока забил 6 голов в 18 матчах премьер-лиги. Неплохо для дебютанта, хотя другой форвард самарцев Владислав Сарвели в этом сезоне отличился столько же. Интересно, что по поводу результативности вероятного новичка «Зенита» поспорили форвард петербургского клуба Артем Дзюба и комментатор Константин Генич: журналист считает, что Сергеев в этом сезоне забьет 8 мячей, а у Дзюбы противоположное мнение. «Не знаю, почему Дзюба в меня не поверил, — комментировал спор сам Иван. — Может, причина в том, что я дебютировал в РПЛ только в 26 лет? Но ничего страшного. Помогу Константину Геничу выиграть спор. Они поспорили на желание? Дай бог, чтобы у меня получилось».

До восьми голов Сергееву осталось еще два точных удара, и, может быть, Иван нанесет их уже в футболке «Зенита». Скорее всего, в следующем году нападающий проведет и дебютный матч за сборную России — Валерий Карпин уже вызывал его на ноябрьские игры, но на поле Сергеев пока не выходил.

Иван Сергеев. Фото ФК «Крылья Советов»

Кто лучше?

Зачем вообще «Зениту» новый форвард? Ответ на поверхности: Сергею Семаку не хватает чистых нападающих. При игре по схеме 4-4-2 дефицит форвардов ощущался остро: если Азмун или Дзюба не могли играть, то на их позиции передвигали Ерохина или Мостового. В расстановке 3-4-2-1 проблемы все равно остались — вспомните последний матч первой части чемпионата с «Динамо», где впереди у сине-бело-голубых вышли Клаудиньо и Мостовой. Может быть, профильного форварда и не хватило гостям для того, чтобы дожать ближайшего конкурента.

Статистика Ивана Сергеева, Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в чемпионате-2020/21:

Сергеев Дзюба Азмун Матчи 18 17 15 Голы 6 10 7 xG 7,76 7,42 5,43 Гол. передачи 4 4 1 Голы головой 1 4 2 Удары 31 29 28 Удары в створ 17 17 17 Точность ударов (%) 54,9 58,6 60,7 Реализация ударов (%) 19,4 34,4 25

Сергеев — хороший вариант для чемпионов России. Но он не должен рассматриваться в качестве прямой замены Дзюбы. Во-первых, статистика показывает, что Сергеев пока уступает Артему почти по всем параметрам. Во-вторых, у них разный стиль игры. В-третьих, при уходе Дзюбы ничего для команды не изменится — у Семака все так же будет мало кадров на острие.

Покупка Сергеева — это шаг, направленный на увеличение обоймы. Я уже не раз писал по ходу этого сезона, что у «Зенита» самая короткая скамейка запасных в лиге и вылет двух-трех футболистов основы критичен для Семака.

Кроме того, этот трансфер — еще и попытка лишить конкурентов одной из опций на рынке. «Зенит» заплатит за Сергеева сумму отступных — «РБ Спорт» сообщал, что она составляет 180 миллионов рублей (чуть больше двух миллионов евро). Потенциал у Ивана есть, летом его уже могли переманить крупные клубы, так что для сине-бело-голубых это еще и игра на опережение. Другое дело, что сам Сергеев в ближайшие полгода будет играть реже, чем в «Крыльях».

Уйдут ли Дзюба и Азмун?

При этом вероятность ухода Дзюбы и Азмуна сохраняется. Но не стоит связывать покупку Сергеева с уходом кого-то из пары привычных нападающих «Зенита». На место Азмуна планируется взять иностранца. Вы уже видели имена потенциальных замен в СМИ: 23-летний бразилец Артур Кабрал («Базель»), его 20-летний соотечественник Юри Алберто («Интернасионал») и 20-летний уругваец Агустин Альварес («Пеньяроль»). Иранцу, как известно, предложен новый контракт, а «Лион» хочет его выкупить уже зимой.

Дзюба как раз во вторник опубликовал в Instagram снайперскую статистику 2021 года, по которой он лидирует в лиге по системе «гол плюс пас», с подписью: «Когда говорят, что ты уже не тот».

Неясно, кому адресован этот посыл — хейтерам или Семаку, который в этом сезоне не предоставляет форварду желаемое игровое время. В любом случае уйти Дзюба может: его контракт с «Зенитом» истекает через полгода, а условия для активации опции автоматического продления еще нужно выполнить.