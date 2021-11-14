Россия забыла, что для попадания на ЧМ-2022 против Хорватии нужно играть в футбол

Теперь нас ждут стыки.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H

Хорватия — Россия — 1:0 (0:0)

Гол: Кудряшов, 81 — в свои ворота.

Хорватия: Грбич, Ловрен, Соса, Юранович (Брекало, 76), Гвардиол, Модрич, Перишич, Брозович, Пашалич (Ливая, 75), Влашич (Петкович, 58), Крамарич (Станишич, 86).

Россия: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Караваев, Дивеев, Ионов (Зобнин, 57), Баринов, Головин (Чистяков, 56), Фомин (Глебов, 80), Бакаев (Мостовой, 78), Смолов (Заболотный, 57).

Предупреждения: Головин, 51. Смолов, 55. Ливая, 90. Грбич, 90.

Судьи: Маккели. де Врис, Стегстра (все — Нидерланды).

ВАР: ван Букел. Руперти (оба — Нидерланды).

14 ноября. Сплит. Стадион «Полюд». 30 257 зрителей.

Решающие матчи, когда нужно дать конкретный результат здесь и сейчас, никогда не давались сборной России. Сколько себя помню, наша команда вечно выходила на такие игры на негнущихся деревянных ногах, со ступором в голове, а в глазах и на лицах только одна мысль — как бы не ошибиться, как бы не ошибиться... Чаще всего все это в совокупности приводило как раз к обратному, печальному исходу.

Причем это что-то такое, укоренившееся очень глубоко. В прошлом году во время локдауна посмотрел достаточное количество архивных исторических встреч, в том числе и решающих, — все то же самое, о чем говорилось в предыдущем абзаце, можно сказать и про сборную СССР. Точно такие же страх и закрепощенность, сковывающие разум и тело.

Исключения, конечно, случались. Например, матч со Швецией на ЧЕ-2008, когда на кону стоял выход в плей-офф. Или совсем свежее — игра с той же Хорватией на ЧМ-2018. Пропустив в начале овертайма от Домагоя Виды, Россия не расклеилась, не позволила безнадеге себя опутать, а яростно штурмовала ворота соперника и в итоге сравняла счет.

Но матч в Сплите получился в худших традициях. Футбола в исполнении наших не было. Сначала казалось, что нужно привыкнуть к дождю и мокрому тяжелому полю. Потом — что вот нужно выдержать первые 15 минут, стартовый натиск хорватов, ну и так далее, вы и так все знаете. Но время шло, а гостям не удавалось сделать хотя бы два-три точных паса подряд и просто подержать мяч.

Не сказать, чтобы Хорватия делала что-то этакое. Про восхитительные диагонали Луки Модрича после перегруза зон на одном из флангов все знают уже много лет. Равно как и про то, что Иван Перишич постоянно идет со своего фланга замыкать дальнюю штангу. Справедливости ради, явный момент хорваты до перерыва создали всего один, когда Андрей Крамарич бил головой без всякого сопротивления. В целом же оборонялась Россия достойно, а Матвей Сафонов действовал надежно и внимательно.

Но вот отсутствие контригры напрягало. Постоянная оборона низким блоком — не наш конек, тем более в таких условиях вероятность нелепой случайности резко возрастала.

А сразу после перерыва футбол закончился. Поле окончательно превратилось в болото, а игра — в борьбу и бодалово. Завершилось же все так, как, увы, и должно было — и если брать историческое неумение сборной России проводить решающие матчи, и если рассматривать логику конкретно этой встречи. Ощущение, что рано или поздно хорваты как-нибудь запихнут мяч за ленточку, крепло с каждой минутой. К сожалению, так и вышло.

«Шашечные» добились своего и едут на чемпионат мира. Сборная России же отправляется в стыковые матчи. Там сыграют десять команд, занявших вторые места в группах, а также две лучшие сборные из числа победителей групп Лиги наций-2020, которые не сумели попасть в топ-2 в отборочном турнире.

Сама схема плей-офф проста — 12 сборных жеребьевка разбивает на три пути. Как и раньше, каждый участник стыков проводит два матча, но сейчас нужно победить двух разных соперников. Жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе. Сами игры пройдут весной: полуфиналы — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.

В полуфиналах будут «сеяные» и «несеяные» — их определит число набранных очков в отборочных группах. «Сеяные» проведут первые матчи плей-офф дома.