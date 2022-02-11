Высокий прессинг, отличная физподготовка и схема с тремя центральными. Ваноли строит новый «Спартак»
«Спартак» до вступления Паоло Ваноли на престол был непредсказуем стилистически, но касательно формации все угадывалось исходя из приоритетов трансферной кампании. Клуб так и не приобрел качественного флангового защитника, зато взял подмены на позиции крайних защитников, которые актуальны в формате с тремя центральными. Не стесняюсь и фиксирую, что мой прогноз по схеме сбылся. Но, думаю, это было максимально легко спрогнозировать и вам.
А вот с принципами сложнее, хотя многие предполагали, что новый тренерский штаб, скорее всего, окажется последователем идей Конте. Но ведь часто бывает так, что помощники главных видят футбол иначе и пытаются реформировать идеи бывшего патрона. Надо сказать, с весьма переменным успехом. У Ваноли ведь есть успешный опыт игры в четыре защитника с молодежными сборными Италии, который содержательно не похож на нынешний стиль «Спартака». Но кто знает, что будет дальше? Витория приезжал играть в один футбол, но реальность и состав привели к адаптации к совершенно другой схеме. Весьма упрощенной.
Но я говорю о том, что есть сейчас. Очевидно, Ваноли отрабатывал высоченный прессинг, который приводил к тому, что в радиусе 20 метров от ворот соперника оказывали давление шесть-семь футболистов одновременно. Это стало особенно заметным в игре с «Уралом», где «Спартак» не только успешно прессинговал, но еще выигрывал и забивал (матч закончился со счетом 3:1), хотя до этого в трех встречах одержал ровно ноль побед.
Но радикальный прессинг — не единственное, чем красно-белые пытались удивить. Бросались в глаза высоченные включения центральных защитников Джикии и Литвинова вперед. Особенно Руслана, который эпизодически внедрялся в зону правого форварда — за спину крайнему защитнику. Пожалуй, это было похоже на включения Маслова при Тедеско, но Павел с такой энергией вперед подключался нечасто, а Литвинов еще и выдергивался на подстраховку центральных полузащитников.
У меня нет фитнес-статистики, но визуально Литвинов в матче с «Уралом» пробежал километров 14-15. Это очень много, особенно на таких изматывающих сборах. В команде чувствуют, что этот подготовительный период — один из самых тяжелых в карьере каждого. Возможно, за исключением Мозеса, который уже отмотал несколько сборов у Конте. Суть системы Антонио (и, видимо, Ваноли) — идеальная игра в переходных ситуациях: когда соперник теряет мяч, команда должна моментально выстреливать в контратаку и качественно ее завершать в любую минуту матча. Для этого нужна сверхконцентрация и отличная готовность. Первое без второго совершенно невозможно, поскольку чем раньше приходит усталость, тем хуже исполнение отдельных элементов, а следовательно, реализация, прессинг и в целом использование переходов владения.
Пожалуй, типичнейший гол по Ваноли забил Николсон в ворота «Урала», когда Бакаев после собственного неточного паса пошел в моментальный прессинг, отвоевал мяч у защитников и за счет этого действия сгенерировал отскок в ногу Николсона, который легко дослал мяч в ворота. Сложно говорить о персоналиях и понимать, насколько хорош каждый из спартаковцев, но постепенно общая картина вырисовывается: 3-4-3 или 3-5-2, высочайший прессинг, высокие позиции правых защитников, комбинации на третьего в полуфлангах плюс особенное внимание к переходным ситуациям. И очень-очень хорошая физподготовка.
Важно помнить, что такой футбол не всегда красив, но красота здесь и не главное. Эта игра на результат, и тренер, создавая такую модель, автоматически осознает, что внешняя невзрачность окупается только положительным счетом. «Спартаку» до окончания строительства новой команды еще предстоят игра с «Пюником» в Абу-Даби и третий сбор в Турции, который завершит подготовку к дерби с ЦСКА. Оно уже 26 февраля. У Ваноли еще есть несколько вопросов — например, кого ставить правым нападающим: Бакаева в потрясающей форме или Ларссона, который продолжает поиск себя? Кого выбрать на две позиции в центре поля: Зобнина, Умярова, Мартинса, Пруцева или Денисова? Николсон или Соболев? От этих ответов зависит многое.
Ох, и весна красно-белых ожидает: лютая, но сразу интересная. Никто не знает подлинной силы этого «Спартака». И в первую очередь сам Ваноли.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7