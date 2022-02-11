Высокий прессинг, отличная физподготовка и схема с тремя центральными. Ваноли строит новый «Спартак»

До дерби с ЦСКА — две недели.

«Спартак» до вступления Паоло Ваноли на престол был непредсказуем стилистически, но касательно формации все угадывалось исходя из приоритетов трансферной кампании. Клуб так и не приобрел качественного флангового защитника, зато взял подмены на позиции крайних защитников, которые актуальны в формате с тремя центральными. Не стесняюсь и фиксирую, что мой прогноз по схеме сбылся. Но, думаю, это было максимально легко спрогнозировать и вам.

А вот с принципами сложнее, хотя многие предполагали, что новый тренерский штаб, скорее всего, окажется последователем идей Конте. Но ведь часто бывает так, что помощники главных видят футбол иначе и пытаются реформировать идеи бывшего патрона. Надо сказать, с весьма переменным успехом. У Ваноли ведь есть успешный опыт игры в четыре защитника с молодежными сборными Италии, который содержательно не похож на нынешний стиль «Спартака». Но кто знает, что будет дальше? Витория приезжал играть в один футбол, но реальность и состав привели к адаптации к совершенно другой схеме. Весьма упрощенной.

Но я говорю о том, что есть сейчас. Очевидно, Ваноли отрабатывал высоченный прессинг, который приводил к тому, что в радиусе 20 метров от ворот соперника оказывали давление шесть-семь футболистов одновременно. Это стало особенно заметным в игре с «Уралом», где «Спартак» не только успешно прессинговал, но еще выигрывал и забивал (матч закончился со счетом 3:1), хотя до этого в трех встречах одержал ровно ноль побед.

Но радикальный прессинг — не единственное, чем красно-белые пытались удивить. Бросались в глаза высоченные включения центральных защитников Джикии и Литвинова вперед. Особенно Руслана, который эпизодически внедрялся в зону правого форварда — за спину крайнему защитнику. Пожалуй, это было похоже на включения Маслова при Тедеско, но Павел с такой энергией вперед подключался нечасто, а Литвинов еще и выдергивался на подстраховку центральных полузащитников.

У меня нет фитнес-статистики, но визуально Литвинов в матче с «Уралом» пробежал километров 14-15. Это очень много, особенно на таких изматывающих сборах. В команде чувствуют, что этот подготовительный период — один из самых тяжелых в карьере каждого. Возможно, за исключением Мозеса, который уже отмотал несколько сборов у Конте. Суть системы Антонио (и, видимо, Ваноли) — идеальная игра в переходных ситуациях: когда соперник теряет мяч, команда должна моментально выстреливать в контратаку и качественно ее завершать в любую минуту матча. Для этого нужна сверхконцентрация и отличная готовность. Первое без второго совершенно невозможно, поскольку чем раньше приходит усталость, тем хуже исполнение отдельных элементов, а следовательно, реализация, прессинг и в целом использование переходов владения.

Пожалуй, типичнейший гол по Ваноли забил Николсон в ворота «Урала», когда Бакаев после собственного неточного паса пошел в моментальный прессинг, отвоевал мяч у защитников и за счет этого действия сгенерировал отскок в ногу Николсона, который легко дослал мяч в ворота. Сложно говорить о персоналиях и понимать, насколько хорош каждый из спартаковцев, но постепенно общая картина вырисовывается: 3-4-3 или 3-5-2, высочайший прессинг, высокие позиции правых защитников, комбинации на третьего в полуфлангах плюс особенное внимание к переходным ситуациям. И очень-очень хорошая физподготовка.

Важно помнить, что такой футбол не всегда красив, но красота здесь и не главное. Эта игра на результат, и тренер, создавая такую модель, автоматически осознает, что внешняя невзрачность окупается только положительным счетом. «Спартаку» до окончания строительства новой команды еще предстоят игра с «Пюником» в Абу-Даби и третий сбор в Турции, который завершит подготовку к дерби с ЦСКА. Оно уже 26 февраля. У Ваноли еще есть несколько вопросов — например, кого ставить правым нападающим: Бакаева в потрясающей форме или Ларссона, который продолжает поиск себя? Кого выбрать на две позиции в центре поля: Зобнина, Умярова, Мартинса, Пруцева или Денисова? Николсон или Соболев? От этих ответов зависит многое.

Ох, и весна красно-белых ожидает: лютая, но сразу интересная. Никто не знает подлинной силы этого «Спартака». И в первую очередь сам Ваноли.