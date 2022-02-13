«Локомотив» выстрелит весной? Ждать ли «Краснодар» в топ-5? О чем говорили с Галицким? Интервью Виктора Онопко

«СЭ» поговорил с ассистентом Валерия Карпина в сборной России.

Тренерский штаб сборной России продолжает следить за подготовкой клубов РПЛ на зимних сборах. Виктор Онопко уже навещал «Зенит» в Португалии, а теперь рассказывает «СЭ» о том, в какой форме находятся игроки «Локомотива» и «Краснодара», которые готовятся к рестарту РПЛ в испанской Марбелье.

«Антон Миранчук рвется играть и не думает об уходе из «Локо»

— То, что «Локомотив» с «Краснодаром» выбрали в соперники по контрольным матчам крепкие «Гетеборг» и «Мальме», объясняется близостью рестарта сезона?

— Именно этим. Сейчас межсезонье выходит на финишную прямую. А значит, пора определяться, на кого делать ставку в составе, какую игровую модель брать за основу; проверить функциональную готовность игроков. Для этого нужны серьезные соперники. Вот когда только вкатываешься в работу, можно сыграть с командами послабее. А сейчас время поджимает. Вот почему в концовке сборов выбор соперников для завершающих спаррингов особенно важен. И в этом плане два ведущих шведских клуба соответствуют всем необходимым требованиям.

— Судя по уверенной победе над «Гетеборгом», похоже, «Локомотив» уже набирает игровой ритм?

— Счет 4:2 дает основания для таких выводов. Да и на фоне предыдущих встреч с «Яблонецем», «Спартой» и «Мальме» команда стала заметно легче двигаться: старается выходить из обороны за счет среднего и короткого паса, острее работают флангами. Словом, сдвиги заметны.

— Есть ощущение, что «Локомотиву» не хватает Антона Миранчука, который усилил бы атакующую мощь средней линии.

— Перед матчем с «Гетеборгом» мы разговаривали с Антоном. К сожалению, у него очень неприятная травма — хронический болевой синдром приводящей мышцы. Он уже побывал в Германии и сейчас, на сборе, работает под наблюдением физиотерапевта. Настроение у него хорошее. Видно, что парень хочет быстрее вернуться в строй, рвется играть. И ни о каком уходе из «Локомотива» не думает.

— Судя по тому, что второй матч подряд в стартовом составе выходят Баринов, Марадишвили и Бабкин, костяк этой линии уже определился?

— Я бы не спешил с таким выводом. Во втором тайме Бабкина очень удачно заменил Керк — он не только забил третий мяч после шикарного паса Жемалетдинова, но и выдал классную голевую передачу Рыбусу. К тому же во встрече с «Гетеборгом» фланги были отданы Рыбчинскому и Марадишвили, которые часто менялись местами. Так что среди полузащитников у Гисдоля есть выбор. А вот то, как уверенно в опорной зоне выглядит Баринов, уже дает основания считать его лидером в этой линии. Не случайно он сейчас выводит команду с капитанской повязкой.

— Как в отсутствие Смолова смотрится атака «Локомотива»?

— В ней теперь на первых ролях форвард сборной Чехии Кухта, который пока ни в одном контрольном матче не уходил с поля без гола. Он же открыл счет и с «Гетеборгом», с лета послав мяч в дальний угол после подачи Рыбчинского с углового. Для защитников чех неудобен умением неожиданно открываться, хорош на «втором этаже», непредсказуем на острие. А когда «Локомотив» использует расстановку 4-2-3-1, ближе к Кухте — из середины вперед — выдвигается Жемалетдинов. И это срабатывает! Во втором тайме с «Гетеборгом» он рискнул пальнуть из-за штрафной и сравнял счет. А когда наберет форму Антон Миранчук, наступательной мощи у команды прибавится. Да и с приходом Изидора в клубе связывают большие надежды.

— «Локомотив» в каждом матче пропускает — это не говорит о проблемах обороны?

— То, что эта линия находится в стадии поиска, видно по частым перестановкам в ней. Пока место в центре достаточно регулярно занимает Мампасси, в паре с которым действуют то Едвай, то Пабло. А на флангах появляются Ненахов с Живоглядовым. Есть еще выходящий на замену Черный и травмированный Магкеев. Так что Гисдолю есть над чем поломать голову. Думаю, этому и будет посвящена концовка сборов.

— Реально ли по результатам контрольных матчей определить, как сложится для «Локо» финиш сезона?

— На этот вопрос не существует конкретного ответа. В советское время, когда к сезону готовились в Сочи на залитых дождем полях, были команды, которые на таких болотах обыгрывали всех. За что их в шутку называли «чемпионами мокрого побережья». А потом наступал сезон, выглядывало солнышко, появлялась травка — и этих «чемпионов» драли все кому не лень. То, как проводит команда контрольные встречи, прежде всего дает возможность тренеру понять и определить, в каком направлении двигаться дальше. И никакие победы в них не дают гарантий светлого будущего.

Вспомните, как ярко выглядел «Спартак» при Кононове на предсезонном турнире в Катаре. И чем все закончилось? Но то, что «Локомотив» стремится в Марбелье играть только на победу, — признак того, что команда выстраивается и хочет побеждать дальше. Так вырабатывается характер победителя, без которого ничего не добиться. Именно этому учил нас Романцев, который даже после ничьи на сборах мог устроить разнос.

«Галицкий бодр и в хорошем настроении. Просматривает матчи «Краснодара» на сборе, бывает на тренировках, много и с гордостью рассказывает о своей академии»

— После матча с «Гетеборгом» ты отмечал, что «Локомотив» стал легче двигаться, держал хороший темп и много атаковал через фланги. «Краснодар» встречался с «Мальме» — какие впечатления?

— Первый тайм «Краснодар» провел на одном дыхании: без малейших ошибок в обороне, с идеальным взаимодействием во всех линиях, максимальной собранностью и активностью в атаке. Стремлением обострить игру выделялась связка опытного Крыховяка с молодым Черниковым. После перерыва краснодарцы чуть сдали: моментами теряли темп, допускали брак в передачах.

— У Сафонова было много работы?

— Здесь честь и хвала Матвею, которому пару раз пришлось спасать команду, когда соперники оказывались один на один с ним. А однажды, отразив удар со штрафного, он успел намертво накрыть его после добивания.

В целом думаю, что после перерыва сказалась нагрузка, полученная «Краснодаром» в двух проведенных накануне тренировках. Изначально была договоренность, что матч будет сыгран в три тайма по 45 минут. На сборах такое случается, когда тренеры хотят дать игровое время всем футболистам. Но в последний момент было решено провести встречу в обычном режиме.

— Как проявляют себя новички «Краснодара»?

— Все произвели очень приятное впечатление. Уверен, что опытный Хуниор Алонсо усилит оборону. Парагваец — мощный защитник с хорошим первым пасом, не боится выходить вперед через обводку. Хорошие данные для нападающего у норвежца Ботхейма. Он быстрый, умеет сохранить мяч, хорош в верховой борьбе и выборе позиции, может отыграться с партнером. Кстати, что и подтвердил во втором тайме, идеально выложив мяч под удар Вандерсону, который забил победный гол.

— Много хороших отзывов о воспитаннике Сперцяне.

— Интересный парень, думающий, с хорошей техникой и поставленным ударом. Это стало понятно после того, как во втором тайме он зарядил со штрафного в «девятку». И если бы не вратарь... А каким классным пасом он отрезал от защитников Ботхейма! Это уже новое поколение «Краснодара». Не случайно он в сборной Армении в 21 год.

— Кого еще можно выделить в «Краснодаре»?

— Кроме уже названного Сафонова, ярко и полезно сыграл Вандерсон. Ни одного лишнего движения — все по делу! Как тонко он сыграл в эпизоде, когда мягко переправил мяч в штрафной Родригесу, который, приняв его на грудь, ударом с лета открыл счет! Справляться с таким трезубцем в атаке, как Вандерсон, Ботхейм и Классон, соперникам будет нелегко.

— Фарке заявил, что постарается финишировать не ниже пятого места. Насколько это реально?

— Я бы не назвал такую задачу запредельной. По крайней мере, сегодня «Краснодар» располагает вполне качественными игроками, которым по силам ее решить. И если Фарке удастся помочь им взять на вооружение ту игру, которую они показали в первой половине матча с «Мальме», то эта цель может стать реальностью. Кстати, Сергей Галицкий на этот счет также полон оптимизма.

— Удалось с ним пообщаться?

— Да, перед встречей «Локомотива» с «Гетеборгом» и в перерыве последнего матча «Краснодара». Сергей Николаевич бодр, в хорошем настроении, в курсе всех последних футбольных событий, происходящих в мире и в Марбелье. Просматривает здесь матчи, бывает на тренировках, много и с гордостью рассказывает о своей академии. И сейчас очень хвалит ее выпускника, молодого опорника Александра Черникова, который на глазах растет рядом с опытным Крыховяком.

— В завершение — вопрос о Чернове, с которым ты работал в ЦСКА. Удивило, что он перешел в «Спартак»?

— Нет. Грамотный, цепкий защитник, который хорошо видит поле и силен в отборе. Чтобы заиграть в ЦСКА, ему не хватало уверенности. К тому же он слишком болезненно реагировал на любые замечания, что рождало боязнь ошибиться. А у защитника должны быть глаза убийцы, чтобы его боялись так же, как в свое время Игнашевича. Никиту ведь еще Капелло совсем молодым в сборную приглашал. И поверь, в свои 25 он еще может прибавить. По крайней мере, сезон в «Крыльях» это подтвердил. А «Спартак» убедил, что Чернов — тот, кто сделает его оборону более надежной. И я в это верю!

— Каковы дальнейшие планы тренера сборной Виктора Онопко?

— До 24 февраля, скорее всего, буду продолжать трудиться в Марбелье. Потом съезжу в Севилью на матч «Бетиса» с «Зенитом». А дальше — в Москву.