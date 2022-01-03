Ведущий «Что было дальше?» рассказал, что Емельяненко хотел избить Понасенкова
Один из ведущих шоу «Что было дальше?» Эмир Кашоков рассказал, что боец ММА Александр Емельяненко хотел избить блогера Евгения Понасенкова.
Емельяненко и Понасенков были гостями шоу в одном выпуске.
«Мы сидели с Емельяненко на гриме, он должен был быть первым, но Понасенков сказал: «Если я не первый, то тогда идите *** (к черту)». К Емельяненко подошел его менеджер и сказал: «Саня, там какой-то петух, он хочет первым выступать, иначе уйдет», а Александр ответил: «Так пусть идет *** (к черту)». Менеджер объяснил ему: «Саня, он обязательно пойдет, но шоу надо спасать, уступи ему». А Емельяненко такой: «Так давай *** (изобьем) его», — рассказал Кашоков в очередном выпуске «Что было дальше?».
Менеджер Александра Емельяненко, Азамат Бостанов подтвердил правдивость этой истории.
«Кашоков слово в слово рассказал историю про Емельяненко и Понасенкова на ЧБД», — написал у себя в Instagram Бостанов.
Емельяненко не понравился Понасенков: «Если бы он начал вести себя дерзко, дал бы ему по пузу»
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