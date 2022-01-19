Фарке проиграл первый матч с «Краснодаром». Фирменный стиль узнаваем, Ботхейм отдал роскошный пас не игравшему восемь месяцев Вандерсону

В первом контрольном матче зимы «быки» уступили польской «Легии».

С момента назначения Даниэля Фарке прошла ровно неделя. Даже в разгар сезона уловить какие-то изменения в команде за столь короткий период сложно, а на сборах — тем более. Такие вещи лучше чувствуются внутри коллектива, который познакомился с новым главным тренером и его помощниками на третий день дубайского сбора. Там уже не было отправившегося на просмотр в «Нижний Новгород» Стоцкого и Вилены, которого отправили в аренду в «Эспаньол».

Между тем состав на игру с «Легией» был выбран самый что ни есть боевой. Не хватало только оставшегося в запасе Кабелла и лучшего снайпера Кордобы, однако к отсутствию форварда придется привыкать. Перед Новым годом колумбиец перенес операцию и будет восстанавливаться около четырех месяцев. Зато вернулся в строй Вандерсон Масиэл, последний раз участвовавший в официальном матче в мае прошлого года. Бразилец долго лечился и даже отсутствовал в заявке на первую часть сезона.

Это, кстати, решило проблему лишних легионеров, но сейчас она снова актуальна. С возвращением Вандерсона и подписанием Алонсо и Ботхейма количество иностранцев выросло до десяти. Тот же Рамирес, хоть и заявлен в качестве гражданина России, остается легионером, как игрок сборной Эквадора. Так что менеджменту «быков» предстоит решить непростую головоломку, и понимание, на кого можно рассчитывать весной, — крайне важный момент для Фарке.

Пока максимально уязвимыми видятся позиции Спаича, которого ранее уже отправляли в аренду в «Фейеноорд», и после голландской командировки серб не убедил, что превосходит даже кого-то в связке Кайо — Сорокин. При наличии же начавшей игру с «Легией» пары Мартынович — Алонсо балканский легионер становится пятым лишним центральным защитником. И, конечно, есть вариант с отзаявкой Кордобы, если восстановление южноамериканца действительно затянется до завершающих туров чемпионата.

В любом случае сейчас первый номер в атаке — Ботхейм. Норвежец, как показалось по этому матчу, хорошо ориентируется в ситуациях, где мяч в лучших традициях «Краснодара» доводится до ориентированного на створ ворот нападающего при атаках через центр. Первое впечатление, конечно, может оказаться поверхностным, но примерно так в свои лучшие сезоны в составе «быков» играл Смолов, и так же был стилистически ориентирован Игнатьев, которому потом так и не удалось перестроиться под иные требования Леонида Слуцкого в «Рубине».

Защитник сборной России и Краснодара Сергей Петров получил удар по голове в товарищеском матче с Легией и покинул поле. pic.twitter.com/NiU8VREbpG — Artem Kalinin (@kalininart) January 19, 2022

Ботхейм, которого на родине считают не самым быстрым игроком, грамотно открывался под передачи за спины защитника «Легии» и в одной из атак показал свои лучшие качества из прорывного сезона в «Буде-Глимт». Оторвавшись от защитников после паса Классона, норвежец вполне мог решить момент сам, но предпочел розыгрыш до верного и эстетской передачей шведой вывел Вандерсона на пустые ворота. Получилось, как в памятном матче с «Ромой», когда Ботхейм и сам дважды забил, и трижды ассистировал партнерам.

Но, естественно, время для глобальных выводов еще не пришло. Как подчеркнул в перерыве Мартынович, команда только знакомится с требованиями Фарке. Получается не все, что приводит к таким эпизодам, когда в одной атаке на выручку Сафонову поочередно пришли штанга и перекладина. Случаются форс-мажорные ситуации вроде разбитой головы Петрова, которого по ходу первого тайма неожиданно сменил Ионов.

Вместе с тем видны хорошо знакомые черты классического стиля «быков», который типичен и для Фарке. Например, выход от своих ворот за счет коротких и средних передач низом или давление за счет контроля мяча. Плюс, пока сохранялась свежесть, просматривался характерный для немецкой тренерской школы прессинг. Но, по сути, показательным оказался первый тайм. После перерыва состав полностью сменился на фактически молодежный, в рамки которого не вписывались только Ионов, Кайо, Чернов и Сорокин.

В итоге опытный Городов не выручил, позволив «Легии» отыграться, а в концовке Кайо проиграл борьбу в воздухе, что обернулось решающим голом Ветески. Это, впрочем, лишь рабочие эпизоды сборов, которые поляки начали раньше. Для них это был второй спарринг, а уже 2 февраля возобновляется национальный чемпионат. У «Краснодара» же все впереди. Новый тренер после своего назначения назвал большим подспорьем пять недель на подготовку, что сопоставимо с полноценной предсезонкой. Если это действительно так, ближе к весне мы уже увидим, что такое «Краснодар» Фарке.