Акинфеев заслуживает большего уважения. И от ЦСКА, и от Сафонова

Мнение Константина Алексеева.

Игорь Акинфеев самый преданный игрок ведущих десяти европейских лиг — 19 лет в одной команде на высшем уровне. Уже за одно это голкипер заслуживает, чтобы уйти на последние перед окончанием контракта каникулы, имея на руках предложение о продолжении сотрудничества. Хотя бы из уважения за все, что вратарь сделал для клуба.

Акинфеев же не просто игрок и капитан. Он — огромнейшая часть ЦСКА. Человек, который может решить самый сложный вопрос в коллективе. Скажем, кто бы еще уговорил партнеров в пандемию на рекордные сокращения зарплат в РПЛ? А Игорь смог, поскольку непререкаемый авторитет в команде.

Кажется, былое величие красно-синих и держится-то после всех последних передряг в клубе в первую очередь на вратаре. Три главных тренера за три месяца — это за гранью добра и зла, однако ЦСКА все равно еще котируется на уровне топ-клуба. Не только за былые заслуги, но и потому, что в составе есть гарант стабильности и качества — Акинфеев. Есть ощущение — уйди он с Фернандесом, и армейцы рискуют превратиться в середняка.

Поэтому особенно странно читать в «СЭ» новость коллеги Максима Алланазарова, что капитану до сих пор не предложен контракт. А что мешает? Еще в июне Нобель Арустамян заверял, что «вопрос продления соглашения актуален и скоро решится». Но прошло семь месяцев, а дело с места не сдвинулось.

Удивляет также такая формулировка в нашей новости: «Во время разговора с руководством клуба футболиста заверили: несмотря на тяжелое финансовое состояние, средства на новый контракт будут найдены». То есть потратить на новичков 30 миллионов евро в прошлом сезоне ничто не мешало, а предлагать новое соглашение капитану будут, несмотря на все трудности? Преодолевая и превозмогая? И 42 миллиона евро за продажу Влашича, Марадишвили и Тикнизяна уже растворились?

Для Акинфеева деньги должны находиться по умолчанию и без всяких оговорок по поводу ситуации в клубе. Рекордные показатели и значимость в коллективе — большое дело, но Игорь еще и в шикарной форме. И здесь я не соглашусь с Матвеем Сафоновым, который не считает, что армейский голкипер до сих пор лучший в РПЛ. Кто сомневается — пересмотрите декабрьский матч с «Крыльями», который Акинфеев вытянул в одиночку. И совершенно не на пустом месте вратарь выбран лучшим в ЦСКА за последние два месяца.

Игорь — единственный, кто в РПЛ сыграл 500 матчей. Он-то уж точно заслужил особого отношения к себе в армейском клубе. В том числе и в вопросе о продлении контракта.