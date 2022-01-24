Клопп угостил пивом фанатов, Месси вернулся и организовал гол, Тедеско продолжил победную серию

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: команда лучших распасовщиков

Субботняя осечка «Манчестер Сити» резко повысила внимание к игре «Ливерпуля». Кто-то, кстати, вспомнил, что именно «Кристал Пэлас» последний побеждал в АПЛ команду Хосепа Гвардиолы. Однако для Юргена Клоппа лондонцы — один из самых удобных соперников, которого красные обыграли десять раз подряд. Вот и сейчас серьезных проблем не возникло, а быстрый гол ван Дейка стал следствием стартового штурма и, конечно, наигранных «стандартов». По голам после угловых (9), конкурировать с «Ливерпулем» в Англии не может никто.

А еще в распоряжении Клоппа три лучших ассистента лиги. К Александру-Арнолду (10) и Салаху (9) вплотную приблизился Робертсон, чьи передачи обеспечили красным двойной перевес к перерыву. Особенно эффектно смотрелась диагональ шотландца на Окслейда-Чемберлена, которому оставалось спокойно расстрелять ворота.

Klopp handing out beers to Liverpool fans after their game today.



You can take the man out of Germany... ?



(via @DeanCoombes)pic.twitter.com/KyR4eJcGiR — ESPN FC (@ESPNFC) January 23, 2022

Однако «Кристал Пэлас» благодаря атаке с участием Матета и Эдуара сократил отставание и сохранял напряжение до последних минут. Развязка наступила после того, как изучивший запись падения Диогу Жоты арбитр в неоднозначной ситуации указала на «точку», вызвав негодование Патрика Виейра. Теперь «Ливерпуль» отстает от первого места на девять очков, имея игру в запасе, а Клопп снова привел в восторг фанатов, когда вынес им пиво, выйдя из клубного автобуса.

«Челси» — «Тоттенхэм» — 2:0. Обзор — здесь

Испания: «Барселона» уже пятая, «Реал потерял Бензема

«Сантьяго Бернабеу» трогательно простился с легендарным Пако Хенто. Гигантский баннер на трибунах, живая и пронзительная музыка, футболка с 11-м номером в центральном круге и все трофеи великого мастера, включая рекордные шесть Кубков чемпионов...

A touching tribute to honor the late great Paco Gento ? pic.twitter.com/pvKHuKWWWc — ESPN FC (@ESPNFC) January 23, 2022

А потом началась игра с соперником, который никогда не обыгрывал «Реал», но в четверг устроил ему нервотрепку в Кубке Испании. Сливочные прорвались в четвертьфинал благодаря героическим усилиям, в овертайме одержав волевую победу в меньшинстве. Но тогда Карло Анчелотти дал отдохнуть ряду лидеров, включая Бензема. Вряд ли это выбило французского снайпера из ритма, но факт остается фактом: в воскресенье он после 16 безупречных ударов впервые в мадридской карьере не сумел реализовать пенальти.

Но это мелочь в сравнении с тем, что в начале второго тайма Бензема получил травму и ушел в раздевалку, держась за заднюю поверхность бедра, а по ходу игры дом Карима подвергся ограблению. Какой-то черный день!

У гостей же был хорош Пере Милья, который словно хотел поквитаться за удаление в концовке кубковой игры. Он и Бойе ассистировал, и сам удвоил счет.

«Эльче» с интервалом в три дня поставил перед «Реалом» две задачи повышенной сложности, и снова мадридцы спаслись. Второй в матче пенальти реализовал Модрич, а Винисиус Жуниор на второй добавленной минуте идеально навесил на голову Эдера Милитау. Эмоции снова зашкаливали, но главная задача не выполнена: отрыв от «Севильи» не увеличился и составляет четыре очка.

Очередная травма Ансу Фати никак не повлияла на ситуацию вокруг Дембеле. Как заявил Хави, француз спокоен и очень хорошо тренируется, но ему надо определиться с будущим. Игрок же, оставшись вне заявки второй матч подряд, похоже, обиделся и не явился на тренировку. Свое отсутствие Дембеле объяснил расстройством желудка, но по информации нескольких источников в Испании и Франции, в клубе на этот счет имеются сомнения, что может привести к штрафу.

Хави, кстати, заметил, что сложности «Барселоны» серьезнее, и времени на исправление ситуации потребуется чуть больше, чем он предполагал. Но он понимает, что у сине-гранатовых не может быть переходных сезонов. Всегда есть высокие задачи, и провалившиеся в Суперкубке и Кубке Испании каталонцы все силы бросили на ла лигу, после игры с «Алавесом» поднявшись на пятое место. После этой игры много будут говорить про падение игрока хозяев в штрафной гостей, но запомнится последнее. А именно победный гол «Барсы» в концовке, когда избежавший офсайда Ферран Торрес выкатил мяч под удар Френки де Йонгу.

Италия: Инсинье сравнялся с Марадоной, «Милан» и «Юве» осчастливили конкурентов

Потеря очков «Аталантой» позволила «Наполи» увеличить отрыв от четвертого места до десяти очков, а последняя команда чемпионата не имела ни шанса поставить барьер на пути неаполитанцев. Единственное, что удалось гостям, так это сравнять счет по ходу первого тайма, но на перерыв хозяева ушли, вернув себе лидерство. Самым же примечательным событием второй половины матча стал первый с октября гол Инсинье. Уходящий по окончании сезона в «Торонто» форвард по числу мячей за клуб (115) сравнялся с великим Диего Марадоной. До конца чемпионата вполне можно догнать Хамшика (121), и только рекордсмен Мертенс с его 144 точными ударами вне конкуренции.

Исторический гол в Неаполе. Инсинье догнал великого Марадону ?



Лоренцо забил 115-й мяч за «Наполи» в матче с «Салернитаной». Такое же количество голов за неаполитанский клуб у Марадоны



Больше — только у двух человек: Гамшика (121) и Мертенса (144) pic.twitter.com/uwSZpkfonO — Матч ТВ (@MatchTV) January 23, 2022

Жозе Моуринью снова выступил с программной речью, заявив, что ему неинтересны появляющиеся в последнее время варианты с возвращением в Англию, и на ближайшие три года все мысли связаны исключительно с «Ромой». Особенный категорически не согласен с теми, кто говорит, что его время ушло. Новая волна поднялась после проигрыша «Ювентусу» и критики в адрес собственных игроков, однако после этого «волки» выиграли три раза подряд, а в гостях у «Эмполи» выдали такой первый тайм, что на второй можно было не выходить.

Естественно, в центре внимания был сделавший дубль Эбрахам, но нельзя не отметить и легко вписавшегося в состав Сержиу Оливейру. Португальский новичок начал с победного пенальти против «Кальяри», а воскресенье на его счету гол и результативная передача. Прекрасен был и пас Мхитаряна на Дзаньоло. Что касается проигранного «Ромой» второго тайма, то Моуринью остался верен себе, заметив: «При 5:0 люди выключили бы телевизор, и мы сохранили аудиторию».

«Обычно в 40 лет ты дома, закуриваешь сигару и доволен своей карьерой. Я еще не готов закурить», — признался в недавнем интервью L'Equipe Ибрагимович. Но в центральном матче тура Златану не повезло, и еще в первом тайме шведу пришлось из-за травмы уступить свое место на поле Жиру.

Словом, сразу все пошло не так, и в плане зрелищности игра на «Сан-Сиро» проигрывала большинству матчей тура за исключением столь же малособытийной субботней игре «Лацио» — «Аталанта». Было много страсти, тактики и борьбы, но не хватало главного — забитых мячей. Для современного итальянского футбола это нонсенс, однако из любого правила бывают исключения. Итог — разочарование всех: как болельщиков, так и команд. «Милан» при равном количестве очков пропустил на второе место «Наполи», а «Юве» упустил возможность обойти «Аталанту» и подняться в топ-4.

? According to @DAZN_IT, Ibrahimovic is applying ice to the Achilles tendon area. pic.twitter.com/KUlsxIpzaP — SempreMilan (@SempreMilanCom) January 23, 2022

Германия: «Бавария» растерзала «Герту»

У Доменико Тедеско идеальное начало года — четыре победы из четырех возможных, включая матч Кубка Германии. И, пожалуй, успех в игре с «Вольфсбургом» — самый непростой на этом отрезке. «Волки» не дали разгуляться лучшему снайперу «Лейпцига» Нкунку, однако три очка хозяевам принес центральный защитник Орбан. Первый гол капитана после серии рикошетов не засчитали из-за офсайда у кого-то из одноклубников, но это лишь завело венгра. Он снова оказался самым расторопным перед воротами, подкараулив отскок от перекладины после атаки Андре Силвы.

А еще один игрок обороны — Гвардиол — отличился в контратаке, когда раскрывшийся «Вольфсбург» пошел вперед большими силами. Лидировавшие в начале сезона «волки» теперь находятся у границы «стыков», тогда как «Лейпциг» сравнялся по очкам с «Хоффенхаймом» и поднялся на шестое — еврокубковое место. Для «быков» воскресная победа — 100-я в бундеслиге, для чего им потребовалось 190 матчей. За всю историю турнира быстрее юбилей отметила только «Бавария»: после 185 игр.

? Birthday boy Josko Gvardiol added to fellow defender Willi Orban's opener as @RBLeipzig_EN claimed a 2-0 #Bundesliga win over VfL Wolfsburg! ?#RBLWOB pic.twitter.com/kCj7cRfuTo — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 23, 2022

Левандовски в этом сезоне забил больше, чем вся «Герта». Это соотношение красноречиво говорило о разнице в классе двух команд и фактически предопределяло сценарий игры. Не забили сейчас, как в случае с отмененным в дебюте голом Толиссо, забьем потом. И второй заход француза на цель положил начало разгрому «Герты». Хозяева под баварским прессингом плыли даже в простых ситуациях вроде подачи Киммиха со штрафного на оставшегося без присмотра Мюллера. А голкипер «Старой дамы» и вовсе отдал авантюрную передачу вдоль собственных ворот, и мяч стал добычей реактивного Сане. Видимо, Шволов просто устал, так как мюнхенцы нанесли в створ его ворот 19 ударов. Это рекордный показатель «Баварии» с тех пор, как в 2004 году Opta стала подсчитывать подобные данные.

Back to their free-flowing best ? as @FCBayernEN secure a comprehensive win to solidify their position at the ? of the table.#BSCFCB pic.twitter.com/1OOntmPAF8 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 23, 2022

Франция: первый гол Рамоса

Восстановившись после коронавируса, Лионель Месси наконец-то провел свой первый матч в новом году. Аргентинец появился на поле на 63-й минуте, когда его команда уже обеспечила себе результат. Первый раз взломать оборону неуступчивого «Реймса» удалось незадолго до перерыва, когда Верратти с подбора вогнал мяч в ближний угол. А на активность гостей, которые стали все чаще напрягать парижскую оборону, ответил пробивший вратаря со второй попытки Серхио Рамос.

Есть 105-й гол защитника на клубном уровне и первый в составе «ПСЖ»! Так что Месси вышел добивать соперника, и справился с этой задачей, одним из первых касаний на поле организовав второй гол Верратти. Вот только результативного балла аргентинец лишился, так как мяч записали в протокол, как автогол игрока «Реймса».

? РААААМОС! Теперь у Серхио столько же голов за «ПСЖ» в Лиге 1, сколько у Месси.



? Ну и кто тут теперь главный GOAT Парижа? pic.twitter.com/3bkUmc5VF4 — Матч ТВ (@MatchTV) January 23, 2022

Голландия: «Аякс» вернулся на вершину

Центральный матч тура в Эредивизи начался по сценарию «Аякса», а Броббей, которого на правах аренды вернули в Амстердам из «Лейпцига» в связи с отъездом Аллера на Кубок Африки, забил третий мяч в двух матчах. Вспомнилось даже, как после 0:4 в Суперкубке команда Эрика тен Хага в матче первого круга уничтожила оборону ПСВ (5:0). Но в этой игре чемпионам пришлось сложнее.

После перерыва хозяева отыгрались благодаря Гетце, а шикарный выстрел Мазрауи в верхний угол не сразу превратился в легитимный гол. В комнате ВАР долго изучали — не упустил ли Блинд мяч за пределы поля в начальной стадии атаки. Вердикт оказался в пользу «Аякса» и, по сути, эти сантиметры на финише могут решить судьбу чемпионского титула. Пока же амстердамцы сместили ПСВ с первого места.

In the buildup to Ajax's winning goal over heated rival PSV, there was a long VAR check, which eventually stood, over whether Daley Blind had the ball out of bounds here...



What do you think? ? pic.twitter.com/tHsjolT2ro — International Champions Cup (@IntChampionsCup) January 23, 2022

Статистика дня

2-м в истории «Кальяри» футболистом, три сезона подряд забивающим двузначное число мячей, стал Жоау Педро. Бразилец повторил достижение великого Луиджи Ривы.

4 официальных матча не может забить «Арсенал», чего не случалось с декабря 2005 года. Сегодня «канонирам» не помогли даже 20 ударов по воротам «Бернли».

11-й гол в голландском чемпионате забил за «Фейеноорд» арендованный у «Спартака» Тил.

27 мячей забил в чемпионате Франции нападающий «Бордо» Хван Ый Джо. Это рекордный показатель для азиатских футболистов в лиге 1.

47 матчей не проигрывает в национальном чемпионате «Порту». Клубный рекорд десятилетней давности равняется 55 играм, а рекорд Португалии в конце 70-х прошлого века установила «Бенфика» (56 матчей).

501 очко в лондонских дерби в АПЛ первым в истории лиги набрал «Челси».