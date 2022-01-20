Зря аналитики считают себя тренерами. Почему Слуцкий отказался от человека, которого «Рубин» переманил у «Зенита»

Аналитики в футболе — профессия модная и очень медийная. Куда ни плюнь — везде интервью с аналитиком, часто, по его мнению, недооцененным и на кого-то обиженным. И раздающим хлесткие оценки направо и налево.

Не знаю и не особо желаю знать, почему Слуцкий убрал Васюхина (скажут — хорошо, не скажут — ну и ладно).Просто мне кажется, что эта модность и медийность снесла многим аналитикам крышу. Они решили, что разбираются в футболе лучше тренеров и вправе диктовать им, что делать, кого брать и как тренировать. И поэтому, перейдя границы, периодически вылетают из клубов, как пробки из бутылки.

А на самом деле аналитики разбираются только в футбольной математике. Весь футбол же — как и профессия главного тренера — распространяется далеко за ее пределы. Менеджмент, психология, коммуникации — там миллион всего, что не имеет к xG и всему такому никакого отношения. И все одинаково важно.

Никита Васюхин. ВКонтакте

Когда-то великий журналист Лев Филатов с иронией писал о многочисленных авторах, которые пытаются представить «добродушный круглый мяч сложной многоугольной фигурой». Там речь шла не об аналитиках, а о журналистах, пытающихся показать себя умнее Аркадьева с Масловым и Якушиным. Иные же аналитики считают себя намного более продвинутыми и понимающими футбол, чем главные тренеры.

Между тем видели ли вы хотя бы трех аналитиков, которые стали бы крутыми главными тренерами? Ну, назовите.

Не назовете. Потому что они — сегментные специалисты. Их работа в современном футболе очень важна (мне это недавно, в частности, Федотов подтверждал), но они должны отдавать себе отчет в том, что их роль — это обслуживать главного тренера и команду в своем направлении так же, как это делают ассистенты и тренеры по физподготовке. И у ассистентов, которые занимаются всеми вопросами, шансов подняться до роли главного в десятки раз больше, чем у аналитиков.

Хотят последние проявить себя на более высоком уровне — пусть идут получают лицензию, берут команду ПФЛ и далее. Сразу -если провести аналогию с хоккеем, как питерский СКА Майклу Оливеру Роману Ротенбергу (он же наш Йозе Марино) — им никто не даст. Семью и друзей семьи для этого надо иметь соответствующих.

Что же касается Васюхина, с которым не знаком, но интервью которого читал, то в прошлом году я беседовал с Денисом Макаровым. И как раз на основании прочитанного спросил:

— Аналитик «Рубина» Никита Васюхин говорил: «У Макарова хороший дриблинг, но он часто перебарщивает с улучшением позиции. У него хороший удар, и он может сразу после первого обыгрыша бить, повышая свою эффективность». На твой взгляд, есть такая проблема?

Не было в интервью момента, когда бы Макаров завелся сильнее.

— Вот откуда аналитики все это берут?! — взорвался Денис. — По цифрам? А мог он по цифрам понять, что я забью тот гол «Зениту», дважды убрав мяч под себя? Нет. На поле возникают разные ситуации, и я цифрам вообще не доверяю. Футболисту что-то в голову взбредет, он как даст с сорока метров, чего никто не будет ждать. И забьет, и решит этим ударом исход матча. Этого никак не просчитаешь!

Да, сколько ты пробежал, сколько рывков сделал — это поддается подсчету. Но когда ты говоришь игроку на основании статистики, что делать в момент, когда надо решить эпизод, — абсолютно в это не верю. А верю в талант, интуицию, мышление атакующего игрока. Ты стараешься прорабатывать какие-то игровые ситуации в своей голове. И потом они происходят, и ты исполняешь так, как у тебя заложено в сознании. Тому же «Зениту» на 92-й я так и забил.

Думаю, что такая реакция Макарова может быть показательна в плане отношения футболистов — нет, не к аналитической составляющей вообще, а к тому апломбу, с которым некоторые представители этой специализации свою инфу выдают. Тем более в медиа.

Совсем не исключаю, что вот эта ситуация с Макаровым, его реакция на слова Васюхина, — это маленький выплеск того, что происходит внутри «Рубина».

Тому же Слуцкому или любому главному тренеру меньше всего надо, чтобы какие-то откровения аналитика вызывали напряжение внутри коллектива. Из этого перетягивания одеяла на себя иногда вытекают и кадровые решения.