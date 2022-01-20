Зря аналитики считают себя тренерами. Почему Слуцкий отказался от человека, которого «Рубин» переманил у «Зенита»
Не знаю и не особо желаю знать, почему Слуцкий убрал Васюхина (скажут — хорошо, не скажут — ну и ладно).Просто мне кажется, что эта модность и медийность снесла многим аналитикам крышу. Они решили, что разбираются в футболе лучше тренеров и вправе диктовать им, что делать, кого брать и как тренировать. И поэтому, перейдя границы, периодически вылетают из клубов, как пробки из бутылки.
А на самом деле аналитики разбираются только в футбольной математике. Весь футбол же — как и профессия главного тренера — распространяется далеко за ее пределы. Менеджмент, психология, коммуникации — там миллион всего, что не имеет к xG и всему такому никакого отношения. И все одинаково важно.
Когда-то великий журналист Лев Филатов с иронией писал о многочисленных авторах, которые пытаются представить «добродушный круглый мяч сложной многоугольной фигурой». Там речь шла не об аналитиках, а о журналистах, пытающихся показать себя умнее Аркадьева с Масловым и Якушиным. Иные же аналитики считают себя намного более продвинутыми и понимающими футбол, чем главные тренеры.
Между тем видели ли вы хотя бы трех аналитиков, которые стали бы крутыми главными тренерами? Ну, назовите.
Не назовете. Потому что они — сегментные специалисты. Их работа в современном футболе очень важна (мне это недавно, в частности, Федотов подтверждал), но они должны отдавать себе отчет в том, что их роль — это обслуживать главного тренера и команду в своем направлении так же, как это делают ассистенты и тренеры по физподготовке. И у ассистентов, которые занимаются всеми вопросами, шансов подняться до роли главного в десятки раз больше, чем у аналитиков.
Хотят последние проявить себя на более высоком уровне — пусть идут получают лицензию, берут команду ПФЛ и далее. Сразу -если провести аналогию с хоккеем, как питерский СКА Майклу Оливеру Роману Ротенбергу (он же наш Йозе Марино) — им никто не даст. Семью и друзей семьи для этого надо иметь соответствующих.
Что же касается Васюхина, с которым не знаком, но интервью которого читал, то в прошлом году я беседовал с Денисом Макаровым. И как раз на основании прочитанного спросил:
— Аналитик «Рубина» Никита Васюхин говорил: «У Макарова хороший дриблинг, но он часто перебарщивает с улучшением позиции. У него хороший удар, и он может сразу после первого обыгрыша бить, повышая свою эффективность». На твой взгляд, есть такая проблема?
Не было в интервью момента, когда бы Макаров завелся сильнее.
— Вот откуда аналитики все это берут?! — взорвался Денис. — По цифрам? А мог он по цифрам понять, что я забью тот гол «Зениту», дважды убрав мяч под себя? Нет. На поле возникают разные ситуации, и я цифрам вообще не доверяю. Футболисту что-то в голову взбредет, он как даст с сорока метров, чего никто не будет ждать. И забьет, и решит этим ударом исход матча. Этого никак не просчитаешь!
Да, сколько ты пробежал, сколько рывков сделал — это поддается подсчету. Но когда ты говоришь игроку на основании статистики, что делать в момент, когда надо решить эпизод, — абсолютно в это не верю. А верю в талант, интуицию, мышление атакующего игрока. Ты стараешься прорабатывать какие-то игровые ситуации в своей голове. И потом они происходят, и ты исполняешь так, как у тебя заложено в сознании. Тому же «Зениту» на 92-й я так и забил.
Думаю, что такая реакция Макарова может быть показательна в плане отношения футболистов — нет, не к аналитической составляющей вообще, а к тому апломбу, с которым некоторые представители этой специализации свою инфу выдают. Тем более в медиа.
Совсем не исключаю, что вот эта ситуация с Макаровым, его реакция на слова Васюхина, — это маленький выплеск того, что происходит внутри «Рубина».
Тому же Слуцкому или любому главному тренеру меньше всего надо, чтобы какие-то откровения аналитика вызывали напряжение внутри коллектива. Из этого перетягивания одеяла на себя иногда вытекают и кадровые решения.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7