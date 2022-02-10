«Надеюсь, Семак принесет «Зениту» вторую звезду». Виллаш-Боаш — о бывшей команде и работе в сборной России
Экс-главный тренер «Зенита» в среду посетил тренировочный сбор команды в португальском Лагуше, после чего вспомнил о своей работе в Санкт-Петербурге и оценил шансы команды в матчах 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».
— Андре, вы уже год никого не тренируете. Как ваши дела?
— Пока я ищу возможность возобновить тренерскую деятельность. Мне интересно провести сжатую карьеру — длиной в 15 лет. Пока я работал главным тренером на протяжении 12 лет, так что буду в профессии еще три года. Сейчас меня больше интересуют сборные. Но национальную команду найти сложнее — рынок более узкий, в нем трудно быстро получить хорошее предложение. Меня звали к себе некоторые клубы, но я всем отказывал, потому что хочу попасть в сборную. Однако прогнозировать сложно, потому что штаб более-менее всех национальных команд сформирован. Нахожусь в ожидании.
— Правильно ли я понимаю, что вы больше не будете работать в клубном футболе?
— У меня были предложения, но пока я их всех отклонял, так как сохраняю надежду поработать на чемпионате мира в Катаре. Причин много. Я всегда держал в уме, что хочу работать тренером 15 лет, а сейчас прошло уже 12. При этом мне интересно попробовать себя в национальной команде и понять, в чем отличия от работы на клубном уровне. Чемпионат мира — сильнейший турнир среди сборных, поэтому я хочу там побывать в качестве участника. Хотя я осознаю, что пробившиеся на крупный турнир команды обычно не меняют тренеров. И предполагаю, что перестановки будут в тех сборных, которые не попадут на ЧМ-2022. Не говорю, что в клубах работать больше не буду. Если появится какой-то проект, который захватит меня, то я могу согласиться. У меня есть время до 2024 года, когда исполнится 15 лет моей тренерской карьере.
— Вы хотите работать в Европе, Африке, Азии или Америке?
— Вы знаете, что у меня нет географических ограничений. Я тренировал в России, Португалии, Китае, был очень близок к работе в Бразилии — в этом году отклонил несколько предложений оттуда. Так что я могу оказаться в любой части света.
— Перейдем к «Зениту». Следите ли вы за ним?
— Конечно, слежу, ведь у меня эмоциональная связь с «Зенитом». Это особенный клуб для меня. Иногда только после ухода по-настоящему начинаешь ценить какие-то моменты. У меня прекрасные воспоминания о «Зените», особенно о фанатах, игроках и клубном руководстве.
— «Зенит» уже три с половиной года не упускает первое место в РПЛ. В чем причины?
— Думаю, после Мирчи Луческу и Роберто Манчини клуб обрел стабильность. Семак организовал команду и стал давать ей те результаты, которых не хватало при Манчини и Луческу. При нем появились победы, а еще важнее, что и он сохранил эту высокую планку. У Семака есть понимание и мотивация для того, чтобы приводить команду к лучшим результатам. В этом сезоне будет сложно выиграть — «Динамо» борется с «Зенитом». Но я надеюсь, что через пару лет Семак принесет «Зениту» вторую звезду на герб.
— Как «Зениту» обыграть «Бетис» в Лиге Европы?
— Будет сложно. Помню, мы всегда страдали после зимнего перерыва. Это проблема. Российские команды всегда возвращаются после паузы не на необходимом уровне. Я об этой проблеме даже говорил с УЕФА. Уровень физической подготовки не тот, что у других команд. Это первая проблема «Зенита», а вторая — уровень «Бетиса», который в этом сезоне очень хорош и сейчас находится в прекрасной форме. Для «Зенита» это сложный тест.
— Летом была информация, что вы можете возглавить сборную России. РФС с вами связался?
— Нет. Никаких официальных контактов не было. Я, как и вы, читал эти слухи. Обычно за слухом следует факт, но это не тот случай.
— Вы сказали, что хотели бы поработать в сборной. Возможно ли в будущем вас увидеть в нашей команде?
— У меня остались хорошие воспоминания о России, я провел там отличное время. Но по поводу сборной со мной никто не связывался.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7