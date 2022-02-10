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«Надеюсь, Семак принесет «Зениту» вторую звезду». Виллаш-Боаш — о бывшей команде и работе в сборной России

Виллаш-Боаш надеется, что Семак приведет «Зенит» к очередному чемпионству
Гоша Чернов
Корреспондент
Сергей Семак и Андре Виллаш Боаш.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Андре Виллаш Боаш.
Фото Global Look Press
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«СЭ» встретился с португальцем на сборе «Зенита».

Экс-главный тренер «Зенита» в среду посетил тренировочный сбор команды в португальском Лагуше, после чего вспомнил о своей работе в Санкт-Петербурге и оценил шансы команды в матчах 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

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— Андре, вы уже год никого не тренируете. Как ваши дела?

— Пока я ищу возможность возобновить тренерскую деятельность. Мне интересно провести сжатую карьеру — длиной в 15 лет. Пока я работал главным тренером на протяжении 12 лет, так что буду в профессии еще три года. Сейчас меня больше интересуют сборные. Но национальную команду найти сложнее — рынок более узкий, в нем трудно быстро получить хорошее предложение. Меня звали к себе некоторые клубы, но я всем отказывал, потому что хочу попасть в сборную. Однако прогнозировать сложно, потому что штаб более-менее всех национальных команд сформирован. Нахожусь в ожидании.

— Правильно ли я понимаю, что вы больше не будете работать в клубном футболе?

— У меня были предложения, но пока я их всех отклонял, так как сохраняю надежду поработать на чемпионате мира в Катаре. Причин много. Я всегда держал в уме, что хочу работать тренером 15 лет, а сейчас прошло уже 12. При этом мне интересно попробовать себя в национальной команде и понять, в чем отличия от работы на клубном уровне. Чемпионат мира — сильнейший турнир среди сборных, поэтому я хочу там побывать в качестве участника. Хотя я осознаю, что пробившиеся на крупный турнир команды обычно не меняют тренеров. И предполагаю, что перестановки будут в тех сборных, которые не попадут на ЧМ-2022. Не говорю, что в клубах работать больше не буду. Если появится какой-то проект, который захватит меня, то я могу согласиться. У меня есть время до 2024 года, когда исполнится 15 лет моей тренерской карьере.

— Вы хотите работать в Европе, Африке, Азии или Америке?

— Вы знаете, что у меня нет географических ограничений. Я тренировал в России, Португалии, Китае, был очень близок к работе в Бразилии — в этом году отклонил несколько предложений оттуда. Так что я могу оказаться в любой части света.

Андре Виллаш Боаш. Фото Global Look Press
Андре Виллаш Боаш.
Фото Global Look Press

— Перейдем к «Зениту». Следите ли вы за ним?

— Конечно, слежу, ведь у меня эмоциональная связь с «Зенитом». Это особенный клуб для меня. Иногда только после ухода по-настоящему начинаешь ценить какие-то моменты. У меня прекрасные воспоминания о «Зените», особенно о фанатах, игроках и клубном руководстве.

— «Зенит» уже три с половиной года не упускает первое место в РПЛ. В чем причины?

— Думаю, после Мирчи Луческу и Роберто Манчини клуб обрел стабильность. Семак организовал команду и стал давать ей те результаты, которых не хватало при Манчини и Луческу. При нем появились победы, а еще важнее, что и он сохранил эту высокую планку. У Семака есть понимание и мотивация для того, чтобы приводить команду к лучшим результатам. В этом сезоне будет сложно выиграть — «Динамо» борется с «Зенитом». Но я надеюсь, что через пару лет Семак принесет «Зениту» вторую звезду на герб.

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— Как «Зениту» обыграть «Бетис» в Лиге Европы?

— Будет сложно. Помню, мы всегда страдали после зимнего перерыва. Это проблема. Российские команды всегда возвращаются после паузы не на необходимом уровне. Я об этой проблеме даже говорил с УЕФА. Уровень физической подготовки не тот, что у других команд. Это первая проблема «Зенита», а вторая — уровень «Бетиса», который в этом сезоне очень хорош и сейчас находится в прекрасной форме. Для «Зенита» это сложный тест.

— Летом была информация, что вы можете возглавить сборную России. РФС с вами связался?

— Нет. Никаких официальных контактов не было. Я, как и вы, читал эти слухи. Обычно за слухом следует факт, но это не тот случай.

— Вы сказали, что хотели бы поработать в сборной. Возможно ли в будущем вас увидеть в нашей команде?

— У меня остались хорошие воспоминания о России, я провел там отличное время. Но по поводу сборной со мной никто не связывался.

Андре Виллаш-Боаш
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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