«СЭ» встретился с португальцем на сборе «Зенита».

Экс-главный тренер «Зенита» в среду посетил тренировочный сбор команды в португальском Лагуше, после чего вспомнил о своей работе в Санкт-Петербурге и оценил шансы команды в матчах 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

— Андре, вы уже год никого не тренируете. Как ваши дела?

— Пока я ищу возможность возобновить тренерскую деятельность. Мне интересно провести сжатую карьеру — длиной в 15 лет. Пока я работал главным тренером на протяжении 12 лет, так что буду в профессии еще три года. Сейчас меня больше интересуют сборные. Но национальную команду найти сложнее — рынок более узкий, в нем трудно быстро получить хорошее предложение. Меня звали к себе некоторые клубы, но я всем отказывал, потому что хочу попасть в сборную. Однако прогнозировать сложно, потому что штаб более-менее всех национальных команд сформирован. Нахожусь в ожидании.

— Правильно ли я понимаю, что вы больше не будете работать в клубном футболе?

— У меня были предложения, но пока я их всех отклонял, так как сохраняю надежду поработать на чемпионате мира в Катаре. Причин много. Я всегда держал в уме, что хочу работать тренером 15 лет, а сейчас прошло уже 12. При этом мне интересно попробовать себя в национальной команде и понять, в чем отличия от работы на клубном уровне. Чемпионат мира — сильнейший турнир среди сборных, поэтому я хочу там побывать в качестве участника. Хотя я осознаю, что пробившиеся на крупный турнир команды обычно не меняют тренеров. И предполагаю, что перестановки будут в тех сборных, которые не попадут на ЧМ-2022. Не говорю, что в клубах работать больше не буду. Если появится какой-то проект, который захватит меня, то я могу согласиться. У меня есть время до 2024 года, когда исполнится 15 лет моей тренерской карьере.

— Вы хотите работать в Европе, Африке, Азии или Америке?

— Вы знаете, что у меня нет географических ограничений. Я тренировал в России, Португалии, Китае, был очень близок к работе в Бразилии — в этом году отклонил несколько предложений оттуда. Так что я могу оказаться в любой части света.

Андре Виллаш Боаш. Фото Global Look Press

— Перейдем к «Зениту». Следите ли вы за ним?

— Конечно, слежу, ведь у меня эмоциональная связь с «Зенитом». Это особенный клуб для меня. Иногда только после ухода по-настоящему начинаешь ценить какие-то моменты. У меня прекрасные воспоминания о «Зените», особенно о фанатах, игроках и клубном руководстве.

— «Зенит» уже три с половиной года не упускает первое место в РПЛ. В чем причины?

— Думаю, после Мирчи Луческу и Роберто Манчини клуб обрел стабильность. Семак организовал команду и стал давать ей те результаты, которых не хватало при Манчини и Луческу. При нем появились победы, а еще важнее, что и он сохранил эту высокую планку. У Семака есть понимание и мотивация для того, чтобы приводить команду к лучшим результатам. В этом сезоне будет сложно выиграть — «Динамо» борется с «Зенитом». Но я надеюсь, что через пару лет Семак принесет «Зениту» вторую звезду на герб.

— Как «Зениту» обыграть «Бетис» в Лиге Европы?

— Будет сложно. Помню, мы всегда страдали после зимнего перерыва. Это проблема. Российские команды всегда возвращаются после паузы не на необходимом уровне. Я об этой проблеме даже говорил с УЕФА. Уровень физической подготовки не тот, что у других команд. Это первая проблема «Зенита», а вторая — уровень «Бетиса», который в этом сезоне очень хорош и сейчас находится в прекрасной форме. Для «Зенита» это сложный тест.

— Летом была информация, что вы можете возглавить сборную России. РФС с вами связался?

— Нет. Никаких официальных контактов не было. Я, как и вы, читал эти слухи. Обычно за слухом следует факт, но это не тот случай.

— Вы сказали, что хотели бы поработать в сборной. Возможно ли в будущем вас увидеть в нашей команде?

— У меня остались хорошие воспоминания о России, я провел там отличное время. Но по поводу сборной со мной никто не связывался.