В РПЛ рассказали, когда будет оглашено мнение по лимиту на легионеров

Президент РПЛ сообщил, что решение по лимиту на легионеров будет принято в апреле

Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что решение по лимиту на легионеров в чемпионате России будет принято в начале апреля.

«Когда будет сформировано решение по лимиту на легионеров? Мнение по этому и другим вопросам будет оглашено в начале апреля. Большего сказать вам не могу», — сказал Хачатурянц «СЭ».

В чемпионате России по футболу действует лимит на легионеров по схеме «8+17».

Ранее, 10 февраля, Хачатурянц в комментарии «СЭ» рассказал, что лига не рассматривает вопрос о расширении чемпионата до 18 команд.