Фарке и Галицкий нашли друг друга. Почему немец — идеальный тренер для «Краснодара»
Кто-то ругает владельца «Краснодара» Сергея Галицкого за бесконечную веру в воспитанников, русскоязычных тренеров и атакующий футбол. Но он, конечно, на собственные убеждения право имеет: его клуб, деньги, стадион и в целом проект. Но Галицкий, как ни крути, футбольный мечтатель и идеалист. И это не хорошо и не плохо. Это данность. Вообще, здорово, что у российского клуба есть хотя и расплывчатая, но идея. Пусть и не совсем реальная — вроде 11 воспитанников в старте.
Но вот что насчет невозможного сказал новоиспеченный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке Sky Sports весной 2020-го, еще возглавляя «Норвич»: «Вы говорите, что нам невозможно выиграть пять матчей из девяти оставшихся, чтобы остаться в АПЛ, но мы работаем в футболе не для того, чтобы добиваться реальных результатов. Если бы мы хотели реальных результатов — пошли бы работать в налоговую. Там все задачи реальные, но скукотища».
В итоге «Норвич» безнадежно проиграл все девять оставшихся матчей и рухнул в чемпионшип, чтобы через год снова стать там первым, а потом со свежей энергией рвануть в АПЛ. Рванули, но на одной энергии не уехали. К 10-му туру текущего сезона АПЛ «Норвич» имел в активе только две ничьи. Правда, в 11-м туре победа пришла, в том числе и благодаря дебютному английскому голу Матиаса Норманна. Норвежец, прыгнувший из «Ростова» в АПЛ, классно катнул с левой в ворота «Брентфорда», но тренера это не спасло.
В том матче «Норвич» смотрелся ужасно, а Фарке отрекся от собственных принципов. Его команды не должны владеть мячом 35% времени, даже если побеждают, и немец это понимал, поэтому не удивился, когда на исходе послематчевой пресс-конференции спортивный директор «Норвича» Стюарт Уэббер объявил, что Даниэлю пора в отставку. Фарке и не спорил, хотя и не ожидал, что его уберут именно после победной игры.
«Ничего не заменит победы, и мы знаем, что у нас есть большой потенциал в нашей молодой раздевалке. Чем дольше мы будем работать вместе и чем больше времени у этих игроков будет, чтобы адаптироваться к английскому футболу на уровне премьер-лиги, тем совершеннее будет эта команда. Это одна игра и три очка, не больше и не меньше. Мы берем их сегодня и понимаем — это только три очка, но мы хотим продолжать», — говорил Фарке за полчаса до ухода из «Норвича».
Нет ничего удивительного, что тренера с таким бэкграундом в России пока не приняли. Почти каждый комментарий начинается с фразы: «Кого они привезли?» Но на самом деле все максимально логично. Фарке — немец, который дружит с Юргеном Клоппом и Томасом Тухелем, но играет в радикально-комбинационный футбол. Помнится, Руд Гуллит ставил в Грозном футбол сексуальный. Так вот Фарке, если рассуждать такими категориями, организует романтичный. Вообще, он — главный романтик АПЛ после Марсело Бьелсы.
В его командах существует установка на короткий розыгрыш от ворот, сложные взаимодействия и постоянное движение, а главное — на игру низом. Ничего не напоминает? Именно так выглядит команда мечты Галицкого. И именно так хочет играть Фарке. Ну, вот они и сошлись.
В Англии ему сильно не хватало мощного состава. «Норвич» — объективно команда со слабейшим набором футболистов в лиге, которая при Фарке пыталась играть как топ-клуб. Это, кстати, еще раз раскрывает сверхоптимистичность Фарке и его тотальную верность эстетике. Его команды играли бы так же и на площадке для болотного футбола. И это классно — и для «Краснодара», и для Фарке. Для Галицкого тренер-единомышленник даже важнее, чем тренер, разговаривающий на русском языке. И он это осознал. А Фарке наконец-то получил один из сильнейших составов в лиге (правда, российской), который годами собирался под его концепцию.
Фарке — человек системный. В одном из интервью сайту «Норвича» он рассказывал, что привык смотреть на клуб не просто как тренер, а как менеджер, потому что понимает работу спортивного директора. Он сам трудился на этой должности в родном «Липпштадте», за который до этого играл и однажды даже забил 36 голов за сезон. Правда, все это случилось в пятой немецкой лиге. Подняться в профессионалы Фарке не позволяли игровые ограничения: «Я был самым медлительным нападающим Западной Европы», — рассказывал он.
«Липпштадт» в итоге взял бывшего форварда на административную работу, где ему пришлось управлять строительством стадиона, искать молодых футболистов, писать стратегию и вытаскивать клуб из глубокого кризиса. Именно тогда, по его словам, он научился мыслить стратегически, а еще внезапно стал тренером, хотя изначально совершенно этого не хотел (планировалось, что он тренирует, пока не найдет преемника). В итоге результаты полетели в гору по всем фронтам, поэтому пришлось совмещать.
«В маленьком клубе ты должен делать все: вести переговоры с автобусной компанией, выполнять все контракты, всю работу с прессой, всю тренерскую работу. Это было действительно утомительно. Было очень мало времени на другой опыт и на то, чтобы посмотреть, как работают другие коучи и как работают люди в разных странах. И тогда я действительно сосредоточился на новом стадионе. Мне пришлось подписать контракт на три года, потому что все спонсоры сказали: «Мы будем клуб поддерживать только в том случае, если Даниэль Фарке будет спортивным директором и тренером», — объяснял Фарке свое положение в «Липпштадте».
В итоге усилиями Фарке «Липпштадт» шагнул в четвертую немецкую лигу. Это означало возможность участия в первом раунде Кубка Германии. Первым соперником стал «Байер» из Леверкузена, которому они, правда, проиграли, но сам по себе матч с командой уровня еврокубков — отличный результат для любительского клуба, стоявшего пару лет назад на грани исчезновения.
Кстати, дед Даниэля — Франц Фарке — тоже давал результат, но на поле, где лихо забивал за дортмундскую «Боруссию» в 1950-х и даже выигрывал бундеслигу. По стечению обстоятельств в «Боруссию» попал и внук. Это случилось в 2015-м, когда Дортмунд искал замену Давиду Вагнеру, ушедшему в «Хаддерсфилд», куда его пригласил Стюарт Уэббер, который чуть позже привезет в Англию и Фарке. А пока Даниэль принял «Боруссию II», с которой играл в самый вкусный футбол во всей региональной лиге, попутно подготавливая игроков к основе. Так, кстати, и завязалась их дружба с Томасом Тухелем.
Правда, меньше чем через пару лет Фарке уехал в Англию, где отработал четыре неполных сезона. К слову, с «Липпштадтом» было шесть, во второй «Боруссии» — два. Это признак основательности и успешности.
Игроки и функционеры Фарке обожают. Первые — потому что кайфуют от стильного футбола, вторые — потому что он неконфликтный и понимающий. Когда Фарке прощался с «Липпштадтом», президент клуба Тило Альтманн устроил ему пышные проводы, на которых тренеру пришлось сделать круг почета верхом на лошади, которых он, к слову, жутко боится. Но Фарке справился, как и со многими сложностями по ходу карьеры.
Теперь, правда, у него несколько другая задача — «укротить быка». Впрочем, в клубе Галицкого такое доступно только мечтателю и идеалисту. И с этим пока все отлично.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7