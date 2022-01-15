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Фарке и Галицкий нашли друг друга. Почему немец — идеальный тренер для «Краснодара»

Максим Никитин
Корреспондент
Даниэль Фарке.
Фото Global Look Press
Романтик, который нужен клубу.

Кто-то ругает владельца «Краснодара» Сергея Галицкого за бесконечную веру в воспитанников, русскоязычных тренеров и атакующий футбол. Но он, конечно, на собственные убеждения право имеет: его клуб, деньги, стадион и в целом проект. Но Галицкий, как ни крути, футбольный мечтатель и идеалист. И это не хорошо и не плохо. Это данность. Вообще, здорово, что у российского клуба есть хотя и расплывчатая, но идея. Пусть и не совсем реальная — вроде 11 воспитанников в старте.

Но вот что насчет невозможного сказал новоиспеченный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке Sky Sports весной 2020-го, еще возглавляя «Норвич»: «Вы говорите, что нам невозможно выиграть пять матчей из девяти оставшихся, чтобы остаться в АПЛ, но мы работаем в футболе не для того, чтобы добиваться реальных результатов. Если бы мы хотели реальных результатов — пошли бы работать в налоговую. Там все задачи реальные, но скукотища».

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В итоге «Норвич» безнадежно проиграл все девять оставшихся матчей и рухнул в чемпионшип, чтобы через год снова стать там первым, а потом со свежей энергией рвануть в АПЛ. Рванули, но на одной энергии не уехали. К 10-му туру текущего сезона АПЛ «Норвич» имел в активе только две ничьи. Правда, в 11-м туре победа пришла, в том числе и благодаря дебютному английскому голу Матиаса Норманна. Норвежец, прыгнувший из «Ростова» в АПЛ, классно катнул с левой в ворота «Брентфорда», но тренера это не спасло.

В том матче «Норвич» смотрелся ужасно, а Фарке отрекся от собственных принципов. Его команды не должны владеть мячом 35% времени, даже если побеждают, и немец это понимал, поэтому не удивился, когда на исходе послематчевой пресс-конференции спортивный директор «Норвича» Стюарт Уэббер объявил, что Даниэлю пора в отставку. Фарке и не спорил, хотя и не ожидал, что его уберут именно после победной игры.

«Ничего не заменит победы, и мы знаем, что у нас есть большой потенциал в нашей молодой раздевалке. Чем дольше мы будем работать вместе и чем больше времени у этих игроков будет, чтобы адаптироваться к английскому футболу на уровне премьер-лиги, тем совершеннее будет эта команда. Это одна игра и три очка, не больше и не меньше. Мы берем их сегодня и понимаем — это только три очка, но мы хотим продолжать», — говорил Фарке за полчаса до ухода из «Норвича».

Нет ничего удивительного, что тренера с таким бэкграундом в России пока не приняли. Почти каждый комментарий начинается с фразы: «Кого они привезли?» Но на самом деле все максимально логично. Фарке — немец, который дружит с Юргеном Клоппом и Томасом Тухелем, но играет в радикально-комбинационный футбол. Помнится, Руд Гуллит ставил в Грозном футбол сексуальный. Так вот Фарке, если рассуждать такими категориями, организует романтичный. Вообще, он — главный романтик АПЛ после Марсело Бьелсы.

В его командах существует установка на короткий розыгрыш от ворот, сложные взаимодействия и постоянное движение, а главное — на игру низом. Ничего не напоминает? Именно так выглядит команда мечты Галицкого. И именно так хочет играть Фарке. Ну, вот они и сошлись.

В Англии ему сильно не хватало мощного состава. «Норвич» — объективно команда со слабейшим набором футболистов в лиге, которая при Фарке пыталась играть как топ-клуб. Это, кстати, еще раз раскрывает сверхоптимистичность Фарке и его тотальную верность эстетике. Его команды играли бы так же и на площадке для болотного футбола. И это классно — и для «Краснодара», и для Фарке. Для Галицкого тренер-единомышленник даже важнее, чем тренер, разговаривающий на русском языке. И он это осознал. А Фарке наконец-то получил один из сильнейших составов в лиге (правда, российской), который годами собирался под его концепцию.

Фарке — человек системный. В одном из интервью сайту «Норвича» он рассказывал, что привык смотреть на клуб не просто как тренер, а как менеджер, потому что понимает работу спортивного директора. Он сам трудился на этой должности в родном «Липпштадте», за который до этого играл и однажды даже забил 36 голов за сезон. Правда, все это случилось в пятой немецкой лиге. Подняться в профессионалы Фарке не позволяли игровые ограничения: «Я был самым медлительным нападающим Западной Европы», — рассказывал он.

«Липпштадт» в итоге взял бывшего форварда на административную работу, где ему пришлось управлять строительством стадиона, искать молодых футболистов, писать стратегию и вытаскивать клуб из глубокого кризиса. Именно тогда, по его словам, он научился мыслить стратегически, а еще внезапно стал тренером, хотя изначально совершенно этого не хотел (планировалось, что он тренирует, пока не найдет преемника). В итоге результаты полетели в гору по всем фронтам, поэтому пришлось совмещать.

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«В маленьком клубе ты должен делать все: вести переговоры с автобусной компанией, выполнять все контракты, всю работу с прессой, всю тренерскую работу. Это было действительно утомительно. Было очень мало времени на другой опыт и на то, чтобы посмотреть, как работают другие коучи и как работают люди в разных странах. И тогда я действительно сосредоточился на новом стадионе. Мне пришлось подписать контракт на три года, потому что все спонсоры сказали: «Мы будем клуб поддерживать только в том случае, если Даниэль Фарке будет спортивным директором и тренером», — объяснял Фарке свое положение в «Липпштадте».

В итоге усилиями Фарке «Липпштадт» шагнул в четвертую немецкую лигу. Это означало возможность участия в первом раунде Кубка Германии. Первым соперником стал «Байер» из Леверкузена, которому они, правда, проиграли, но сам по себе матч с командой уровня еврокубков — отличный результат для любительского клуба, стоявшего пару лет назад на грани исчезновения.

Кстати, дед Даниэля — Франц Фарке — тоже давал результат, но на поле, где лихо забивал за дортмундскую «Боруссию» в 1950-х и даже выигрывал бундеслигу. По стечению обстоятельств в «Боруссию» попал и внук. Это случилось в 2015-м, когда Дортмунд искал замену Давиду Вагнеру, ушедшему в «Хаддерсфилд», куда его пригласил Стюарт Уэббер, который чуть позже привезет в Англию и Фарке. А пока Даниэль принял «Боруссию II», с которой играл в самый вкусный футбол во всей региональной лиге, попутно подготавливая игроков к основе. Так, кстати, и завязалась их дружба с Томасом Тухелем.

Правда, меньше чем через пару лет Фарке уехал в Англию, где отработал четыре неполных сезона. К слову, с «Липпштадтом» было шесть, во второй «Боруссии» — два. Это признак основательности и успешности.

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Игроки и функционеры Фарке обожают. Первые — потому что кайфуют от стильного футбола, вторые — потому что он неконфликтный и понимающий. Когда Фарке прощался с «Липпштадтом», президент клуба Тило Альтманн устроил ему пышные проводы, на которых тренеру пришлось сделать круг почета верхом на лошади, которых он, к слову, жутко боится. Но Фарке справился, как и со многими сложностями по ходу карьеры.

Теперь, правда, у него несколько другая задача — «укротить быка». Впрочем, в клубе Галицкого такое доступно только мечтателю и идеалисту. И с этим пока все отлично.

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Основные источники исследования

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Манчестер Сити
Челси

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23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
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Аталанта
Интер

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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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16
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 - : -
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