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РПЛ 2026/27: статистика, фавориты, тренды, главные сенсации и траты клубов в трансферное окно

Насколько непредсказуема РПЛ в этом сезоне? Проверяем с помощью цифр

Иван Бровар
Корреспондент отдела футбола
Мурад Мусаев, Сергей Семак, Хуан Карседо.
Фото Дарья Исаева, СЭ / ФК «Зенит» / Федор Успенский, «СЭ»
Разбираемся в главных статистических трендах.

«Краснодар» ушел на паузу на матчи сборных в качестве лидера РПЛ. «Быков» преследует плотная группа сразу из четырех клубов. Все это вы и так знаете — но насколько фактическое положение дел в турнирной таблице соотносится с ключевыми моментами, влияющими на распределение мест? Часто ли за прошедшие девять туров побеждали андердоги? Кто, согласно статистике, недобрал или перебрал очков? И релевантна ли трансферная стоимость составов команд их результатам?

Давайте разбираться!

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Фаворит побеждает в половине случаев

Последние сезоны РПЛ прошли под девизом «играют 16 клубов, а титул почти всегда уезжает в Санкт-Петербург». Из этого может сложиться ложное ощущение предсказуемости. Спешим обрадовать любителей неожиданных исходов — нынешний чемпионат выбивается из общего ряда. Мы просмотрели все встречи Премьер-лиги и нашли любопытную закономерность: в 72 матчах фаворит не сумел взять 3 очка в 37 случаях (это чуть больше половины).

Сенсационные результаты распределились не слишком равномерно. Например, в 3-м и 7-м турах андердоги сумели набрать очки в 6 из 8 противостояний. Однако общая картина такова, что фавориты все равно забирали свое на дистанции. Вывод: практически 50% игр с неожиданным по букмекерским котировкам итогом — вполне себе непредсказуемый исход.

Самые громкие апсеты выпали на стартовые туры. Возможно, это можно объяснить началом чемпионата и тем, что гранды не успели набрать форму, а их соперники вывезли на физике. Так, например, махачкалинское «Динамо» дома переиграло «Локомотив» во 2-м туре. Но наиболее непредсказуемой стала встреча «Зенита» и «Родины» в 3-м туре, когда новичок вопреки прогнозам, коэффициентам, стоимости составов и предматчевым раскладам вырвал выездную победу против чемпиона. А уже в начале сентября петербуржцы неожиданно уступили дома ЦСКА. Любопытно, все три упомянутые матча завершились с одинаковым счетом 2:1.

Звание же негласного амбассадора внезапности уходит «Локомотиву» — лишь в трех играх железнодорожников победил фаворит.

Фактор домашнего поля — еще одна важная для оценки вещь. «Динамо», ЦСКА и «Краснодар» ни разу не проиграли на своем стадионе. Однако лидеры по домашним очкам — «Динамо» и «Спартак». Фан-факт для любителей параллелей и теорий заговора — в последнем чемпионском сезоне красно-белые, в игре которых много общего с 2017-м, стали лучшими по набранным баллам на своем поле.

Внизу таблицы тоже прослеживается логика. Три замыкающих клуба ни разу не победили на родной арене.

В контексте выездных встреч следует выделить «Зенит» и «Краснодар» — остальные 14 команд заметно ниже. Совсем печально дела обстоят у проигравшего все гостевые матчи «Факела».

Из всего этого следуют два вывода. Первый: чемпионат России удивляет в каждом втором матче. Второй: стабильность со знаком плюс как дома, так и в гостях без перекосов демонстрируют только ЦСКА и «Краснодар», идущие в топ-5 лиги по обоим показателям.

Ваши ожидания — ваши проблемы

Крылатая фраза Аршавина отлично подходит для описания продвинутых метрик ожидаемых очков. Изучив данные Understat, приходим к простому заключению: кто набрал больше ожидаемого, тот и на вершине. Про аномальную ситуацию краснодарцев мы уже предупреждали. Подтверждением стали три последних тура, в которых коллектив Мурада Мусаева не сумел победить. Тем не менее «быки» по-прежнему и с большим отрывом лидируют по перебору ожидаемых очков: метрика xPTS показывает, что их должно быть на 7,40 меньше, чем в реальности. Следом расположились «Динамо» (-3,50) и ЦСКА (-3,11).

Худшим по недобору очков стал «Факел». Логично, что воронежцы забили меньше всех и лишились важных показателей в борьбе за выживание. Но рядом с ними расположились середняки, которые в мире, где на поле выходит статистика, а не живые люди, должны были расположиться выше. «Балтика» и «Оренбург» взяли на пять и четыре балла меньше ожидаемого.

Оренбуржцы еще и возглавили список команд с худшей реализацией моментов и забили почти на три гола меньше ожидаемого.

В лидерах же по так называемому оверперфомансу «Зенит». Самый результативный клуб сезона настрелял аж на 6 мячей больше, чем должен. Надо сказать, 13 голов пары Соболев — Глушенков (порой из неочевидных ситуаций) сильно облегчили петербуржцам жизнь.

Меньше повезло махачкалинскому «Динамо», возглавляющему рейтинг ожидаемых пропущенных голов (xGA), — коллективу Вадима Евсеева забили гораздо больше (16), чем указано в метрике (9,76). Другая показательная цифра — 4,85 — у «Локомотива». Таким образом, по серьезности голевых шансов железнодорожники могли пропустить почти на 5 мячей больше фактического результата. Это говорит об отличной игре Лантратова с Митрюшкиным, невезении оппонентов «Локо» и куда более глубоком, чем может показаться на первый взгляд, кризисе команды.

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Деньги, деньги, деньги

Совокупный бюджет, стоимость состава и трансферные траты — три финансовых кита, на которых строится любой клуб. Во многом, но точно не во всем, данные моменты ярко коррелируют с реальным положением дел в таблице. В летнее окно «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» потратили больше остальных. «Факел», «Крылья» и «Ростов» — меньше. При этом ростовчане, как и «Локо», заметно сократили траты и стараются жить в режиме строгой экономии. Показательно, что трансферная политика всех перечисленных команд напрямую отражается на их результатах.

Такой тезис не открывает Америку и в общем-то закономерен. Однако летнее окно — важный, но далеко не единственный шаг на пути к успеху или провалу. Поэтому сравним стоимость составов и реальную позицию после девяти туров сезона.

На этой разнице, согласно данным Transfermarkt, положительно отличились «Краснодар» (плюс 4 позиции) и махачкалинское «Динамо» (плюс восемь). А вот у «Зенита» — минус четыре, у «Локо» — аж минус восемь позиций.

Получается, что деньги, а точнее их количество, не работают одинаково. Где-то они позволяют удерживать лидирующие позиции, а где-то их недостаток или, наоборот, достаток напрямую не влияет на фактическую расстановку сил. По крайней мере, на дистанции в девять туров.

А что по лимиту?

В последнем перед перерывом туре Михаил Галактионов выставил полностью российский состав на матч с «Крыльями Советов». Пожалуй, самый однозначный предмет для дискуссии первой трети чемпионата. По данным Opta Sports, железнодорожники больше всех доверяют российским футболистам, они провели 82,8% игровых минут текущего сезона РПЛ. В тройке лидеров также «Факел» (78%) и «Родина» (75,6%).

На последних местах рейтинга «Зенит» (38,6%) и «Спартак» (39,4%). Рядом находится возглавляющий таблицу «Краснодар». Тенденция прозрачно намекает на то, что чем больше играют легионеры, тем выше находится команда. Безусловно, так работает не везде, иначе те же «Акрон» и «Ахмат» не обитали бы за пределами топ-8. Однако количество иностранцев в совокупности с их качеством — по-прежнему один из определяющих факторов успеха в РПЛ.

***

Безусловно, главным индикатором успеха остается турнирное положение команд. Но статистика помогает разобраться в ситуации глубже и показывает скрытые механизмы игры. Отсюда и сенсации первых туров, и неожиданные прорывы аутсайдеров, и ряд команд, которые явно наиграли на большее. Сезон-2026/27 — именно тот, когда следить за статистическими трендами особенно интересно.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
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Ахмат

 8 1 3
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Рубин

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