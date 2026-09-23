Насколько непредсказуема РПЛ в этом сезоне? Проверяем с помощью цифр
«Краснодар» ушел на паузу на матчи сборных в качестве лидера РПЛ. «Быков» преследует плотная группа сразу из четырех клубов. Все это вы и так знаете — но насколько фактическое положение дел в турнирной таблице соотносится с ключевыми моментами, влияющими на распределение мест? Часто ли за прошедшие девять туров побеждали андердоги? Кто, согласно статистике, недобрал или перебрал очков? И релевантна ли трансферная стоимость составов команд их результатам?
Давайте разбираться!
Фаворит побеждает в половине случаев
Последние сезоны РПЛ прошли под девизом «играют 16 клубов, а титул почти всегда уезжает в Санкт-Петербург». Из этого может сложиться ложное ощущение предсказуемости. Спешим обрадовать любителей неожиданных исходов — нынешний чемпионат выбивается из общего ряда. Мы просмотрели все встречи Премьер-лиги и нашли любопытную закономерность: в 72 матчах фаворит не сумел взять 3 очка в 37 случаях (это чуть больше половины).
Сенсационные результаты распределились не слишком равномерно. Например, в 3-м и 7-м турах андердоги сумели набрать очки в 6 из 8 противостояний. Однако общая картина такова, что фавориты все равно забирали свое на дистанции. Вывод: практически 50% игр с неожиданным по букмекерским котировкам итогом — вполне себе непредсказуемый исход.
Самые громкие апсеты выпали на стартовые туры. Возможно, это можно объяснить началом чемпионата и тем, что гранды не успели набрать форму, а их соперники вывезли на физике. Так, например, махачкалинское «Динамо» дома переиграло «Локомотив» во 2-м туре. Но наиболее непредсказуемой стала встреча «Зенита» и «Родины» в 3-м туре, когда новичок вопреки прогнозам, коэффициентам, стоимости составов и предматчевым раскладам вырвал выездную победу против чемпиона. А уже в начале сентября петербуржцы неожиданно уступили дома ЦСКА. Любопытно, все три упомянутые матча завершились с одинаковым счетом 2:1.
Звание же негласного амбассадора внезапности уходит «Локомотиву» — лишь в трех играх железнодорожников победил фаворит.
Фактор домашнего поля — еще одна важная для оценки вещь. «Динамо», ЦСКА и «Краснодар» ни разу не проиграли на своем стадионе. Однако лидеры по домашним очкам — «Динамо» и «Спартак». Фан-факт для любителей параллелей и теорий заговора — в последнем чемпионском сезоне красно-белые, в игре которых много общего с 2017-м, стали лучшими по набранным баллам на своем поле.
Внизу таблицы тоже прослеживается логика. Три замыкающих клуба ни разу не победили на родной арене.
В контексте выездных встреч следует выделить «Зенит» и «Краснодар» — остальные 14 команд заметно ниже. Совсем печально дела обстоят у проигравшего все гостевые матчи «Факела».
Из всего этого следуют два вывода. Первый: чемпионат России удивляет в каждом втором матче. Второй: стабильность со знаком плюс как дома, так и в гостях без перекосов демонстрируют только ЦСКА и «Краснодар», идущие в топ-5 лиги по обоим показателям.
Ваши ожидания — ваши проблемы
Крылатая фраза Аршавина отлично подходит для описания продвинутых метрик ожидаемых очков. Изучив данные Understat, приходим к простому заключению: кто набрал больше ожидаемого, тот и на вершине. Про аномальную ситуацию краснодарцев мы уже предупреждали. Подтверждением стали три последних тура, в которых коллектив Мурада Мусаева не сумел победить. Тем не менее «быки» по-прежнему и с большим отрывом лидируют по перебору ожидаемых очков: метрика xPTS показывает, что их должно быть на 7,40 меньше, чем в реальности. Следом расположились «Динамо» (-3,50) и ЦСКА (-3,11).
Худшим по недобору очков стал «Факел». Логично, что воронежцы забили меньше всех и лишились важных показателей в борьбе за выживание. Но рядом с ними расположились середняки, которые в мире, где на поле выходит статистика, а не живые люди, должны были расположиться выше. «Балтика» и «Оренбург» взяли на пять и четыре балла меньше ожидаемого.
Оренбуржцы еще и возглавили список команд с худшей реализацией моментов и забили почти на три гола меньше ожидаемого.
В лидерах же по так называемому оверперфомансу «Зенит». Самый результативный клуб сезона настрелял аж на 6 мячей больше, чем должен. Надо сказать, 13 голов пары Соболев — Глушенков (порой из неочевидных ситуаций) сильно облегчили петербуржцам жизнь.
Меньше повезло махачкалинскому «Динамо», возглавляющему рейтинг ожидаемых пропущенных голов (xGA), — коллективу Вадима Евсеева забили гораздо больше (16), чем указано в метрике (9,76). Другая показательная цифра — 4,85 — у «Локомотива». Таким образом, по серьезности голевых шансов железнодорожники могли пропустить почти на 5 мячей больше фактического результата. Это говорит об отличной игре Лантратова с Митрюшкиным, невезении оппонентов «Локо» и куда более глубоком, чем может показаться на первый взгляд, кризисе команды.
Деньги, деньги, деньги
Совокупный бюджет, стоимость состава и трансферные траты — три финансовых кита, на которых строится любой клуб. Во многом, но точно не во всем, данные моменты ярко коррелируют с реальным положением дел в таблице. В летнее окно «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» потратили больше остальных. «Факел», «Крылья» и «Ростов» — меньше. При этом ростовчане, как и «Локо», заметно сократили траты и стараются жить в режиме строгой экономии. Показательно, что трансферная политика всех перечисленных команд напрямую отражается на их результатах.
Такой тезис не открывает Америку и в общем-то закономерен. Однако летнее окно — важный, но далеко не единственный шаг на пути к успеху или провалу. Поэтому сравним стоимость составов и реальную позицию после девяти туров сезона.
На этой разнице, согласно данным Transfermarkt, положительно отличились «Краснодар» (плюс 4 позиции) и махачкалинское «Динамо» (плюс восемь). А вот у «Зенита» — минус четыре, у «Локо» — аж минус восемь позиций.
Получается, что деньги, а точнее их количество, не работают одинаково. Где-то они позволяют удерживать лидирующие позиции, а где-то их недостаток или, наоборот, достаток напрямую не влияет на фактическую расстановку сил. По крайней мере, на дистанции в девять туров.
А что по лимиту?
В последнем перед перерывом туре Михаил Галактионов выставил полностью российский состав на матч с «Крыльями Советов». Пожалуй, самый однозначный предмет для дискуссии первой трети чемпионата. По данным Opta Sports, железнодорожники больше всех доверяют российским футболистам, они провели 82,8% игровых минут текущего сезона РПЛ. В тройке лидеров также «Факел» (78%) и «Родина» (75,6%).
На последних местах рейтинга «Зенит» (38,6%) и «Спартак» (39,4%). Рядом находится возглавляющий таблицу «Краснодар». Тенденция прозрачно намекает на то, что чем больше играют легионеры, тем выше находится команда. Безусловно, так работает не везде, иначе те же «Акрон» и «Ахмат» не обитали бы за пределами топ-8. Однако количество иностранцев в совокупности с их качеством — по-прежнему один из определяющих факторов успеха в РПЛ.
***
Безусловно, главным индикатором успеха остается турнирное положение команд. Но статистика помогает разобраться в ситуации глубже и показывает скрытые механизмы игры. Отсюда и сенсации первых туров, и неожиданные прорывы аутсайдеров, и ряд команд, которые явно наиграли на большее. Сезон-2026/27 — именно тот, когда следить за статистическими трендами особенно интересно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1