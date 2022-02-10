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«Шварц и Тедеско открыли путь немцам в Россию». Тренер «Динамо» работал бариста и прошел путь от любительской команды до бундеслиги

Ассистент тренера «Динамо» считает, что Шварц и Тедеско открыли путь немцам в РПЛ
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Волкан Булут, Сандро Шварц и Андрей Воронин.
Фото ФК «Динамо»
Волкан Булут.
Фото ФК «Динамо»
Волкан Булут.
Фото ФК «Динамо»
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Ассистент Сандро Шварца Волкан Булут выступал на позиции центрального защитника в низших лигах Германии, в 26 завершил карьеру из-за травмы и восемь лет был ассистентом Андре Брайтенрайтера, с которым познакомился на тренерских курсах.

В интервью «СЭ» Булут рассказал, как начинал тренировать любительскую команду, чем поражал 19-летний Лерой Сане и почему в «Динамо» поверили в Федора Смолова.

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«Доктор сказал: «Если хочешь однажды погонять мяч с сыном, завершай карьеру»

— Вы и «Динамо» — как так получилось?

— Осенью 2020-го мне позвонил Сандро и попросил подумать о работе в Москве. Я был очень удивлен! Через 10 дней он позвонил снова и уточнил, что все очень серьезно — в «Динамо» готовы выслать офер. Я поговорил с семьей, собрал информацию про клуб и город, оформил визу и вылетел в Россию.

— Когда вы познакомились со Шварцем?

— Помню его еще по бундеслиге, когда «Шальке» и «Ганновер», где я работал, встречались с «Майнцем», за который играл Сандро. В январе 2020-го мы оба были без команд и встретились в испанской Марбелье. Следили за тренировками клубов, посещали матчи, много общались. После созванивались и обсуждали, что, возможно, когда-то поработаем вместе. Так и получилось.

— Вы провели более 200 матчей в четвертой лиге, но в 26 лет завершили карьеру из-за травмы. Как это произошло?

— Повреждение колена было очень серьезным — требовалась сложная операция, длительная реабилитация. Доктор сказал мне: «Если хочешь однажды погонять мяч с сыном, лучше завершить карьеру». Было невероятно тяжело это принять, меня накрыла глубочайшая депрессия. На полгода я забыл о футболе, но затем начал тренировать небольшую любительскую команду, в которой играли мои друзья. Для меня это было хобби, но команда прибавляла и выступала очень успешно. Со временем мне поступило предложение от клуба из четвертой лиги, который тренировал Андре Брайтенрайтер. Так я стал его ассистентом.

— Если бы не футбол, чем бы занялись?

— Раньше я работал менеджером по продажам, был бариста. Плюс учился на факультете экономики и финансов. Так что без дела бы не сидел, ха-ха! Но счастлив, что стал профессиональным тренером и развиваюсь в этом направлении. Футбол — моя страсть! Я наслаждаюсь каждым моментом.

Волкан Булут. Фото ФК «Динамо»
Волкан Булут.
ФК «Динамо»

— Вместе с Брайтенрайтером вы начинали в «Хафельзе» из региональной лиги «Север», а уже через три года выводили «Падерборн» в бундеслигу. Как это возможно?

— С «Хафельзе» мы впервые в истории выиграли Кубок Нижней Саксонии и пробились в Кубок Германии. Там нам сразу выпал «Нюрнберг», который в то время выступал в бундеслиге. И мы его обыграли! Это стало большой сенсацией в Германии — победа над «Нюрнбергом» открыла для нас многие двери. Всех заинтересовало, как мы работаем в «Хафельзе». Клубы из второй и третьей лиг Германии начали следить за нами не только в Кубке, но и по ходу всего сезона. Нам поступало много предложений, но мы остановились на «Падерборне», который в первый же сезон вывели из второй бундеслиги в первую.

— На что реально можно было рассчитывать, приезжая с «Падерборном» к «Баварии» Гвардиолы или «Боруссии» Клоппа?

— В матчах с такими монстрами ты всегда рассчитываешь на случай — веришь, что будет хотя бы один шанс, который можно использовать. Кстати, когда играли с «Баварией» дома, мне действительно казалось, что все возможно. Мы начали очень неплохо, могли забить и до 24-й минуты играли на равных. Но затем они как будто переключили пару скоростей: забили один, второй, третий и даже не думали останавливаться, а прибавляли еще и еще! Помню, я смотрел на поле и понимал: «Да-а-а, сегодня без шансов».

— Из «Падерборна» вы перешли в «Шальке» и работали с Сане, Горецкой, Хунтеларом. Кто был самым талантливым?

— Меня впечатлял не столько талант, сколько отношение к делу — то, как они стремились прокачать скилы. Сане было 19 лет, Горецке, кажется, 21-22. Но они вообще не думали ни о чем кроме футбола: приезжали на тренировку раньше всех, а уезжали последними. Глядя на Сане, я понимал, что в этом нет ничего удивительного: его папа бывший футболист, а мама — известная гимнастка, победитель Олимпийских игр. Сумасшедшие гены! И, конечно, они передались Лерою — уже тогда было видно, что парень нереально талантлив.

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«Тюкавин и Грулев здорово себя проявили, но такого форварда, как Смолов, у нас не было»

— «Динамо» — один из немногих клубов РПЛ, кто играет в атаку. Президент «Краснодара» Сергей Галицкий считает, что игровой стиль важнее результата. Согласны?

— Каждый тренер в любом случае хочет побеждать. Зрелищность — важная составляющая для болельщиков на стадионе, медиа и зрителей, которые смотрели игру по ТВ. Но ключевая вещь — все-таки результат.

— Вас удивило, что в России назначение Даниэля Фарке в «Краснодар» сравнили с пощечиной нашей тренерской школе?

— Скажу так: меня не удивило появление еще одного специалиста из Германии в РПЛ. На мой взгляд, работа Шварца в «Динамо» и Тедеско в «Спартаке» открыла дорогу немецким тренерам в Россию. В «Норвиче» Фарке отработал очень хорошо. Да, был момент с вылетом из премьер-лиги, но я тоже вылетал из бундеслиги и могу сказать: когда ты конкурируешь с клубами, которым уступаешь по бюджету и уровню игроков, у тебя очень мало шансов. Так было у меня с «Падерборном» и так было у Фарке с «Норвичем».

— Прямо сейчас тренеры из Германии доминируют в Европе. Чья работа вдохновляет больше всего?

— Опять же, это вопрос результатов: кто и чего достиг. Поэтому мой выбор вряд ли станет сенсацией — я назову Томаса Тухеля и Юргена Клоппа. Это даже не обсуждается.

Волкан Булут. Фото ФК «Динамо»
Волкан Булут.
ФК «Динамо»

— Как вы относитесь к Ральфу Рангнику? Его восхваляют во всем мире, но не в России.

— Проблема в том, что я не знаю, как он работает. Как и большинство, я лишь наслышан о его успехах в Германии. Они действительно впечатляющие. Но чтобы давать оценки, необходимо владеть информацией, которой у меня нет. Хотя бы потому, что нет времени изучать тех, кто работает в других клубах, — гораздо полезнее потратить его на собственную работу.

— С подачи Рангника «Локомотив» распродает всех лидеров. Вы удивились, что Смолов достался «Динамо» настолько легко?

— Сложно или легко, меня не волнует. Главное, что клуб осуществил сделку — это самое важное. Мы довольны, что получили страйкера очень высокого уровня; Тюкавин и Грулев отлично проявили себя в первой части, они классные форварды, но нападающего именно такого формата у нас не было, и это важный плюс. Нам с Сандро не понадобилось много времени на обсуждение этого трансфера.

— Его статистика вас не смущала?

— Некорректно оценивать нападающих только по количеству голов. Мы смотрим глубже, сопоставляя игровой стиль футболиста и философию команды. Считаю, Смолов ей соответствует и подходит. В целом мы сейчас говорим об одном из сильнейших форвардов премьер-лиги и игроке сборной России.

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«Играй «Динамо» в бундеслиге, мы бы шли в середине таблицы»

— «Динамо» в двух очках от «Зенита». Взять титул уже в этом году — реально?

— Год назад мы едва ли могли представить, что получим так много молодых игроков, которые доросли от академии до главной команды. Имею в виду не только Захаряна и Тюкавина — посмотрите, как здорово прибавили Грулев, Кутицкий, а также другие игроки, которым немного за 20: Шиманьски, Моро, Фомин. Их прогресс мотивирует двигаться дальше. Если мы будем работать еще усерднее и каждую тренировку стараться улучшить себя, выкладываясь на сто процентов, тогда можем задуматься о чем-то еще. Например, о нашем месте в таблице. Но сначала — работа, а уже потом мысли о титуле. Такой порядок — не наоборот.

— Вы изначально решили, что сделаете ставку на молодых, или пришли к этому в процессе?

— По опыту работы в Германии мы знали, что в клубных академиях есть много качественных игроков, которые могут играть в главной команде. Поэтому если тебе требовался футболист на определенную позицию, проще было найти его в своей же школе. Начав работать с «Динамо», мы поняли, что здесь аналогичная ситуация. Ты видишь, сколько усилий тренеры и персонал вкладывают в развитие игроков, замечаешь отношение самих ребят, их потенциал — и понимаешь: зачем тормозить этот процесс и перечеркивать проделанную работу?

— Если бы «Динамо» играло в бундеслиге, какое место бы заняло?

— Ох, это сложный вопрос. Думаю, мы бы финишировали в середине таблицы.

— Вам 39, из них 11 вы работаете ассистентом. Стать главным тренером — мечта?

— Прямо сейчас я не зацикливаюсь на этих вещах, потому что тотально погружен в работу с Сандро и получаю удовольствие от этого процесса, атмосферы в клубе и, конечно, города. Полгода назад я перевез семью в Россию и, честно говоря, не мог представить, насколько мне здесь понравится. Никогда не думал, что получу удовольствие даже от вашей погоды зимой, ха-ха! Холод, снег — но мне так нравится, дети часами пропадают на горке. Кстати, сын уже учится в немецкой школе, а в этом году в первый класс пойдут две дочери. Жена тоже в восторге от Москвы.

Я невероятно ценю то, что получаю в России и в «Динамо», — это мотивирует меня работать еще усерднее, помогать Сандро. В такие моменты я не могу себе позволить даже задуматься о каких-то личных потребностях. Да, однажды наступит день, когда я скажу: настал момент сделать следующий шаг в карьере. Но сейчас я просто счастлив быть здесь, в «Динамо». И не хочу покидать Россию.

Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Доменико Тедеско
Константин Тюкавин
Сандро Шварц
Бундеслига
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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 - : -
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