«Фарке? В выборе Галицкого больше логики, чем в появлении Ваноли, которого пригласил «Спартак». Большое интервью Дениса Казанского

Известный телекомментатор — о переменах в «Краснодаре», Викторе Гончаренко, Даниэле Фарке и Паоло Ваноли.

Гончаренко

— Что удивило больше — увольнение Виктора Гончаренко или приход Даниэля Фарке?

— Второе. Мне изначально казалось, что Виктор Михайлович и «Краснодар» не созданы друг для друга.

— Это почему же?

— Дело и в разной футбольной философии, и в манере поведения Гончаренко, способного на довольно резкие поступки. К которым Галицкий вряд ли может быть расположен. Я не сомневался — скоро их пути разойдутся. Так и получилось.

— О чем же думал владелец клуба, приглашая Гончаренко?

— С одной стороны, я не очень понимаю, почему Сергей Николаевич в апреле 2021-го решился на этот шаг. А с другой — после того как Мурада Мусаева не удалось отговорить от ухода, «Краснодар» остался без главного тренера. Нужно было срочно найти кого-то взамен. На рынке как раз был свободный специалист — опытный, статусный. Вот его «Краснодар» и пригласил.

— Осенью Галицкий приходил к вам в «Коммент.Шоу». Чувствовалось, что он недоволен работой Гончаренко?

— Нет. Сам Галицкий на эту тему ни словом не обмолвился. Даже вне эфира. У меня нет точной информации, что на самом деле произошло между владельцем и тренером. Но если отталкиваться от того, что пишут многочисленные инсайдеры, к увольнению привели не только футбольные вопросы к Гончаренко. Хотя и они наверняка присутствуют.

— Какие?

— Да, у команды были яркие победы. Но закончила-то первую половину сезона она на пятом месте. С учетом мощного подбора игроков и проблем конкурентов — а в какой-то момент забуксовали и ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак» — «Краснодар» в таблице должен быть выше. Много необязательных потерь — с «Уфой», «Химками», «Нижним», «Крыльями»... Впрочем, если бы в отпуске у Виктора Михайловича работал телефон, мы бы про Даниэля Фарке сегодня не говорили.

— Верите, что Гончаренко, после того как «Краснодар» уволил тренера по физподготовке Зубика, психанул, укатил в Белоруссию и перестал выходить на связь с руководством?

— Вполне. Гончаренко и Зубик давно работали в связке. Отчего же не допустить, что Виктор Михайлович крайне резко отреагировал на увольнение ассистента и вся эта история стала катализатором дальнейших перемен в клубе.

— Похоже, Галицкий принимал решение спонтанно — раз между отставкой Гончаренко и появлением Фарке прошло больше недели.

— Не исключено. И назначение Виктора Михайловича в «Краснодар» было импульсивным, и расставание вышло таким же. Хотя был бы между ним и Галицким налажен человеческий контакт, возможно, сейчас Гончаренко спокойно готовил бы команду на сборах.

«Фаркебол»

— Два месяца назад в «Разговоре по пятницам» вы обронили: «Для меня все поступки Галицкого логичны». Сегодня подпишетесь под этой фразой?

— Да. Если владелец действительно не может связаться с главным тренером — на что тот надеется? При таком раскладе отставка неминуема. Другое дело, для меня стало сюрпризом назначение Гончаренко. Все же знали его характер. Неужели Галицкий не просчитал риски? Но тут, конечно, важно послушать и самого Виктора Михайловича. Думаю, рано или поздно даст интервью, в котором приоткроет подробности ухода из «Краснодара». Что же касается Фарке, то мне выбор Галицкого симпатичен.

— Чем?

— Здорово, что «Краснодар» возглавил немецкий тренер, успешно поработавший в Англии. Специалистов с такой «трудовой» у нас еще не было. В этом выборе вижу больше логики, чем в появлении Паоло Ваноли, которого пригласил «Спартак».

— Расшифруйте.

— За четыре года Даниэль стал для болельщиков «Норвича» культовой фигурой. Причем он первый в столетней истории клуба тренер не из Великобритании. Тоже вызов. Я видел, что Фарке делал с командой, дважды выигравшей чемпионшип, и понимаю, по каким принципам будет выстраивать работу в «Краснодаре».

— Ну и по каким?

— Вы же слышали про «Саррибол»? Так говорили о «Наполи» эпохи Маурицио Сарри. А для «Норвича» при немце был характерен «Фаркебол». Проще говоря, стиль, построенный на контроле мяча и большом количестве передач. В прошлом сезоне по ключевым показателям при позиционной атаке «Норвич» был первым в чемпионшипе! Да и в АПЛ в сезоне-2019/20, несмотря на вылет, по тем же критериям входил в топ-10!

— Ну и ну...

— Это как раз то, что должно нравиться Галицкому и болельщикам «Краснодара». При Фарке игроки «Норвича» всегда были в отличной физической форме, много забивали. Правда, и пропускали немало. Явно не хватало баланса между обороной и атакой. Зато именно при нем раскрылись такие футболисты, как Эмилиано Буэндиа и Джеймс Мэддисон. Один потом перешел в «Астон Виллу», другой — в «Лестер», а «Норвич» в общей сложности заработал более 50 миллионов фунтов.

— Неплохо.

— Теему Пукки, лидер финской сборной, тоже при немце стал звездой. Еще Фарке трепетно относится к деталям. Приведу несколько примеров. В последнее время пресс-конференции тренеров в АПЛ шли через Zoom. Так Фарке знал имя каждого журналиста! И местных, из Нориджа, где базируется клуб, и других, из центральных изданий. Англичане были под впечатлением.

— Я тоже.

— Кроме того, он всегда просил сотрудников клуба предупреждать о важных событиях в жизни своих футболистов — юбилейных матчах или голах. Чтобы поздравить первым. Когда кто-то из академии «Норвича» подписывал профессиональный контракт, Фарке обязательно подходил к парню, пожимал руку, говорил напутственные слова. Ну а культовый статус немца в «Норвиче» подчеркивает вот какой факт: в 2019-м «канарейки» впервые выиграли чемпионшип, и алкогольный бренд, спонсирующий клуб, выпустил огромную партию джина с изображением Фарке!

— Уровень.

— Да-а! Теперь вы понимаете, что для «Норвича» значил этот тренер. В городе его обожали — и футболисты, и болельщики.

— Что не спасло в ноябре 2021-го от увольнения.

— Просто «Норвич» ужасно стартовал. 0:3 с «Ливерпулем», 0:5 с «Манчестер Сити», 0:7 с «Челси»... То, что прокатывало в чемпионшипе, в АПЛ, как выяснилось, уже не работало. Свои последние матчи Фарке играл в три центральных защитника, с акцентом на оборону. Но команда-то была заточена на другой футбол. Вот ничего хорошего и не вышло. Плюс травмы, уход лидеров, ограниченные финансовые возможности. Целый комплекс причин привел к тому, что с Фарке решили расстаться.

— По какой схеме играл при нем «Норвич»?

— В базовом варианте и на пике — 4-2-3-1. Но я уверен, сам Фарке скажет в интервью, дескать, схема — не главное, гораздо важнее игровая философия. А она у тренера атакующая. «Фаркебол»!

— Минусы-то у немца есть?

— Игра в обороне. С ней вечно была какая-то лажа. К серьезным испытаниям в АПЛ команда оказалась не готова. Ни в сезоне-2019/20, ни год спустя, когда снова с блеском выиграла чемпионшип.

— Как полагаете, получится у Фарке в «Краснодаре»?

— Начнем с того, что в «Норвиче» в свой первый сезон он ничего не добился — в чемпионшипе команда финишировала на 14-м месте. Но руководство не дергалось, доверилось тренеру — и вскоре пришел результат. Думаю, Галицкий способен проявить терпение, дать Фарке время освоиться, чтобы отладить игру.

— Нужны нашему футболу такие тренеры, как Гисдоль, Фарке, Ваноли?

— Их нельзя сравнивать. Фарке работой в «Норвиче» показал уровень. Выиграть дважды чемпионшип — серьезное достижение. Насколько успешен Гисдоль — вопрос риторический. А Ваноли-тренер пока вообще для всех загадка. Пригласив итальянца, который никогда не работал главным, «Спартак» идет на неоправданный риск.

Хоккей

— Давайте напоследок о хоккее. В КХЛ чемпионат встал на паузу. Одобряете?

— У меня двоякое отношение. Мы видели, что случилось в декабре на МЧМ — вспышка ковида, «технари»... Это уже не спорт. Кончилось тем, что турнир вообще перенесли на лето. В то же время понимаю позицию генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова, который сказал, что теперь в олимпийскую паузу придется играть без сборников. А их у Омска почти полкоманды!

— Когда вы летите в Пекин?

— В конце января.

— Там, как и на молодежном чемпионате мира, будете комментировать в паре с Игорем Ларионовым?

— Да. Мы уже отработали Кубок Первого канала и МЧМ. На очереди Олимпиада. Вести репортажи с Игорем Николаевичем дико интересно. Это и ответственность, и большая привилегия.

— А МЧМ точно состоится летом?

— В этом нет никаких сомнений. Люк Тардиф, президент ИИХФ, уже официально все подтвердил. Меня перенос не смущает. Раз уж футбольный чемпионат мира пройдет в ноябре, почему бы хоккейной молодежке не сыграть в июне?