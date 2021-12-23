Друг Холанна, звезда YouTube и кошмар Моуринью. «Краснодар» нашел в Норвегии нового бомбардира

Рассказываем о ярком новичке «быков».

Герой Лиги конференций

Зимнее трансферное окно — непростой период для российских клубов. В разгар сезона мало кто хочет расставаться с игроками, не имея возможности найти им замену. Но альтернативные варианты есть. Например, в Скандинавии. Там чемпионаты проводят по системе «весна — осень», в межсезонье начинает активно работать трансферный рынок, а талантливых футболистов предостаточно.

В «Краснодаре» одними из первых в РПЛ доказали, что для успешной адаптации потомки викингов необязательно должны иметь опыт выступлений в ведущих лигах Европы, как те же Гранквист и Берг. Были, конечно, не хватавшие звезд с неба трудяги вроде исландца Фьолусона и норвежца Страндберга, только положительных примеров больше.

Исландца Сигурдссона купили у «Копенгагена», в Швеции нашли не только Классона с Олссоном, но и выступавшего за ГАИС бразильца Вандерсона. Теперь в статусе потенциальной звезды в Краснодар перебрался норвежец Эрик Ботхейм. Если у кого-то на этот счет есть сомнения — посмотрите хотя бы обзор матча «Буде-Глимт» — «Рома» в Лиге конференций, в котором чемпионы Норвегии уничтожили команду Жозе Моуринью со счетом 6:1, а Ботхейм забил два мяча и оформил ассистентский хет-трик.

И даже если тот невероятный результат можно объяснить ослабленным составом «волков», то как быть с ответным матчем в Риме, где чемпионы Норвегии добились ничьей (2:2), а Ботхейм снова забил? Всего же на его счету по итогам сезона набралось 15 точных ударов в национальном чемпионате, семь в Лиге конференций и еще один — в отборе в Лигу чемпионов. Так что первый вызов в сборную Норвегии Ботхейм получил не просто так.

Звезда рэпа

Правда, до дебюта в национальной команде дело пока не дошло. Ботхейм играл за молодежную сборную, а также участвовал в двух финальных турнирах юношеских Евро — U-17 и U-19. В последнем из них норвежцы в плей-офф разгромили Англию (3:0), и как раз Ботхейм открыл счет, поставив в тупик оборону, где выступали нынешние защитники «Челси» и «Тоттенхэма» — Чалоба и Танганда. Однако на мировое первенство, где Эрлинг Холанн забил свои знаменитые девять мячей Гондурасу, Ботхейм, в отличие от играющего за ЦСКА Бохинена, не поехал.

Да и в целом до этого года карьера новичка «Краснодара» складывалась скромно. В «Русенборге», куда он попал из юношеской команды воспитавшего его «Люна», Эрик играл мало. Забил всего четыре гола, завоевав чемпионские титулы с юношеским и молодежным составом. А получив игровую практику во время аренды в «Стабеке», в прошлом чемпионате Норвегии так и не открыл лицевой счет.

Между тем ездившего в 11 лет на просмотр в академию «Барселоны» Ботхейма в свое время считали более талантливым, чем Холанн. С Эрлингом они давно дружат и как-то в компании еще одного друга-футболиста объединились в группу Flow Kingz, записавшую единственную композицию — Kygo jo. На YouTube трек юных рэперов благодаря росшей популярности звезды дортмундской «Боруссии» уже собрал 8,5 миллиона просмотров.

Преображение

История перезапуска карьеры Ботхейма — тот случай, когда футболист находит свою команду. Отчаявшись проявить себя в «Русенборге», Эрик пошел на разрыв контракта, и его статус свободного агента привлек «Буде-Глимт», который после первого титула лишился всей тройки нападения во главе с лучшим снайпером чемпионата датчанином Юнкером. В роли же советчиков для Ботхейма выступили Холланн и Хауге, который был героем прошлого евросезона «Буде-Глимт» и перешел в «Милан».

«Эрлинг подумал, что эта команда будет для меня подходящим местом для развития, — говорил после подписания контракта Ботхейм. — Я не чувствую давления. Только СМИ пытаются получить хорошую историю, если я выстрелю здесь. Я не буду тащить команду на плечах, но помогу ей стать лучше. Если команда будет прогрессировать, я тоже буду это делать».

Позднее в интервью An.no новичок «Краснодара» признался, что «Буде-Глимт» позволил ему стать собой на сто процентов. Голы на сборах в Испании добавили уверенности, после чего он отличился в первом же официальном матче и быстро стал лучшим снайпером чемпиона.

«Он много работал и был голоден», — хвалил игрока Кьетиль Кнутсен. Тренер «Буде-Глимт» отмечал, что форвард стал острее действовать в штрафной, но не забывал о недостатках: «Иногда он делает слишком много касаний, но он на правильном пути». Главное, что Ботхейм все это внимательно слушал и продолжал совершенствоваться, а эксперты отмечали, как умело он находит решения, находясь спиной к воротам, и насколько форвард вовлечен в командную игру.

«Прошедший год стал особенным для меня. Я пришел практически из пустоты, у меня было мало надежд на 2021-й. Я был еще совсем сырым. Никто не мог представить, что все сложится так. Перед сезоном моя ситуация была ужасной: я практически не играл, так что минувший год превзошел все ожидания. Я благодарен, что мне дали возможность раскрыться, — признался Ботхейм в прощальном интервью клубному сайту. — Очень грустно покидать «Буде-Глимт». Я провел здесь невероятное время. Кажется, что я уже много лет знаком с людьми из клуба. Но ни я, ни клуб не могли отказаться от такой возможности. Переход в «Краснодар» — невероятный вызов для меня. С нетерпением жду возможности попробовать себя в более крупной лиге».

Чуть позже в беседе с TV2.no футболист признался, что теперь может спокойно наслаждаться Рождеством, а сумма трансфера (почти пять миллионов евро) на него совершенно не давит. «Я просто считаю, что это круто, и меня это не особо волнует. Стараюсь сосредоточиться на том, чтобы забивать голы и стать лучшим футболистом. Я видел записи матчей «Краснодара», и похоже, они играют в классный футбол, который мне подходит», — заявил Ботхейм, у которого есть все шансы стать новой звездой РПЛ.