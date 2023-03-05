Лебеденко — самый возрастной голеадор в истории чемпионата России! Он побил рекорд, который держался 23 года
«Торпедо» спаслось от поражения в гостевом матче с «Краснодаром» (2:2). На 70-й минуте команда Андрея Талалаева проигрывала 1:2, но через пару минут на поле появился Игорь Лебеденко и быстро сравнял счет.
Вот как это было: Равиль Нетфуллин направил мяч из глубины в штрафную на Романа Юзепчука, тот скинул под удар Лебенденко, а Игорь в касание пробил Матвея Сафонова.
Этот удар сделал Лебеденко самым возрастным автором гола (39 лет и 282 дня) в истории чемпионатов России. Форвард обновил рекорд Сергея Наталушко, который держался 23 года — 17 мая 2000-го нападающий «Сатурна» отличился в матче с «Локомотивом» в возрасте 39 лет и 247 дней.
Интересно, что лишь четверо в нашем футболе отличались после 39: помимо Лебеденко и Наталушко это Юрий Гаврилов («Асмарал», 39 лет 153 дня), а также Сергей Андреев («Ростсельмаш», 39 лет 137 дней).
Причем Игорь попал в эту компанию еще в первой части сезона. В 11-м туре нападающий «Торпедо» забил в ворота «Факела» (2:2), став самым возрастным автором гола в истории РПЛ, образованной в 2002 году. На тот момент ему было 39 лет и 4 месяца.
Теперь Лебеденко, которому в мае исполнится 40, удалось побить свое же достижение и стать еще и рекордсменом чемпионата России.
Кстати, кубковый рекорд также принадлежит Лебеденко — в сентябре он отличился в матче с «Сочи», став самым возрастным голеадором в истории этого турнира.
***
У Игоря уникальная карьера. Он дебютировал в составе «Торпедо» 21 год назад и впервые отличился в премьер-лиге в сезоне-2001/02.
Последние пять лет Лебеденко провел в ФНЛ и ПФЛ: выступал за «Торпедо», «Факел» и «Арарат». А свой последний гол в премьер-лиге до этого сезона забил в мае 2017-го (в составе «Ахмата»).
Нынешний контракт форварда с «Торпедо» заканчивается летом — ходили слухи, что после этого Игорь станет тренером в системе клуба. Но, кажется, сам футболист готов продолжать играть.
«Каждый год мы с руководством встречаемся, общаемся. Если есть двустороннее желание, то продолжаем сотрудничество. Этот сезон для меня не последний? Не знаю, так говорить нельзя, по окончании сезона мы сядем с руководством и обсудим перспективы в будущем. Силы и желание есть, а дальше будет видно», — цитирует Лебеденко ТАСС.
Если форвард не закончит карьеру летом, то может замахнуться на другое достижение — в 40 лет в чемпионате России еще никто не забивал.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|2 : 2
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 0
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3