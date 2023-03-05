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«Динамо» отыгралось у «Крыльев» за Кубок. Тюкавин принес победу в добавленное время

«Динамо» победило «Крылья Советов» в матче РПЛ благодаря голу Тюкавина
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Федор Смолов и Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Денис Макаров и Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Бело-голубые провалили первый тайм, но выиграли — 1:0.
Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:0
Крылья Советов

У зрителей и футболистов матча «Динамо» — «Крылья Советов» наверняка возникло дежа-вю — это уже третья встреча соперников за полторы недели. Два раунда в Кубке остались за самарцами, которые серьезно испортили настроение бело-голубым. Так что в РПЛ москвичам обязательно требовался реванш.

И дело даже не столько в реабилитации, сколько в турнирных перспективах «Динамо». Клуб на запасном кубковом Пути регионов ждет поездка в Питер к «Зениту». А в чемпионате нельзя терять «свои» очки, чтобы выполнить задачу на сезон. Напомню, что она — выступить не хуже, чем в прошлом, когда был финал Кубка и третье место в РПЛ.

Однако встреча началась так, словно для «Крыльев» эта победа была вопросом жизни и смерти. Даже без оставшегося из-за небольшого повреждения в запасе Писарского гости владели полным преимуществом. Выигрывали все подборы и единоборства, куда интереснее и разумнее развивали атаки.

Динамовцы должны быть счастливы, что ушли на перерыв при ничейном счете. Волжане дважды забили, но голы Рахмановича и Гарре были отменены из студии ВАР. В первом случае Бейл залез в очевидный офсайд, а во втором мяч попал в руку атакующему игроку. Хотя она и была прижата, но по правилам такие мячи засчитывать нельзя.

У хозяев тоже что-то порой возникало у ворот Ломаева, но эти моменты рождались в муках, словно динамовцы не играли в футбол, а тянули баржу. Никакой легкости в принятии решений, ноль отработанных комбинаций и взаимодействий. Бело-голубые выглядели не единым механизмом, а набором индивидуальностей, каждая из которых пытается что-то сделать в меру сил и мастерства.

После перерыва, правда, дела у «Динамо» пошли лучше. По крайней мере, у них стало проходить больше двух-трех передач подряд. Это было еще не отлично, но уже и не кошмарно, как до перерыва. Хозяева создавали мало моментов, но хотя бы завладели территориальным преимуществом и стали планомерно давить.

Отметим выход на замену Норманна впервые после травмы, полученной 8 октября. А также то, что Йоканович наконец-то рискнул применить тактику с двумя нападающими — Смоловым и Тюкавиным, о которой так много говорят болельщики.

В итоге усилия все-таки позволили дожать соперника. Правда, гол Смолова был отменен — просмотр видеоповторов убедил рефери, что перед взятием ворот Сазонов и Фернандес с помощью рук завалили Витюгова. Но уже в добавленное время Нгамале сделал скидку, Скопинцев отпасовал, а Тюкавин поразил пустые ворота — 1:0.

Тяжелейшая победа бело-голубых после проваленного первого тайма, которая приблизила москвичей к идущему третьим «Ростову» — между командами теперь всего три очка. Самарцы же могут начать с тревогой поглядывать на таблицу — после победы «Локомотива» до стыкового 13-го места лишь четыре балла.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
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 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
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 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
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16
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