«Динамо» отыгралось у «Крыльев» за Кубок. Тюкавин принес победу в добавленное время
У зрителей и футболистов матча «Динамо» — «Крылья Советов» наверняка возникло дежа-вю — это уже третья встреча соперников за полторы недели. Два раунда в Кубке остались за самарцами, которые серьезно испортили настроение бело-голубым. Так что в РПЛ москвичам обязательно требовался реванш.
И дело даже не столько в реабилитации, сколько в турнирных перспективах «Динамо». Клуб на запасном кубковом Пути регионов ждет поездка в Питер к «Зениту». А в чемпионате нельзя терять «свои» очки, чтобы выполнить задачу на сезон. Напомню, что она — выступить не хуже, чем в прошлом, когда был финал Кубка и третье место в РПЛ.
Однако встреча началась так, словно для «Крыльев» эта победа была вопросом жизни и смерти. Даже без оставшегося из-за небольшого повреждения в запасе Писарского гости владели полным преимуществом. Выигрывали все подборы и единоборства, куда интереснее и разумнее развивали атаки.
Динамовцы должны быть счастливы, что ушли на перерыв при ничейном счете. Волжане дважды забили, но голы Рахмановича и Гарре были отменены из студии ВАР. В первом случае Бейл залез в очевидный офсайд, а во втором мяч попал в руку атакующему игроку. Хотя она и была прижата, но по правилам такие мячи засчитывать нельзя.
У хозяев тоже что-то порой возникало у ворот Ломаева, но эти моменты рождались в муках, словно динамовцы не играли в футбол, а тянули баржу. Никакой легкости в принятии решений, ноль отработанных комбинаций и взаимодействий. Бело-голубые выглядели не единым механизмом, а набором индивидуальностей, каждая из которых пытается что-то сделать в меру сил и мастерства.
После перерыва, правда, дела у «Динамо» пошли лучше. По крайней мере, у них стало проходить больше двух-трех передач подряд. Это было еще не отлично, но уже и не кошмарно, как до перерыва. Хозяева создавали мало моментов, но хотя бы завладели территориальным преимуществом и стали планомерно давить.
Отметим выход на замену Норманна впервые после травмы, полученной 8 октября. А также то, что Йоканович наконец-то рискнул применить тактику с двумя нападающими — Смоловым и Тюкавиным, о которой так много говорят болельщики.
В итоге усилия все-таки позволили дожать соперника. Правда, гол Смолова был отменен — просмотр видеоповторов убедил рефери, что перед взятием ворот Сазонов и Фернандес с помощью рук завалили Витюгова. Но уже в добавленное время Нгамале сделал скидку, Скопинцев отпасовал, а Тюкавин поразил пустые ворота — 1:0.
Тяжелейшая победа бело-голубых после проваленного первого тайма, которая приблизила москвичей к идущему третьим «Ростову» — между командами теперь всего три очка. Самарцы же могут начать с тревогой поглядывать на таблицу — после победы «Локомотива» до стыкового 13-го места лишь четыре балла.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
8
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|2 : 2
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3