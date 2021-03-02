«Зенит» и ЦСКА выправятся. «Спартак» выпал из гонки». Колонка Дмитрия Аленичева

Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» в своей авторской колонке для «СЭ» разбирает причины неудачного рестарта трех лидеров РПЛ

Начну со «Спартака». После возобновления сезона красно-белые проиграли «Динамо» в кубковом турнире и «Рубину» в чемпионате, но не забывайте, что команда Тедеско уступила и в двух матчах перед паузой — «Сочи» и «Зениту». Причем питерцам — вообще бездарно! Вот и против бело-голубых с казанцами она, мягко говоря, выглядела не очень... Для коллектива, который претендует на титул, создавать в двух встречах полтора момента просто непозволительно! И ведь обе проходили в Москве, в нормальных, относительно комфортных условиях.

Но не могу сказать, что такие результаты меня сильно удивили. Нынешний подбор футболистов не позволяет «Спартаку» бороться даже за второе место. А сейчас москвичи уже рискуют не попасть в тройку. «Сочи» мощно выглядит, «Локомотив» и «Динамо» прибавили. Поэтому спартаковцам нужно что-то кардинально менять. Например, позиционная атака у них как хромала в прошлом году, так хромает и сейчас, даже с приходом Промеса. Понятно, что Леонид Слуцкий хорошо подготовился к игре против голландца: казанцы не давали ему оставаться один в один, страховали друг друга. И потом — Квинси вернулся в совсем другую команду, где нет Попова, Фернанду, Зе Луиша, Луиза Адриану. Ему сложно с ходу нащупать связи с новыми партнерами.

И я, кстати, не уверен, что Промес вообще найдет с ними взаимопонимание. Все-таки Понсе и Соболев — явно не Зе Луиш и Луиз Адриану. Мне запомнился один момент во втором тайме матча с «Рубином», довольно показательный. Квинси получил мяч и хотел отдать передачу в штрафную, а оба форварда стояли и смотрели на него. Мне даже показалось, что это немного разозлило голландца. Мол, ну вы хоть откройтесь, помогите мне! Думаю, Промес уже прекрасно осознал, куда попал... Да, Квинси сказал, что «Спартак» должен бороться за чемпионство. Но на самом деле, наверное, начал после первого же матча сомневаться в том, что можно оказаться в тройке с такими средними партнерами.

Проблема еще в том, что «Спартаку» некем усилить игру по ходу встречи. Не понимаю, зачем приобрели Хендрикса. Ну что это за трансфер? Помню, как после первых двух-трех туров я сразу сказал, что Тил — провальная покупка. Так, видимо, и здесь. Похоже, еще одна ошибка селекционного отдела.

А что происходит с Ромой Зобниным? Если у него игра не идет, он удаляется. Это же не первый случай. То же самое произошло в дерби с ЦСКА. Знаю Романа как спокойного, уравновешенного парня. А тут... В таком важном матче просто подвел команду! Возможно, что-то не то в атмосфере внутри «Спартака», в коллективе — и у Зобнина это вырывается наружу в виде подробных глупых фолов. Печально, что у Ромы почти ничего не получается — а ведь раньше и большой объем работы выполнял, и создавал остроту у чужих ворот. Сейчас ничего этого нет и в помине. А куда девалась его игровая дисциплина?.. Возможно, заявление Тедеско об уходе так повлияло на весь коллектив и на Романа в частности.

С одной стороны, схема 4-4-2 против «Рубина» себя не оправдала. Но с другой — куда ставить Промеса при расстановке с тремя центральными защитниками? Если только в атаке в паре с Соболевым, Понсе или Ларссоном. Весь фланг ему на откуп не отдашь — в «Севилье» Квинси с этой ролью не справлялся.

Конечно, у Тедеско нет такого набора футболистов, какой был в «Спартаке» три-четыре года назад. Разный уровень квалификации. При этом, безусловно, тренер несет ответственность за результат. И я, повторю, никак не могу понять, почему за такой длительный срок команда так толком ничему не научилась в плане позиционного нападения. Как уже заметил, против «Динамо» и «Рубина» создано всего полтора момента! Как только соперники насыщают оборону, лишают красно-белых пространства — москвичи оказываются в тупике! Никакой мысли впереди не просматривается. И здесь возникают вопросы к Тедеско. Возможно, сейчас руководство клуба и думает, что стоило попрощаться с Доменико еще в декабре.

Теперь о «Зените». Пока команда выглядит неубедительно. И если поражение в Кубке от «Арсенала» можно еще списать на потерю пяти основных футболистов, то против «Ростова» не вышел только Малком, питерцы долго находились в большинстве, а на табло — 2:2...

Мне кажется, там что-то не в порядке внутри коллектива, возможно, это как-то связано с поведением легионеров. Хотя вроде сине-бело-голубые хорошо поработали на сборах: много забивали в спаррингах, в обороне играли на ноль. И тут такие проблемы в официальных встречах.

Но как бы там ни было, я на 99 процентов уверен, что в Петербурге выправят ситуацию и возьмут титул РПЛ. Потому что команде после такого бесславного вылета из Лиги чемпионов не простят второго или тем более третьего места в премьер-лиге.

При этом с качеством футбола пора уже что-то делать, потому что сейчас зенитовцы выглядят достаточно слабо. Возможно, не готовы на сто процентов функционально, но я рассматриваю прежде всего не «физику», а именно саму игру. Она после рестарта сезона не слишком просматривается. Даже выделить по большому счету некого.

На фоне голевой ошибки Кержакова против «Ростова» пошли разговоры о возможном приглашении летом Джанаева из «Сочи», но не думаю, что вратари, которые сейчас есть в «Зените», слабее Сослана.

А вот кого явно не хватает, так это Малкома — как в том же «Спартаке» недостает креативного исполнителя. Нет людей, способных творить, как в свое время Титов, Алекс, Фернанду. Будь такой человек в составе, игра вокруг него сразу завязалась бы. Когда я пришел в штаб, то сразу попросил Леонида Арнольдовича Федуна купить Фернанду — просматривал бразильца не раз, знал, что от него пойдут острота, голевые передачи.

И посмотрите на игру центральных полузащитников сейчас. Зобнин не располагает ни последним пасом, ни особым голевым чутьем, все построено на движении. Крал, Хендрикс — тоже не распасовщики. Не получится у команды комбинационного футбола при таких центрхавах.

Так вот то же самое касается и «Зенита». Вот выбыл Малком — острота пошла на убыль. Пусть он забил совсем немного за большую часть сезона, но в любом случае, когда бразилец получает мяч, от него исходит скорость, дриблинг, и как итог — напряжение в штрафной соперника, умные передачи. Это действительно большой игрок, хотя тяготеет к флангу, а не к центру.

У «Зенита» есть кому завершать, а Малком владеет проникающим пасом. Во многом благодаря ему питерцы выдавали очень хорошие матчи в РПЛ, когда Малком в одиночку обыгрывал по три-четыре соперника, создавая моменты для Дзюбы, Дриусси, Азмуна.

Так что Семак в какой-то степени заложник тех, кто есть у него под рукой. Поэтому и делают ставку на длинные забросы на Дзюбу и подборы Азмуна — а что еще остается, если «десятки» в заявке банально нет? Подобная тактика дает эффект, так почему ее не использовать?

Поражение ЦСКА в Черкизове стало для меня неожиданным. Предполагал, что армейцы как минимум не уступят. И до сих пор считаю, что красно-синие — главные фавориты в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов. Но тут Влашич сыграл неудачно, а в первую очередь футбол ЦСКА сейчас строится на нем — как и прошлой весной, и осенью. Плюс хорват не реализовал пенальти — можно сказать, что случился не его день.

Скоро, уверен, увидим и прежнего Рондона — пока заметно, что Соломон не до конца готов функционально, нужно время, чтобы поймать ритм РПЛ после Китая. Связка Рондон — Влашич доставит еще много неприятностей соперникам команды Гончаренко. Кстати, абсолютно уверен, что белорус доработает до конца сезона: остается 10-й тур, какой смысл сейчас что-то менять?

Подведу итог. «Зенит» и ЦСКА выправятся, а вот для «Спартака» попадание в тройку станет огромным успехом, красно-белые, на мой взгляд, выпали из гонки. А там и «Сочи» поджимает, и «Динамо» с «Локо», и «Краснодар» не стоит сбрасывать со счетов, несмотря на последние неудачи.