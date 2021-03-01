«Спартак» напрасно не расстался с Тедеско зимой. Клуб сохранил лицо, но рискует потерять сезон

Эффект «хромой утки» все же накрыл Доменико.

Жаль, что «Спартак» не расстался с Доменико Тедеско зимой, когда тот объявил, что не будет продлевать контракт с клубом и уйдет летом. Понятно, что найти замену — не временщика до лета, таких-то в России пруд пруди из числа бывших красно-белых, — в рождественско-новогодний период было крайне сложно. По прошествии двух матчей после рестарта ощущение, что разойтись в декабре было бы лучше для всех, становится все сильнее.

На мой взгляд, не стоит осуждать Тедеско за его решение рассказать обо всем публично после игры с «Зенитом». Он не раз потом подчеркивал, что хотел быть честным перед «Спартаком» и дать клубу время спокойно определиться с преемником. Для Германии это обычная практика: например, пару недель назад «Боруссия» Д объявила, что с нового сезона команду возглавит Марко Розе, работающий сейчас в Менхенгладбахе.

Есть мнение, что Тедеско стоило посвятить в свое решение только Леонида Федуна и его ближний круг — мол, знание того, что тренер летом уходит, плохо сказывается на игроках. Но вы верите, что эта информация рано или поздно не дошла бы до футболистов, тем более в «Спартаке» со всей его сложно устроенной внутренней кухней? И в таком случае психологический фон мог бы быть еще хуже — такое утаивание не любят ни в одном коллективе, не только в футбольной команде. И даже если представить, что это удалось и не было бы никаких сливов и утечек информации, вопрос о будущем Тедеско все равно поднимался бы на каждой пресс-конференции со всеми вытекающими.

Но, судя по тому, что происходит сейчас, у всей этой истории и не могло быть хорошего конца. Обе стороны — и Тедеско, и клуб — ведут себя максимально корректно. Но результат — на табло, и это явно не тот случай, когда можно говорить о какой-то случайности или невезении.

Это особенно показательно, если сравнить с тем, как «Спартак» играл после зимней паузы год назад. Тогда красно-белые обыграли «Динамо» (2:0), затем в кубковом матче ЦСКА — 3:2, когда Тедеско в порыве эмоций запрыгивал на Виктора Гончаренко, была победа в Оренбурге (3:1), и даже в проигранном матче «Краснодару» (0:1) мы видели довольно бодрый футбол. А теперь сравните это с тем, что было сейчас против «Динамо» и «Рубина». Разница просто колоссальная — как по результатам, так и по ощущениям от игры «Спартака».

Складывается впечатление, что даже смена схемы с 3-5-2 на 4-4-2 — это отчасти желание Тедеско показать, что ему не все равно. Что, мол, даже несмотря на то, что через несколько месяцев он уйдет, он старается, чтобы команда развивалась и эволюционировала. План Б, о котором Доменико всю осень спрашивали журналисты, — это, конечно, хорошо, но нынешняя перестройка выглядит слишком радикальной.

На ум приходит рассказ Кристиана Вьери о том, что происходило в сборной Италии во время ЧМ-2002. Тогда все были убеждены, что в стартовом составе в паре с ним должен играть Филиппо Индзаги. Перед матчем с Кореей в 1/8 финала главный тренер «Скуадры адзурры» Джованни Трапаттони пришел к Вьери и заявил, что будут играть он, Франческо Тотти и Алекс Дель Пьеро, признав при этом, что в лучшей форме из всех находится Индзаги. В ответ на удивленное замечание форварда — «что вообще происходит?» — Трапаттони ответил, что если он поставит Индзаги, получится, что состав определяют журналисты и болельщики. Италия проиграла Корее — 1:2, пусть матч в первую очередь запомнился постыдным судейством эквадорца Байрона Морено, арестованного позже за перевозку наркотиков.

Только в случае с Тедеско все наоборот. Вы хотели, чтобы я поменял схему? Пожалуйста, получите.

Разумеется, сложно поверить, что Доменико мыслит подобными категориями. В конце концов, он профессиональный тренер и явно неглупый человек, чтобы заниматься подобным саморазрушением. Но сложно избавиться от ощущения, что что-то сломалось.

Не исключено, что Тедеско был сам не прочь уйти в декабре. На фоне ксенофобского скандала в Сочи и в ореоле непонятого гения, которому обстоятельства не дали завершить начатое. В «Спартаке» решили иначе или же действительно не смогли найти подходящие варианты с заменой. И теперь вся ответственность за результат по итогам сезона лежит уже на Тедеско. Выплывет — молодец. Продолжит в том же духе — ну, спасибо и до свидания. С имиджевой точки зрения клуб в любом случае оказывается в выигрышной ситуации — вели себя корректно и выполняли все обязательства.

Жаль только болельщиков «Спартака». Сезон, начинавшийся столь многообещающе, становится очередным переходным этапом.