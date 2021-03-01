Хвича уничтожил «Спартак». Готов ли «Рубин» продать его, когда и за сколько?

«СЭ» рассказывает, почему этот сезон РПЛ, скорее всего, станет для молодого грузина последним в России и как «Рубин» готовит трансфер своей главной звезды

«Рубин» рассматривает предложения от 15 миллионов евро

Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком матча «Спартак» — «Рубин» (0:2), в котором поучаствовал в двух голах казанцев. Грузин в очередной раз чаще других обыгрывал соперников и обострял игру.

В это зимнее трансферное окно «Рубин» был категорически против продажи Хвичи: в клубе есть четкое правило — не продавать лидеров команды посреди сезона, когда нет возможности их заменить.

По данным «СЭ», в руководстве «Рубина» настроены на продажу грузинского игрока в летнее трансферное окно. Клуб не хочет передерживать Кварацхелию, который, по мнению менеджеров, уже сейчас готов играть чуть ли не в любой европейской команде. У клуба был похожий опыт с Сердаром Азмуном, которого целенаправленно готовили для переезда в Европу, вели переговоры с английскими клубами, но в итоге передержали и продали в «Зенит». Других предложений после провального ЧМ-2018 у «Рубина» попросту не было.

С Хвичей этот опыт учтут. Игрока нужно продавать, когда на него есть спрос и он готов к переезду в Европу. В прошлом году «Рубин» получал предложения в России и официальный документ присылал «Краснодар». По информации «СЭ», «быки» предлагали компенсацию 10 миллионов евро и предлагали оставить Хвичу в аренде в «Рубине» на полтора года. Тогда казанцы отказались: они не хотят продавать Хвичу в российский клуб и нацелены на трансфер в Европу.

Не устроила и цена. По данным «СЭ», «Рубин» намерен продать Кварацхелию за сумму от 15 миллионов евро. Предложения ниже этой границы клуб рассматривать не готов, если, конечно, это не «Реал» или «Барселона».

«Рубин» настаивает на проценте от будущей продажи, как в трансфере Азмуна

По нашим данным, «Рубин» намерен включить в будущую сделку обязательное условие по проценту с будущей продажи Кварацхелии, как в сделке с «Зенитом» по Азмуну.

В трансферный договор включен пункт о 20 процентах от компенсации за будущий трансфер иранца из питерского клуба. Такую же опцию включат и в сделку по Хвиче — это 20-25 процентов. То есть «Рубин» в любом случае за счет этого пункта заработает на трансфере Кварацхелии больше 15-20 миллионов евро.

Поэтому сумма компенсации может быть не так важна, как-то, в какой именно клуб перейдет Хвича. Если игрок окажется в подходящей команде, где будет прогрессировать и выйдет на новый уровень, то «Рубин» заработает еще больше. В клубе ожидают, что после яркого отрезка карьеры в серьезном европейском клубе цена на Хвичу значительно вырастет и клуб через несколько лет после трансфера дополнительно сможет заработать на грузине еще около 10 миллионов евро.

Куда же уйдет Хвича?

Официальных предложений в «Рубин» по Хвиче зимой не поступало. По данным «СЭ», интерес к грузину по-прежнему сохраняется на уровне разговоров и обращений, но не официальных документов. Активно Хвичей интересуются команды не из лидирующей группы чемпионата Италии и не из других европейских лиг топ-5.

Есть сложность в грузинском паспорте Хвичи, который представляет среднюю сборную. Грузия не смогла пробиться на чемпионат Европы, где выступят 24 сборные. Это мешает в переговорах с теми же посредниками, которые предпочитают браться за трансферы игроков из больших футбольных стран — испанцев, французов, бразильцев и аргентинцев

Главная цель «Рубина» и Хвичи — найти вариант продолжения карьеры, где игрок будет развиваться дальше. К топ-клубу уровня «Баварии» или «Ливерпуля» Кварацхелия, конечно, не готов. В «Рубине» это понимают, поэтому нацелены на промежуточный вариант и клуб, который станет трамплином. Команда под топ-клубами, которая претендует не на медали, но на еврокубковую путевку, — это то, что сегодня нужно Хвиче.

Кварацхелии в начале февраля исполнилось 20 лет, он еще очень молод, но в РПЛ ему уже тесновато. В этом сезоне у него уже пять наград лучшему игроку матча — больше, чем у кого-либо в РПЛ. «Хвича как будто из другой лиги», — сказал в интервью «СЭ» после победы над «Спартаком» гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов.

Мечта Кварацхелии — «Реал», от которого он фанатеет с детства, всегда выбирает его в FIFA, следит за результатами и смотрит хайлайты. Грузин в будущем нацелен играть в Мадриде. И чтобы осуществить мечту, уезжать из России нужно как можно быстрее.