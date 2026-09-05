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Динамо — Спартак, Зенит — ЦСКА, Крылья Советов — Краснодар: прогнозы на матчи 7-го тура РПЛ

«Краснодар» прервет серию побед, а Соболев забьет ЦСКА с пенальти. Прогнозы на 7-й тур РПЛ

Давид Петросян
Корреспондент отдела футбола
Нападающий «Зенита» Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин и народный артист России Эдгард Запашный.

«Крылья Советов» — «Краснодар»

Дмитрий Булыкин — 1:1. Думаю, будут голы. Обе команды хорошо настраиваются на такие матчи. Не удивлюсь, если «Краснодар» со своей серией побед оступится именно в Самаре.

Эдгард Запашный — 0:2. Конечно, «Краснодар» — явный фаворит. «Крылья» — команда, которая всегда борется за счет, но это дается непросто. Победа «быков» здесь очевидна.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
05 сентября, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Краснодар

«Зенит» — ЦСКА

Дмитрий Булыкин — 2:1. «Зенит» — фаворит. Думаю, Соболев в этом матче забьет с пенальти. Будет тяжелый матч.

Эдгард Запашный — 1:1. «Зенит» в последнее время мало забивает, даже иногда проигрывает аутсайдерам. Думаю, этот матч закончится ничейным результатом.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

«Ростов» — «Факел»

Дмитрий Булыкин — 1:1. Встреча середнячков, но «Ростов» после кубкового матча с ЦСКА выглядит предпочтительнее. Ростовчане могут и выиграть, но самый вероятный исход — ничья.

Эдгард Запашный — 0:0. «Факел» может как проиграть, так и выиграть, необычная команда. Да и у «Ростова» ситуация не очень хорошая. Не люблю нулевой счет, но мне кажется, что эта встреча закончится именно так.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
05 сентября, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Факел

«Оренбург» — «Акрон»

Дмитрий Булыкин — 1:0. Игра в Оренбурге на искусственном поле, что, безусловно, дает хозяевам преимущество. Оно будет минимальным, но для победы хватит.

Эдгард Запашный — 0:2. «Акрон» — интересная команда. Эти парни могут неожиданно взять и проявить себя. Думаю, в гостях у «Оренбурга» случится именно так.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
06 сентября, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Акрон

«Динамо» Мх — «Родина»

Дмитрий Булыкин — 1:0. Махачкалинцы неплохо проявляют свои бойцовские качества, тем более дома. «Динамо» точно не проиграет, вполне возможно и победит, но с минимальной разницей.

Эдгард Запашный — 1:1. Боюсь вообще что-либо прогнозировать. Две непонятные для меня команды, поэтому самым логичным решением будет ничья.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
06 сентября, 16:15. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Родина

«Динамо» — «Спартак»

Дмитрий Булыкин — 1:1. Старейшее дерби Москвы. «Спартак» на ходу, «Динамо» же смотрится не очень. Думаю, гости в этом матче будут иметь преимущество, но «Динамо» за счет своих лучших качеств и Кости Тюкавина сможет выцарапать ничью.

Эдгард Запашный — 1:2. Это будет хороший матч. «Спартак» на чужом поле, тем более после неудовлетворительного результата с «Оренбургом». Но я не думаю, что это станет помехой для гостей, они смогут одержать победу.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
06 сентября, 18:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

«Балтика» — «Локомотив»

Дмитрий Булыкин — 1:1. «Локомотив» находится в состоянии кризиса и никак не может выиграть. «Балтике» этот матч тоже дастся тяжело. Думаю, «Локо», как раненый зверь, будет стараться добывать очки абсолютно в каждом матче.

Эдгард Запашный — 1:1. «Локо» никак не может разогнаться. Не удается ему одержать ни одной победы, этот матч не станет исключением. «Балтика» не позволит обыграть себя на родном поле.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
06 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Локомотив

«Рубин» — «Ахмат»

Дмитрий Булыкин — 1:1. «Рубин» не даст разбежаться «Ахмату» на своем поле. Даже если он не сможет выиграть, ничью забрать точно сумеет.

Эдгард Запашный — 2:0. «Рубин» — крепкая команда, тем более на домашнем поле в Казани. «Ахмат» выглядит неплохо, но в этом матче не сможет забить и гола.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
07 сентября, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ахмат

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Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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