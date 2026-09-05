«Краснодар» прервет серию побед, а Соболев забьет ЦСКА с пенальти. Прогнозы на 7-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин и народный артист России Эдгард Запашный.

«Крылья Советов» — «Краснодар»

Дмитрий Булыкин — 1:1. Думаю, будут голы. Обе команды хорошо настраиваются на такие матчи. Не удивлюсь, если «Краснодар» со своей серией побед оступится именно в Самаре.

Эдгард Запашный — 0:2. Конечно, «Краснодар» — явный фаворит. «Крылья» — команда, которая всегда борется за счет, но это дается непросто. Победа «быков» здесь очевидна.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

05 сентября, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

«Зенит» — ЦСКА

Дмитрий Булыкин — 2:1. «Зенит» — фаворит. Думаю, Соболев в этом матче забьет с пенальти. Будет тяжелый матч.

Эдгард Запашный — 1:1. «Зенит» в последнее время мало забивает, даже иногда проигрывает аутсайдерам. Думаю, этот матч закончится ничейным результатом.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«Ростов» — «Факел»

Дмитрий Булыкин — 1:1. Встреча середнячков, но «Ростов» после кубкового матча с ЦСКА выглядит предпочтительнее. Ростовчане могут и выиграть, но самый вероятный исход — ничья.

Эдгард Запашный — 0:0. «Факел» может как проиграть, так и выиграть, необычная команда. Да и у «Ростова» ситуация не очень хорошая. Не люблю нулевой счет, но мне кажется, что эта встреча закончится именно так.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

05 сентября, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

«Оренбург» — «Акрон»

Дмитрий Булыкин — 1:0. Игра в Оренбурге на искусственном поле, что, безусловно, дает хозяевам преимущество. Оно будет минимальным, но для победы хватит.

Эдгард Запашный — 0:2. «Акрон» — интересная команда. Эти парни могут неожиданно взять и проявить себя. Думаю, в гостях у «Оренбурга» случится именно так.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

06 сентября, 14:00. Газовик (Оренбург)

«Динамо» Мх — «Родина»

Дмитрий Булыкин — 1:0. Махачкалинцы неплохо проявляют свои бойцовские качества, тем более дома. «Динамо» точно не проиграет, вполне возможно и победит, но с минимальной разницей.

Эдгард Запашный — 1:1. Боюсь вообще что-либо прогнозировать. Две непонятные для меня команды, поэтому самым логичным решением будет ничья.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

06 сентября, 16:15. Анжи Арена (Каспийск)

«Динамо» — «Спартак»

Дмитрий Булыкин — 1:1. Старейшее дерби Москвы. «Спартак» на ходу, «Динамо» же смотрится не очень. Думаю, гости в этом матче будут иметь преимущество, но «Динамо» за счет своих лучших качеств и Кости Тюкавина сможет выцарапать ничью.

Эдгард Запашный — 1:2. Это будет хороший матч. «Спартак» на чужом поле, тем более после неудовлетворительного результата с «Оренбургом». Но я не думаю, что это станет помехой для гостей, они смогут одержать победу.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

06 сентября, 18:30. ВТБ Арена (Москва)

«Балтика» — «Локомотив»

Дмитрий Булыкин — 1:1. «Локомотив» находится в состоянии кризиса и никак не может выиграть. «Балтике» этот матч тоже дастся тяжело. Думаю, «Локо», как раненый зверь, будет стараться добывать очки абсолютно в каждом матче.

Эдгард Запашный — 1:1. «Локо» никак не может разогнаться. Не удается ему одержать ни одной победы, этот матч не станет исключением. «Балтика» не позволит обыграть себя на родном поле.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

06 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

«Рубин» — «Ахмат»

Дмитрий Булыкин — 1:1. «Рубин» не даст разбежаться «Ахмату» на своем поле. Даже если он не сможет выиграть, ничью забрать точно сумеет.

Эдгард Запашный — 2:0. «Рубин» — крепкая команда, тем более на домашнем поле в Казани. «Ахмат» выглядит неплохо, но в этом матче не сможет забить и гола.