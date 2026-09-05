«Краснодар» прервет серию побед, а Соболев забьет ЦСКА с пенальти. Прогнозы на 7-й тур РПЛ
«Крылья Советов» — «Краснодар»
Дмитрий Булыкин — 1:1. Думаю, будут голы. Обе команды хорошо настраиваются на такие матчи. Не удивлюсь, если «Краснодар» со своей серией побед оступится именно в Самаре.
Эдгард Запашный — 0:2. Конечно, «Краснодар» — явный фаворит. «Крылья» — команда, которая всегда борется за счет, но это дается непросто. Победа «быков» здесь очевидна.
«Зенит» — ЦСКА
Дмитрий Булыкин — 2:1. «Зенит» — фаворит. Думаю, Соболев в этом матче забьет с пенальти. Будет тяжелый матч.
Эдгард Запашный — 1:1. «Зенит» в последнее время мало забивает, даже иногда проигрывает аутсайдерам. Думаю, этот матч закончится ничейным результатом.
«Ростов» — «Факел»
Дмитрий Булыкин — 1:1. Встреча середнячков, но «Ростов» после кубкового матча с ЦСКА выглядит предпочтительнее. Ростовчане могут и выиграть, но самый вероятный исход — ничья.
Эдгард Запашный — 0:0. «Факел» может как проиграть, так и выиграть, необычная команда. Да и у «Ростова» ситуация не очень хорошая. Не люблю нулевой счет, но мне кажется, что эта встреча закончится именно так.
«Оренбург» — «Акрон»
Дмитрий Булыкин — 1:0. Игра в Оренбурге на искусственном поле, что, безусловно, дает хозяевам преимущество. Оно будет минимальным, но для победы хватит.
Эдгард Запашный — 0:2. «Акрон» — интересная команда. Эти парни могут неожиданно взять и проявить себя. Думаю, в гостях у «Оренбурга» случится именно так.
«Динамо» Мх — «Родина»
Дмитрий Булыкин — 1:0. Махачкалинцы неплохо проявляют свои бойцовские качества, тем более дома. «Динамо» точно не проиграет, вполне возможно и победит, но с минимальной разницей.
Эдгард Запашный — 1:1. Боюсь вообще что-либо прогнозировать. Две непонятные для меня команды, поэтому самым логичным решением будет ничья.
«Динамо» — «Спартак»
Дмитрий Булыкин — 1:1. Старейшее дерби Москвы. «Спартак» на ходу, «Динамо» же смотрится не очень. Думаю, гости в этом матче будут иметь преимущество, но «Динамо» за счет своих лучших качеств и Кости Тюкавина сможет выцарапать ничью.
Эдгард Запашный — 1:2. Это будет хороший матч. «Спартак» на чужом поле, тем более после неудовлетворительного результата с «Оренбургом». Но я не думаю, что это станет помехой для гостей, они смогут одержать победу.
«Балтика» — «Локомотив»
Дмитрий Булыкин — 1:1. «Локомотив» находится в состоянии кризиса и никак не может выиграть. «Балтике» этот матч тоже дастся тяжело. Думаю, «Локо», как раненый зверь, будет стараться добывать очки абсолютно в каждом матче.
Эдгард Запашный — 1:1. «Локо» никак не может разогнаться. Не удается ему одержать ни одной победы, этот матч не станет исключением. «Балтика» не позволит обыграть себя на родном поле.
«Рубин» — «Ахмат»
Дмитрий Булыкин — 1:1. «Рубин» не даст разбежаться «Ахмату» на своем поле. Даже если он не сможет выиграть, ничью забрать точно сумеет.
Эдгард Запашный — 2:0. «Рубин» — крепкая команда, тем более на домашнем поле в Казани. «Ахмат» выглядит неплохо, но в этом матче не сможет забить и гола.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
10
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0