Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев — о поражении армейцев в дерби с «Локомотивом» (0:2).

— В целом игра мне понравилась, — начал Газзаев. — Нужно признать, что «Локомотив» здорово поменялся во время паузы. Получается, что он лучше подготовился к возобновлению сезона — и психологически, и функционально. Сложилась целостная картина. Каждый футболист на каждом участке поля выкладывался на все сто процентов. Железнодорожники прессинговали, играли высоко, защитники выигрывали все подборы. В первом тайме они действовали тактически грамотно, дисциплинированно, что и вылилось в два забитых гола. Думаю, если «Локомотив» будет проводить в таком режиме оба тайма, то сможет претендовать на серьезные места. Очень качественный футбол!

— А что до перерыва случилось с армейцами?

— «Локомотив» не позволил ЦСКА развернуться. Армейцы толком не могли мяч разыграть, уступали в единоборствах...

— Зато после перерыва ЦСКА поддавил.

— Да. В какой-то степени сказался выход на замену Эджуке. Он был очень активен. Создавал остроту на своем левом фланге. Но, к сожалению, все это можно охарактеризовать как бурю в стакане воды. Не было завершения. Да, нигериец нагнетал. Но не всегда смотрелся органично. Иногда нужно и передачи отдавать.

— А как вам Рондон?

— Пока целостного впечатления он на меня не произвел. Если это его оптимальная форма, то печально. Если он еще будет добирать, то когда сможет выйти на свой пик? Видимо, еще не готов, полностью не прошел сборы с ЦСКА. Видно, что он мастеровитый форвард, с качествами. Но стоячий футбол остался в прошлом. Посмотрим, что будет дальше. Вот Камано и Лисакович в атаке «Локомотива» мне понравились. Все время в движении, на скорости работали.

— Лисакович — большой талант?

— Если разбирать его гол, то он, конечно, здорово все исполнил. Правда, нужно говорить и об ошибках защитников ЦСКА. Зачем Васин выбросился на нападающего? Лисакович его обошел как стоячего, поймал на противоходе и пробил. Сыграл как заправский форвард. Васину надо было плассироваться! Вообще мне показалось, что армейцы не очень хорошо готовы физически.

— ЦСКА испытывает серьезные кадровые проблемы. Не было Акинфеева, Дивеева, Облякова, Дзагоева...

— Да, безусловно, потери Акинфеева и Дивеева существенны. Акинфеев вообще символ команды! Очень важна аура авторитета. Я уже не говорю про его высокое мастерство. И все-таки если ЦСКА претендует на чемпионство, нужно добиваться побед в столь важных матчах, несмотря на потери. От травм и болезней никто не застрахован на протяжении всего сезона. Форс-мажоры не должны влиять на общую стратегию клуба.

— После не забитого Влашичем пенальти поняли, что игру не спасти?

— Да. Это была кульминация. Я бы не вешал собак на Влашича. Так бывает в футболе. В финале чемпионата мира-1994 Баджо и Барези не забили пенальти. К Влашичу-то как раз вопросов мало. Он держит свой уровень, является лидером команды. А в составе «Локомотива» я бы отметил Крыховяка. Блестящий матч в его исполнении!