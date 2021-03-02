Экс-звезда «Дома-2», телеведущая Виктория Боня в интервью «СЭ» откровенно рассказала о:

— желании плюнуть в лицо Быстрову;

— почему BLM — расизм по отношению к белой расе;

— из-за чего жена Фигу ревновала португальца к Виктории;

— любви Неймара «прибухнуть».

А также о Владимире Быстрове, у которого все размером с наперсток.

— Недавно Ольга Бузова заявила о желании спеть гимн России на Олимпийских играх или чемпионате мира. Как вам такая идея?

— Я не думаю, что это пиар. Это мечта Ольги! Но меня удивила реакция общества. Кто может запретить мечтать спеть там, где он это хочет сделать.

— То есть вы будете рады за Ольгу, если она исполнит гимн нашей страны?

— Если у человека исполнится мечта и это будет красиво, то почему нет? Мы привыкли загонять все в узкие рамочки, но при этом смотрим на Запад и хотим жить, как они. Что ж получается, если человек участвовал в реалити-шоу («Дом-2». — Прим. «СЭ»), то это не человек? И он не может быть умным? На нас надеты шоры, как у лошадей, но мы думаем, что все видим. Еще глядя таким образом на мир, даем советы, как жить.

Бузова — гражданка нашей страны. А какие она платит налоги... Министерству культуры и не снилось, сколько она вкладывает в нашу страну. Наверное, больше, чем они сами. Бузова ли будет выступать или Дима Билан, а может, кто-то из Tik Tok. Почему нет?

— Появилась информация, что песня «Катюша» будет использоваться вместо гимна Российской Федерации на чемпионате мира по хоккею 2021 года. «Катюша» вместо гимна — это круто?

— Если предлагать композицию, то я бы предложила «Калинку». Эту песню знают все. Именно с ней у иностранцев ассоциируется Россия. Ее может спеть каждый иностранец. И они будут подпевать.

Но скажу о другом: сейчас происходят чудовищные вещи! У России не будет звучать гимн на Олимпиаде. Получается, мы позволяем, чтобы у нас такое происходило. Сейчас многие скажут, что кто-то в этом виноват, нас предали.

— Тот же Родченков?

— Да, но на самом деле мы это создаем. И мы ответственны за это. Приведу пример не из спорта: недавно блогерша Instasamka выкинула визажиста и стилиста с их вещами из квартиры после того, как они сделали свою работу. Не дай бог, такое бы произошло на Западе. С таким человеком никто больше не работал бы. Общество против!

А в ситуации с гимном и Олимпиадой мы не отстаивали своих спортсменов. Они сами за себя бились.

— Так...

— Эти проблемы возникают из-за того, что виноват кто угодно, но только не сами. Мы не то сильное общество, которое было единым. Поэтому у нас все разваливается. На это нужно обращать внимание, а не на последствия.

Можно поставить и «Калинку», и другую композицию. Но если бы это было важным для русских людей, то они бы выходили на улицу и не позволили, чтобы с их спортсменами так поступали. Это же адский труд! Я вот сейчас говорю, и у меня мурашки...

— Грубо говоря, народ не поддержал спортсменов?

— Да, грубо говоря, народ сказал: «Ну, у нас что-то происходит со спортсменами, окей, разберутся». Народ не вышел и не сказал: «Наши спортсмены — это наше лицо, и мы есть единое, которое не позволит с нами так обращаться»

— Интересно.

— В этом плане мне очень нравятся немцы. Они мощная нация, которая выражает свое мнение. Да, у нас запрещены митинги, но я думаю, наше государство было бы не против, если бы народ вышел поддержать спортсменов.

Допустим, немцам говорят: сейчас вас будут вакцинировать. Однако в ответ слышат: «Нет, мы не согласны на принудительную вакцинацию». Миллионы людей вышли на улицу, и хоп — все отменили. Это можно увидеть в Facebook, но по телевизору этого не покажут.

— А что делать русским спортсменам, которым предлагают другое гражданство, чтобы выступить на той же Олимпиаде?

— Я не эксперт в этой теме, но обязательно будут говорить, что спортсмен нас предал. Это первое, что будут кричать люди. И конечно, в такое непростое время бросать страну тоже, наверное, неправильно. Но, с другой стороны, хочется исполнить свою мечту... Это очень тяжелый выбор. Я бы никого не осуждала.

Дружба с Неймаром и Дрогба

— Виктория, вы до сих пор дружите с Неймаром?

— С Неймаром я уже не так часто общаюсь. Раньше я была в Париже, мы могли встретиться, а сейчас... Уже два года с ним не общались. А вот с Мбаппе — да. Недавно у него была корона, я написала ему: «Как ты?» Он ответил, что все нормально. Мы же все занятые люди, и если ребята прилетают в Монако (Боня живет в этом городе. — Прим. «СЭ»), то приглашают меня на футбол.

— С кем из футболистов вы больше всего общаетесь?

— Мы такие «бади» с Дибалой, я тоже ему писала, когда он болел короной со своей девушкой. Он ответил: «Спасибо за внимание». Тут уже включаются человеческие качества. С Феллаини мы тоже общаемся. А если говорить именно о дружбе, то я дружу с Дрогба, я его знаю уже очень давно.

— Как вы познакомились со звездной футбольной тусовкой?

— С Неймаром я познакомилась, когда делала свой футбольный проект. Этот проект — мое все, я столько в него вложила. В нем снимались Фабио Каннаваро, Луиш Фигу, Дрогба. Он еще не вышел, нам не хватает всего лишь одного героя.

Я написала Неймару и предложила сняться в проекте, он ответил согласием. Но ему интересно было бы это все сделать в Бразилии, где у него своя футбольная академия.

— И как живет Неймар?

— Когда я там была, то он жил в доме. Он постоянно играет в покер, друзья, шумные вечеринки...

— У бразильца большой особняк?

— Ну, смотря что вы имеете в виду под словом «большой». По российским меркам у них все скромно.

—— Что еще расскажете про бразильца?

— Неймар — классный парень, но у него есть одна проблема. Он очень любит женщин, страшный бабник. Из-за этого с какого-то момента разговора про наше интервью он проявлял себя как мужчина по отношению ко мне. И «давай увидимся», и «давай туда сходим». А я понимаю, что мне нужно дозировать наше общение. Держа человека на расстоянии, вы можете дружить с ним долгие годы.

— То есть вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной?

— У меня больше мужчин-друзей, чем девочек.

— А почему не случилось что-то большее, чем просто дружба с Неймаром?

— В тот момент, когда мы общались с Неймаром, у него была девушка. И для меня, если есть мужчина, то он только мой.

— А если бы он был свободен?

— Он не был свободен, это первое. Второе: у меня были отношения с футболистами. И я знаю, что это. Когда тебе 20 лет, то это классно, а когда у тебя есть ребенок, то это уже не тот вариант. И мне не нужно ставить галочку, что я переспала с Неймаром.

— А почему вы дружите с футболистами, а не, например, с хоккеистами?

— Потому что самое крутое в хоккее — это Россия и Канада. А Европа — это футбол, и я живу там.

Для них очень классно иметь на своих мероприятиях тех людей, которые занимаются различной деятельностью. В Европе любят российский рынок, у них нет людей с большим активом в Instagram, которые представляют Россию. И получается, мне легко и просто заводить друзей среди таких интересных лиц.

Отношения Роналду и Шейк — хорошая партия, договоренность

— А Криштиану Роналду? Общались?

— Нет, я ни разу с ним не общалась. Но я хотела бы с ним записать интервью, обязательно! Дай бог, когда запустится первый сезон моего проекта, будут хорошие рецензии, получится.

Как-то меня Дибала пригласил на матч «Ювентуса». От Монако, где я живу, два часа езды до Турина. И я увидела, как играет Роналду! Я была в шоке, насколько он быстро бегает! Он выкладывается на 300%! Это профессионал с большой буквы!

— Роман Роналду и Шейк — это были реальные чувства или пиар?

— Я знаю одно: люди, которые в этой индустрии лично знают этих людей, говорили, что это была договоренность. Грубо говоря, это был контракт. Для выравнивания имиджа спортсмен должен иметь семью. Это важно! В Европе это очень нужно. И Ирина была хорошей партией. Я думаю, они оба выиграли от этого.

— А вы общались с Шейк?

— Да, мы общались, но не по поводу отношений с Роналду.

Виктория Боня в редакции «СЭ». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Поцелуй с Мбаппе и ревность жены Фигу

— Кстати, как-то на меня был подписан Серхио Рамос, но потом он от меня отписался.

— Как думаете, почему?

— Наверное, у него есть жена. Он мне ничего не писал, но был подписан. А еще я видела в своих сторис Криштиану Роналду.

— Расскажите самую крэйзи-историю, связанную со звездами футбола.

— После того как я записала интервью с Луишем Фигу, его жена приревновала ко мне. Хотя мы просто общались в Instagram. Луиш сменил номер, его жена заставила это сделать.

Почему-то жены других мужчин, когда видят меня, то... Извините, у меня тоже свои отношения. Я не падкая на звезд. Для меня все люди одинаковы. Неймар — не Неймар, мне вообще все равно! Мбаппе... Ну, правда...

— Что?

— Я как-то целовалась с Мбаппе, но я не знала, что ему тогда было 17 лет. Нет, ну а что такого? Я была свободной, он — тоже. Но я не знала, что ему было 17! Я когда это узнала, то подумала: «Боже, меня же посадят за педофилию!» (Смеется.)

— А почему дальше не развились отношения?

— Да потому что неинтересно. Ну поцеловались и поцеловались...

— Из-за того, что он был тогда 17-летним парнем?

— Нет, я так не люблю. Мне надо, чтобы меня удивляли, дарили цветы. Я же очень избалована вниманием.

Потом мы встретились с французом на «Формуле-1». И смотрю, он думает, что вот сейчас все состоится. А я не могу так. И так было со многими.

— В смысле, со многими целовались?

— Нет, когда мужчина на что-то надеялся.

— Не жалеете, что у вас не получилось с Мбаппе?

— Нет, конечно! О чем жалеть? Для меня, девушки, у которой есть ребенок, флирт, увидеться, переспать — неинтересно. Мне нужна стабильность. А вы бы на моем месте и с Неймаром переспали, и Мбаппе бы дали?

— Ни-ни.

— Да конечно! Вы так удивляетесь: почему нет, почему нет. Да, поцеловались с человеком, так получилось.

Веллитон и Виктория Боня.

Отношения с Веллитоном и разногласия с Карпиным

— В 2009 году вы встречались с нападающим «Спартака» Веллитоном. Общаетесь с ним сейчас?

— Нет, мы давно с ним не общались.

— «Странно: пятница, вечер, а ты еще не пьяная». Именно так сказал о вас Валерий Карпин (тренер «Спартака» в 2009 году), когда вы с ним случайно пересеклись.

— Да, это правда. Меня это очень оскорбило. Я считаю, Карпин абсолютно необоснованно связывал со мной все «выходы» Веллитона куда-то. Якобы из-за меня Веллитон мог пойти в клуб, когда ему нужно было спать, например.

Только товарищ Карпин никак не хочет посмотреть на цифры и понять, что именно тогда, когда мы встречались с Веллитоном, он был лучшим форвардом в РПЛ. Вот этого Карпин не видел, а замечал только всякую ерунду! И мне такое говорить, девушке, которой было 29 лет, — это как минимум невоспитанно. Самое интересное — я не пью. Да, я тогда могла выпить бокал вина, но сейчас же я вообще не пью, даже на Новый год и день рождения. И человеку, который не пьет, говорить такие вещи...

— Дальше какого-то конфликта не было?

— Нет, не было. Мы даже не были знакомы лично, но я слышала о нем, как и он обо мне. Хотя он не понимал, что я каждую игру приезжала на стадион и болела за «Спартак», надрывая горло! И ни разу, когда я была на стадионе, «Спартак» не проиграл.

— Вы поддерживали Веллитона?

— Конечно, я ему всегда говорила, что он должен забить три гола! И каждый раз он забивал, но на гол меньше, чем я просила. Например, просила забить четыре, Веллитон забивал три. Потом я эту фишку просекла и просила его забивать больше.

— Вы как-то сказали, что будете готовы выйти замуж за Веллитона, если ему нужно будет гражданство РФ. Спустя время не жалеете о таком заявлении?

— Нет, я об этом не жалею. По-настоящему замуж я не была готова выходить в то время, но для того, чтобы получить гражданство... Почему нет?

— А как вы относитесь к натурализации игроков? Тот же коренной бразилец Гильерме уже давно играет за нашу сборную.

— Гильерме я, кстати, знаю очень хорошо. Еще со времен Веллитона, он живет в моем подъезде. Мы ходили в клуб с бразильцами, и как они танцевали! Там были Веллитон, Гильерме и еще бразильцы. Они поднимали одну ногу и имитировали движения, как будто они занимаются любовью с девушкой. Это было так красиво! Я такого нигде не видела!

Мы офигенно проводили время, но никогда ничем не злоупотребляли. Я имею ввиду, что никогда не оставались до утра. Не пили столько, чтобы Веллитон не мог встать.

— И все-таки о натурализации спортсменов. Вы за?

— Почему нет? Я нормально отношусь к легионерам. Правда, Веллитон говорил, что ему было тяжело, когда, например, кидали бананы на поле. Это, конечно, неприятно. Но потом его приняли болельщики.

— А эта любовь к «Спартаку» осталась?

— Да, для меня «Спартак» — чемпион! Я предана этому клубу.

— А что не получилось у Веллитона? У него были все шансы для того, чтобы заиграть на высоком уровне.

— Я скажу так: ... (пофигизм). И у Неймара — то же самое. Если бы он не бухал так сильно и не гулял, то сейчас бы мог играть в «Барселоне». Он же хотел вернуться, но увы. И еще я очень переживаю за Мбаппе. Он тоже очень талантливый, но рядом с Неймаром все время в этих загулах. Когда у тебя молодой организм, 21 год, то ты можешь пить-бегать-пить-бегать. Но когда ты становишься постарше, то организм дает о себе знать.

— Может, Веллитону помешал тот же алкоголь?

— Там был не такой алкоголь, он пил вино. Что такое вино для спортсмена? Бутылки две вина... Вышел, пробежался 20 минут, и все вышло. Он же не пил водку, это же не Паша Буре, который напился до такой степени, что его уже узнать было невозможно.

Зарема и руководство «Спартаком»

— А как вы относитесь к женщинам в футболе? У владельца «Спартака» Леонида Федуна есть супруга, которая принимает многие решения в клубе.

— Я бы хотела сказать всем болельщикам «Спартака», чтобы они на этот счет вообще не переживали. Зарема — мощная личность, и ее муж — тоже. Они делают все сообща, чтобы клуб только выигрывал.

Опять вот эти ограничения. Может, у нас женщина будет президентом. Не Собчак, конечно, но вдруг. Нам надо развиваться.

— Вы общаетесь с Заремой?

— Я общаюсь с ее дочкой, а с самой Заремой — нет.

— То есть мужчинам нужно уйти от стереотипа, что женщина не может рулить футбольным клубом?

— Женщина может рулить и может это делать лучше, чем мужчина, видя чуть-чуть больше. Например, мужчина ведет машину. Он видит только то, что впереди. Женщина же видит еще и то, что слева и справа. У женщин работают сразу два полушария. У мужчины — либо только правое полушарие, либо левое. И это особенность мужчины, это делает его таким, какой он есть. Это не хорошо и не плохо, это просто данность. Женщины видят больше, поэтому позвольте Зареме делать свое дело. Если это будет как-то вредить клубу, то никто не разрешит этого сделать.

Слитое видео Дзюбы, ВLM — расизм по отношению к белой расе

— Как вы относитесь к ВLM? Перед игрой «Краснодара» с «Челси» в Лиге чемпионов не все игроки российского клуба встали на колено. Поддерживаете?

— Почему они должны были вставать на колено? Это настоящий расизм по отношению к белой расе, а не акция поддержки. Я видела видео, где парень подошел к девушке и спросил: «Ты поддерживаешь BLM? Давай, вставай на колени, если это так». Я бы ему сказала: «Слышишь ты, Вася, иди-ка сюда, я тебе сейчас расскажу». А она встала на колени, это же настоящее унижение!

— То есть BLM — болезнь нашего общества прямо сейчас?

— Понятное дело, что темнокожие люди много страдали от рук другой расы. И я считаю, что это чудовищно. Но то, что было 100, 200, 300 лет назад... За это невозможно предъявлять людям, которые к этому никакого отношения не имеют. Так что это больное общество. И еще мне кажется, BLM был сделан, скорее всего, демократами для того, чтобы убрать Трампа.

— Сейчас большое внимание приковано к околофутбольным событиям, нежели к самой игре. Пример: слитое видео Дзюбы в России затмило выборы президента США.

— Я ветеран всего этого хейта и понимаю Артема. Меня даже отстранили от ведения детской премии «Муз-ТВ», потому что всплыла фотография, на которой меня вообще нет. Точнее там была девушка, которая была похожа на меня.

Я понимаю, что испытывает публичный человек, когда происходит вот такое. Это страшно! И если бы не мой сильный характер, то я бы могла сломаться. Но, с другой стороны, сейчас уже никого и ничем не удивишь. Хочется тебе что-то снять — пришли ты свои детали, но без лица.

— Спустя время можно сказать, что Дзюба от этой ситуации выиграл?

— Нет, кончено, нет! Он лично не выиграл, его страница, может быть, выиграла. Но вот такое... Я думаю, лучше у него будет минус миллион подписчиков, нежели бы всплывало это видео. Если был бы выбор, то он, думаю, был бы таким.

— Дзюба должен быть капитаном на предстоящем Евро?

— Если человек дает результат, то он обязан быть капитаном.

Дружба с Сафиным. У Быстрова все размером с наперсток

— Не могу не спросить про ваши отношения с Маратом Сафиным. Вы только друзья?

— Он сейчас в Испании, застрял там. Им никуда нельзя выезжать. Что касается наших отношений, то мы с ним просто дружим. Он пребывает в релаксе и говорит мне, что не смог бы сейчас жить жизнью спортсмена.

— Недавно я со своим коллегой сделал интервью с экс-игроком сборной России Владимиром Быстровым, где он сказал следующее: «Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи».

— Я считаю, очень мерзко и очень подло быть Быстровым! У Ани определенный диагноз, ее грудь растет, для нее это большая проблема! Она не может жить так, как мы живем с вами на все сто. И такое говорить. И вообще, у женщин не сиськи, дорогие мужчины, а грудь!

Мне мерзко такое слышать от публичного человека. Если бы он такое сказал про меня, то я бы плюнула ему в лицо.

— На что Анна предложила отрезать Владимиру кое-что, чтобы лучше бегать и забивать голы. Что скажете?

— Ему нечего отрезать. Я думаю, там все размером с наперсток и перепелиные... ну вы поняли.

Блиц

— Футбол или теннис?

— Футбол.

— Сафин или Мбаппе?

— Сафин, конечно.

— Женщина в футболе — это норма?

— Судя по тому, какие результаты дают девчонки, это, видимо, норма.

— О чем сейчас мечтает Виктория Боня?

— Плюнуть в рожу Быстрову.