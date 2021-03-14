Оставайся, Тедди, с нами! Будешь нашим королем!

Доменико Тедеско и «Спартак» нужны друг другу. По отдельности им не выиграть.

«Спартак» и «Динамо» выдали крутейший перформанс в матче чемпионата и подтвердили статус самых симпатичных и безбашенных команд в лиге. Оба немецких проекта на сегодняшний день выглядят очень стильно, современно и молодо. Командная химия между игроками и тренерами «Динамо» и «Спартака» с каждым матчем ощущается все сильнее. Старейшее дерби России получилось просто огненным.

В следующем сезоне обе команды могли бы претендовать на чемпионство. Но если на «Динамо» Шварца мы еще посмотрим, то «Спартак» Тедеско в будущем мы вряд ли увидим. Если пути Доменико и красно-белых все-таки разойдутся, от такого решения потеряют все. Тедеско начнет с нуля дома, и не факт, что в ближайшее время сыграет со своей новой командой в Лиге чемпионов, а «Спартак» снова переживет очередной глобальный слом системы, последствия которого будут очень непредсказуемы.

Стратегия дальнейшего развития «Спартака», о которой говорят руководители клуба, должна быть написана в самое ближайшее время. На сегодня «Спартак» обладает сильнейшим в лиге составом с большим количеством ликвидных игроков, на которых можно будет хорошо заработать уже летом. Тедеско имеет хорошую возможность повлиять на написание стратегии и максимально адаптировать ее под себя, чтобы в следующем сезоне иметь абсолютно свою команду, прошедшую все стадии своего развития.

С каждым удачным матчем «Спартака» болельщики вынуждены не только радоваться сиюминутной победе, но и грустить от того, что впереди у них большой знак вопроса. Тедеско оказался намного хитрее, чем абсолютно все в «Спартаке», подстраховавшись заявлением об уходе в конце прошлого года. Кажется, что в случае, если красно-белые займут второе место в чемпионате, Доменико изменит свое решение и станет общепризнанным тактическим гением. На сегодняшний день уход Тедеско не выглядит так однозначно. В общении тренера с клубом прослеживаются намеки на продолжение сотрудничества.

Сегодня Тедеско — король Москвы. Доменико продолжает погоню за «Зенитом», его любит народ, а его армия представляет собой отличный сплав молодости и опыта. С такими исходными данными тренер «Спартака» вправе рассчитывать на успех и титулы в будущем. Только решение короля способно не ввергнуть свои владения в смуту, для этого нужно только изменить поспешно принятые решения.