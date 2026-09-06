Гендиректор «Спартака» о поражении от «Динамо»: «Это не бьет по амбициям команды»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал поражение от «Динамо» (1:2) в матче 7-го тура РПЛ.

«Хорошая игра. По амбициям команды это поражение не бьет, сейчас только начало чемпионата. «Спартак» остается претендентом на титул», — заявил Некрасов.

Благодаря победе «Динамо» поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. У «Спартака» также 13 очков, однако красно-белые уступают бело-голубым по дополнительным показателям.

В следующем туре «Динамо» примет на своем поле «Оренбург», а «Спартак» сыграет дома с «Ростовом».