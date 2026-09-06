Шварц об удалении Тюкавина в матче со «Спартаком»: «Константин — большая личность, он вернется сильнее»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об удалении нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

Тюкавин получил красную карточку на 72-й минуте встречи за то, что в центре поля ударил рукой защитника красно-белых Александра Джику.

— Тюкавин сильно переживает первое удаление в карьере?

— У нас не было возможности поговорить с Костей. Мы праздновали победу, я не видел момента с красной. Константин — большая личность. Его будет не хватать в следующей встрече. Мы уверены, что он вернется сильнее.

Из-за автоматической дисквалификации за удаление Тюкавин пропустит матч «Динамо» против «Оренбурга» в 8-м туре РПЛ.