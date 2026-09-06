Умяров о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Сегодня наши ошибки стоили нам дорого»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поражение от «Динамо» (1:2) в матче 7-го тура РПЛ.

— Как прокомментируете результат?

— Не показали должной игры сегодня. Казалось, что было тяжело. Допускали ошибки. Была моя ошибка, которая привела к голу. Если мы хотим побеждать, то нельзя так ошибаться.

— Можно ли сказать, что не хватило настроя?

— Перед игрой настрой был запредельным. Но потом что-то пошло не так. Тяжело сказать, что конкретно.

— Можно сказать, что это худший матча сезона?

— Да. Но мы обещаем, что будем по максимуму выкладываться в следующих играх.

— Стало ли для вас что-то неожиданностью в игре «Динамо»?

— Нет, было все то, к чему и готовились.

— Есть ли у «Спартака» зависимость от Барко?

— Потеря такого игрока сказывается на команде. Что было бы с ним сегодня? Можем только гадать.

— Сегодня не хватило свежести?

— Причины поражения нужно искать, но не хочется их отслеживать во всем. Мы сегодня проиграли, всей команде в любом случае стыдно. Мы очень расстроены. Нужно выигрывать все матчи до паузы на сборные. Сегодня наши ошибки стоили нам дорого.

Благодаря победе «Динамо» поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. У «Спартака» также 13 очков, однако красно-белые уступают бело-голубым по дополнительным показателям.

В следующем туре «Динамо» примет на своем поле «Оренбург», а «Спартак» сыграет дома с «Ростовом».