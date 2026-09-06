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Умяров о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Сегодня наши ошибки стоили нам дорого»

Александр Абустин
корреспондент

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поражение от «Динамо» (1:2) в матче 7-го тура РПЛ.

— Как прокомментируете результат?

— Не показали должной игры сегодня. Казалось, что было тяжело. Допускали ошибки. Была моя ошибка, которая привела к голу. Если мы хотим побеждать, то нельзя так ошибаться.

— Можно ли сказать, что не хватило настроя?

— Перед игрой настрой был запредельным. Но потом что-то пошло не так. Тяжело сказать, что конкретно.

— Можно сказать, что это худший матча сезона?

— Да. Но мы обещаем, что будем по максимуму выкладываться в следующих играх.

— Стало ли для вас что-то неожиданностью в игре «Динамо»?

— Нет, было все то, к чему и готовились.

— Есть ли у «Спартака» зависимость от Барко?

— Потеря такого игрока сказывается на команде. Что было бы с ним сегодня? Можем только гадать.

— Сегодня не хватило свежести?

— Причины поражения нужно искать, но не хочется их отслеживать во всем. Мы сегодня проиграли, всей команде в любом случае стыдно. Мы очень расстроены. Нужно выигрывать все матчи до паузы на сборные. Сегодня наши ошибки стоили нам дорого.

Благодаря победе «Динамо» поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. У «Спартака» также 13 очков, однако красно-белые уступают бело-голубым по дополнительным показателям.

В следующем туре «Динамо» примет на своем поле «Оренбург», а «Спартак» сыграет дома с «Ростовом».

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Наиль Умяров
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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