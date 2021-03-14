Эксклюзивное интервью нападающего «Спартака»

– История с отмененной карточкой игроку «Динамо» Даниилу Фомину и неотмененной Самюэлю Жиго повлияла на настрой игроков «Спартака»? Решение футбольных чиновников разозлило игроков?

– Конечно, мы с ребятами следили за ситуацией и обсуждали ее. Все, что не убивает, делает нас сильнее. Самое главное, что мы обыграли принципиального соперника и заработали такие нужные очки.

– За счет чего «Спартак» преобразился по сравнению с двумя стартовыми матчами в новом году? Игры против «Краснодара» и «Динамо» получились значительно содержательнее.

– В первую очередь мы немного пересмотрели сам подход к игре, провели анализ, решили, что будем больше использовать прессинг и давление на соперника. Я считаю, что «Спартак» всегда должен так играть и показывать зрелищный футбол. На данный момент у нас все получается, и хочется, чтобы так было и дальше.

– В матче с «Динамо» ты действовал на позиции оттянутого форварда, а не наконечника, много помогал в глубине, много возвращался. Тебе комфортно играть в такой роли?

– Еще перед матчем с «Краснодаром» я разговаривал с Леонидом Трахтенбергом, и он спросил у меня, почему я не играю в той открытой манере, в которой я действовал в Самаре, почему выгляжу скованно. Я задумался над этими словами, сказал ему, что действительно чувствую какую-то скованность и не понимаю, откуда она. Оба матча попытался провести, держа в голове слова Трахтенберга. Знаю, что могу принести команде много пользы не только действуя как наконечник атак. Я, кстати, не совсем согласен с теми, кто говорит, что я провел фееричный матч против «Динамо». Мне кажется, что мог сыграть лучше. Да, отдал голевую передачу и забил с пенальти, но, мне кажется, с моей стороны было много потерь, проигрывал борьбу. Могу играть лучше.

– Олег Романцев сказал, что в игре Соболева ему не нравятся частые падения, а болельщики «Динамо» даже выдали тебе импровизированный приз «Золотой дельфин». Как ты относишься к такого рода мнениям?

– В каких-то моментах все футболисты падают, когда понимают, что если заработают фол, то партнеры успеют вернуться или отдохнуть. Конечно, в этом есть элемент хитрости. В матче против «Динамо» я старался меньше падать и крепче стоял на ногах, считаю, что у меня это получилось. А что касается импровизированных наград – отношусь к этому спокойно, я не против.

– Как ты считаешь, матчи против «Краснодара» и «Динамо» обеспечили тебе вызов в сборную на ближайшие матчи?

– Если честно, пока не думаю о сборной. У нас впереди матч с «Уралом», и все мысли сейчас только о нем. Вызывать меня в сборную или нет – решать тренерскому штабу команды.

– Вы в команде обсуждаете турнирное положение и шансы «Спартака» побороться за чемпионство? Или стараетесь гнать от себя такие мысли?

– Мы идем от матча к матчу, у нас осталось восемь финалов, в которых нужно обязательно побеждать. В турнирную таблицу будем смотреть после окончания чемпионата.

– Как ты думаешь, Доменико Тедеско может поменять свое решение и остаться после завершения сезона? Игроки пробуют уговорить его поменять решение?

– Мы стараемся показывать все своей игрой. Два последних матча показали, что мы можем играть эффектно и эффективно. Конечно, у всех в голове свои мысли, но мне кажется, что если мы хорошо закончим чемпионат и, дай бог, выиграем его, то тренер может поменять свое решение.

– Поменялось ли что-то в поведении Тедеско в последнее время? Может, он уже не так категоричен и допускает разговоры о том, что продолжит работу с командой?

– Как сказал Леонид Арнольдович Федун, Тедеско – это энерджайзер. На сегодняшний день я не заметил изменений в его поведении.