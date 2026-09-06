«Краснодар» расслабляется и теряет первые очки в чемпионате, «Зенит» тайм «возит» ЦСКА и проигрывает
После гола Соболева казалось: сейчас «Зенит» сомнет ЦСКА и забьет второй. Но...
Поражение «Зенита» от ЦСКА чем-то напомнило мне другой домашний проигрыш сине-бело-голубых в этом чемпионате с тем же счетом — от «Родины». Напомнило огромным преимуществом в первом тайме, видимо, заставившим хозяйских игроков решить, что после перерыва все автоматически продолжится в прежнем ключе. И просчитавшихся.
Сюжеты при этом, конечно, были совершенно разные. С «Родиной» зенитовцы быстро повели — и первый тайм выиграли. После чего забыли выйти на второй, и молодой Гарибян, чьей фамилии, готов поспорить, звезды «Зенита» и знать не знали, сделал дубль.
Теперь дубль оказался на счету Облякова, которого и звезды, и незвезды знали прекрасно. И на перерыв команды ушли при 0:1. Этот счет выглядел, по правде говоря, какой-то нелепостью. Команде Сергея Семака фантастически не везло: две перекладины, еще несколько моментов, вдохновенная игра Торопа. 3:0 могли быть легко.
Ближе к концу тайма в телетрансляции показали соотношение ударов, где у хозяев оказались солидные 8 (3), а у гостей — два ноля. А потом и третий — по xG. Даже не 0,01, а стерильное зеро! Но в добавленное время случился железный пенальти, что признал в студии в перерыве и Андрей Аршавин, сказавший: не назначили бы 11-метровый — был бы большой скандал. Добавлю: тем более после «Факела».
Оставалось увидеть, как отреагирует на внезапно пропущенный мяч «Зенит». Но как отреагировал автор фола в своей штрафной Соболев, бросивший оземь бутылку, словно он ничего и не делал, а судьи все высосали из пальца, — уже развеселило.
Ответ команды Семака вышел неубедительным: во втором тайме она сыграла намного хуже, чем в первом, а неудачный выход на замену футболистов (в частности, Волкова) усугубил ситуацию. Однако уже ближе к концу матча Соболев же и забил красивый мяч головой, что можно было счесть компенсацией за преимущество в первом тайме. В футболе часто бывает, что когда заслуживаешь, нарабатываешь на гол — его не случается, а влетает мяч в сетку тогда, когда это кажется наиболее алогичным.
Казалось, сейчас «Зенит» сомнет ЦСКА и забьет второй. Случилось, однако, обратное. Сперва Глебов мог отличиться, но чуток промахнулся, покатив мяч строго между Фировым и штангой. Но еще один вылет в контратаку — и теперь успех. Вратарь Адамов делает безумный сейв в два присеста после очередного удара Глебова, сыгравшего в красивую «стенку» с Кисляком, — но Обляков вколачивает-таки мяч в сетку.
С пенальти «Зениту» вернулось за Воронеж?
Но и это было еще не все. По отсутствию пенальти в эпизоде с ударом Рейса по лицу Соболева, действительно странному, у меня есть два хоть в какой-то степени рациональных объяснения. Если начать смотреть эпизод раньше заключительной стадии, то можно заметить, что Александр с Матеусом отчаянно держали и хватали друг друга, и к тому же Рейса перед его «криминальным» эпизодом подтолкнул Дуглас Сантос. Возможно, ВАР Шадыханов посчитал, что локоть Рейса — следствие противоправных действий его соперников перед тем.
Допускаю и еще один вариант — Соболеву просто не поверили. Ведь после удара прошло пару мгновений, когда он показал, как ему больно. Репутация Александра известна, и вполне возможно, что ВАР не посчитал контакт достаточным для назначения пенальти. Хотя если рассмотреть сам момент соприкосновения, то он почти ничем не отличался от удара в противоположной штрафной.
А если рассматривать версии нерациональные, то повторяю — «Зениту» вернулось за «Факел». ЦСКА же реакцией на пропущенный гол доказал, что выиграл не случайно. И как бы по первому тайму ни казалось парадоксальным то, что у «Зенита» в первенстве — два поражения, а у армейцев — ноль, но счет на табло.
То-то было бы удивления, скажи кто перед сезоном, что после семи туров у команды Дмитрия Игдисамова не будет ни одного проигрыша, а у «Зенита» — целых три. Уязвимость петербуржцев вызывает все больше удивления. ЦСКА же, при большом количестве травм не проигрывая, а иной раз и выигрывая даже неудачно складывающиеся матчи, матереет и обретает психологическую устойчивость. Вместе со своим тренером, для которого одержать гостевую победу над действующим чемпионом в самом начале карьеры — уже большой успех.
Не знаю, конечно, что будет у Игдисамова дальше, но мне почему-то в голову приходит победа Олега Романцева в первом его спартаковском сезоне 1989 года в гостях над киевским «Динамо» — 4:1. Это было тоже в первой части чемпионата, когда к молодому специалисту все только присматривались. Тот матч, вчистую выигранный Романцевым у самого Валерия Лобановского, стал рубежным. Правда, та победа была убедительной и безоговорочной, чего не скажешь об этой. Но и перетерпеть огромное преимущество соперника, не развалиться, а на пропущенный мяч ответить своим в концовке — тоже ведь дорогого стоит.
Самарская классика счета 2:0
Первые очки потерял «Краснодар» — и сделал это в тот момент, когда после первого тайма никто такой вариант развития событий и не заподозрил бы. К 17-й минуте впервые забивший в этом чемпионате Кордоба с Батчи сделали счет в Самаре 2:0, и в этот момент опытному игроку в букмекерских конторах наверняка надо было ставить на отыгрыш «Крыльев» — даже не представляю, каким тогда был коэффициент на это. Как, собственно, и в перерыве.
Мне кажется символичным, что три предыдущих матча «быки» выиграли по 1:0, да и вообще пять из шести побед у них были в один мяч. Это же классика про то, что самый опасный счет — 2:0, потому что выигрывающая команда начинает, выражаясь языком спортсменов, «расслаблять булки». У «Краснодара» до перерыва легко могла быть та же трешка, что и у «Зенита». И что получилось как у тех, так и у других?
Большое преимущество — очень обманчиво, если не подкрепляется третьим голом. Потому что получи при 2:0 вдруг какой-нибудь «лаки панч» — и при 2:1 ситуация меняется кардинально, и ты психологически становишься очень уязвим. От неожиданности случившегося, от ощущения ливня с голубого неба.
Два паса Олейникова, проводившего, по его собственным словам, последний матч за Самару, два гола Рахмановича — и команда Мурада Мусаева теряет очки. Одна победа оставалась ей до повторения стартового рекорда «Рубина» — 2008 и «Зенита» — 2014. Обе эти команды стали чемпионами. У «Краснодара» не вышло — но и был, согласитесь, все же перебор очков по отношению к игре и преимуществу по ходу матчей.
«Зениту» воспользоваться мини-осечкой «быков» не удалось, зато удалось армейцам. Они теперь отстают от лидера на четыре очка, и обогнать их в этом туре может только «Спартак» в случае сегодняшней победы над «Динамо». И тогда красно-белые окажутся от первого места на расстоянии в один выигранный матч. Впрочем, набирающие ход бело-голубые сделают все, чтобы такое развитие событий исключить и самим, победив, сравняться с командой Хуана Карлоса Карседо. Их творческая дуэль с Сандро Шварцем будет очень интересной.
А у «Балтики» в случае домашней победы над «Локомотивом» появится шанс опередить «Зенит» хотя бы на тур. Чем плохая мотивация?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
4
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
10
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
11
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
12
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|3 : 1
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0