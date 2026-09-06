«Краснодар» расслабляется и теряет первые очки в чемпионате, «Зенит» тайм «возит» ЦСКА и проигрывает

Обозреватель «СЭ» — о первом дне 7-го тура РПЛ.

После гола Соболева казалось: сейчас «Зенит» сомнет ЦСКА и забьет второй. Но...

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

05 сентября, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Поражение «Зенита» от ЦСКА чем-то напомнило мне другой домашний проигрыш сине-бело-голубых в этом чемпионате с тем же счетом — от «Родины». Напомнило огромным преимуществом в первом тайме, видимо, заставившим хозяйских игроков решить, что после перерыва все автоматически продолжится в прежнем ключе. И просчитавшихся.

Сюжеты при этом, конечно, были совершенно разные. С «Родиной» зенитовцы быстро повели — и первый тайм выиграли. После чего забыли выйти на второй, и молодой Гарибян, чьей фамилии, готов поспорить, звезды «Зенита» и знать не знали, сделал дубль.

Теперь дубль оказался на счету Облякова, которого и звезды, и незвезды знали прекрасно. И на перерыв команды ушли при 0:1. Этот счет выглядел, по правде говоря, какой-то нелепостью. Команде Сергея Семака фантастически не везло: две перекладины, еще несколько моментов, вдохновенная игра Торопа. 3:0 могли быть легко.

Ближе к концу тайма в телетрансляции показали соотношение ударов, где у хозяев оказались солидные 8 (3), а у гостей — два ноля. А потом и третий — по xG. Даже не 0,01, а стерильное зеро! Но в добавленное время случился железный пенальти, что признал в студии в перерыве и Андрей Аршавин, сказавший: не назначили бы 11-метровый — был бы большой скандал. Добавлю: тем более после «Факела».

Оставалось увидеть, как отреагирует на внезапно пропущенный мяч «Зенит». Но как отреагировал автор фола в своей штрафной Соболев, бросивший оземь бутылку, словно он ничего и не делал, а судьи все высосали из пальца, — уже развеселило.

Ответ команды Семака вышел неубедительным: во втором тайме она сыграла намного хуже, чем в первом, а неудачный выход на замену футболистов (в частности, Волкова) усугубил ситуацию. Однако уже ближе к концу матча Соболев же и забил красивый мяч головой, что можно было счесть компенсацией за преимущество в первом тайме. В футболе часто бывает, что когда заслуживаешь, нарабатываешь на гол — его не случается, а влетает мяч в сетку тогда, когда это кажется наиболее алогичным.

Казалось, сейчас «Зенит» сомнет ЦСКА и забьет второй. Случилось, однако, обратное. Сперва Глебов мог отличиться, но чуток промахнулся, покатив мяч строго между Фировым и штангой. Но еще один вылет в контратаку — и теперь успех. Вратарь Адамов делает безумный сейв в два присеста после очередного удара Глебова, сыгравшего в красивую «стенку» с Кисляком, — но Обляков вколачивает-таки мяч в сетку.

С пенальти «Зениту» вернулось за Воронеж?

Но и это было еще не все. По отсутствию пенальти в эпизоде с ударом Рейса по лицу Соболева, действительно странному, у меня есть два хоть в какой-то степени рациональных объяснения. Если начать смотреть эпизод раньше заключительной стадии, то можно заметить, что Александр с Матеусом отчаянно держали и хватали друг друга, и к тому же Рейса перед его «криминальным» эпизодом подтолкнул Дуглас Сантос. Возможно, ВАР Шадыханов посчитал, что локоть Рейса — следствие противоправных действий его соперников перед тем.

Допускаю и еще один вариант — Соболеву просто не поверили. Ведь после удара прошло пару мгновений, когда он показал, как ему больно. Репутация Александра известна, и вполне возможно, что ВАР не посчитал контакт достаточным для назначения пенальти. Хотя если рассмотреть сам момент соприкосновения, то он почти ничем не отличался от удара в противоположной штрафной.

А если рассматривать версии нерациональные, то повторяю — «Зениту» вернулось за «Факел». ЦСКА же реакцией на пропущенный гол доказал, что выиграл не случайно. И как бы по первому тайму ни казалось парадоксальным то, что у «Зенита» в первенстве — два поражения, а у армейцев — ноль, но счет на табло.

То-то было бы удивления, скажи кто перед сезоном, что после семи туров у команды Дмитрия Игдисамова не будет ни одного проигрыша, а у «Зенита» — целых три. Уязвимость петербуржцев вызывает все больше удивления. ЦСКА же, при большом количестве травм не проигрывая, а иной раз и выигрывая даже неудачно складывающиеся матчи, матереет и обретает психологическую устойчивость. Вместе со своим тренером, для которого одержать гостевую победу над действующим чемпионом в самом начале карьеры — уже большой успех.

Не знаю, конечно, что будет у Игдисамова дальше, но мне почему-то в голову приходит победа Олега Романцева в первом его спартаковском сезоне 1989 года в гостях над киевским «Динамо» — 4:1. Это было тоже в первой части чемпионата, когда к молодому специалисту все только присматривались. Тот матч, вчистую выигранный Романцевым у самого Валерия Лобановского, стал рубежным. Правда, та победа была убедительной и безоговорочной, чего не скажешь об этой. Но и перетерпеть огромное преимущество соперника, не развалиться, а на пропущенный мяч ответить своим в концовке — тоже ведь дорогого стоит.

Самарская классика счета 2:0

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

05 сентября, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

Первые очки потерял «Краснодар» — и сделал это в тот момент, когда после первого тайма никто такой вариант развития событий и не заподозрил бы. К 17-й минуте впервые забивший в этом чемпионате Кордоба с Батчи сделали счет в Самаре 2:0, и в этот момент опытному игроку в букмекерских конторах наверняка надо было ставить на отыгрыш «Крыльев» — даже не представляю, каким тогда был коэффициент на это. Как, собственно, и в перерыве.

Мне кажется символичным, что три предыдущих матча «быки» выиграли по 1:0, да и вообще пять из шести побед у них были в один мяч. Это же классика про то, что самый опасный счет — 2:0, потому что выигрывающая команда начинает, выражаясь языком спортсменов, «расслаблять булки». У «Краснодара» до перерыва легко могла быть та же трешка, что и у «Зенита». И что получилось как у тех, так и у других?

Большое преимущество — очень обманчиво, если не подкрепляется третьим голом. Потому что получи при 2:0 вдруг какой-нибудь «лаки панч» — и при 2:1 ситуация меняется кардинально, и ты психологически становишься очень уязвим. От неожиданности случившегося, от ощущения ливня с голубого неба.

Два паса Олейникова, проводившего, по его собственным словам, последний матч за Самару, два гола Рахмановича — и команда Мурада Мусаева теряет очки. Одна победа оставалась ей до повторения стартового рекорда «Рубина» — 2008 и «Зенита» — 2014. Обе эти команды стали чемпионами. У «Краснодара» не вышло — но и был, согласитесь, все же перебор очков по отношению к игре и преимуществу по ходу матчей.

«Зениту» воспользоваться мини-осечкой «быков» не удалось, зато удалось армейцам. Они теперь отстают от лидера на четыре очка, и обогнать их в этом туре может только «Спартак» в случае сегодняшней победы над «Динамо». И тогда красно-белые окажутся от первого места на расстоянии в один выигранный матч. Впрочем, набирающие ход бело-голубые сделают все, чтобы такое развитие событий исключить и самим, победив, сравняться с командой Хуана Карлоса Карседо. Их творческая дуэль с Сандро Шварцем будет очень интересной.

А у «Балтики» в случае домашней победы над «Локомотивом» появится шанс опередить «Зенит» хотя бы на тур. Чем плохая мотивация?