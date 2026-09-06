Карседо о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Хорошо начали матч, но не смогли удержать преимущество»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча против московского «Динамо» (1:2) в 7-м туре РПЛ.

— В чем причины сегодняшней плохой игры, в том числе, в позиционной атаке. Если одна из них — отсутствие ряда ключевых игроков, то довольны ли вы глубиной состава?

— Мы хорошо начали матч, первые 25 минут провели удачно, — сказал Карседо на пресс-конференции. — Была интенсивность, прессинг. Но, к сожалению, не смогли уже не в первый раз удержать преимущество даже пяти минут. Соперник забил, а потом в течение 10 минут пропустили второй гол. Это стало для нас шоком.

— Почему поздно сделали замены, в частности, выпустили Даку? Почему решили перевести Маркиньоса на правый фланг после выхода Полеха?

— Это тренерские решения. Нам нужны были три игрока в центре поля. «Динамо» в последних матчах очень хорошо выглядит в этой зоне. Таков был наш план.

Марки же умеет играть везде — и слева, и справа. Хотелось дать шанс Полеху, он его заслужил.

«Спартак» с 13 очками занимает четвертое место в РПЛ. В следующем туре красно-белые 13 сентября дома сыграют с «Ростовом».