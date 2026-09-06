Тюкавин об удалении: «Судья решил показать красную, значит красная. Допустил ошибку, буду учиться»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свое удаление в матче со «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

На 72-й минуте Тюкавина удалили за удар локтем в шею Александеру Джику.

— Отличная атмосфера, — начал Тюкавин. — Спасибо всем болельщикам, которые пришли на стадион, гнали нас. Я очень благодарен им.

— Твое мнение по удалению.

— Если вы видели, как всю игру защитники играли против меня: плотно 1 в 1. Умысла нанести травму точно не было. Он упал, схватился за что-то. Судья решил показать красную, значит красная. Я особо не спрашивал. Посмотрели — и красная. Допустил ошибку, буду учиться.

— Это эмоции или случайность?

— Случайность. Какие эмоции. Мы вели 2:1, они бросили аут. Я просто оббегал его, наверное, куда-то попал. Надо пересмотреть момент. Нужно принять и порадоваться победе над «Спартаком».

«Динамо» набрало 13 очков и поднялось на третье место в РПЛ. В следующем туре бело-голубые 12 сентября дома сыграют с «Оренбургом».