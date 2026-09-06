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6 сентября, 22:40
«Балтика» проиграла «Локомотиву»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 7-го тура чемпионата России.
В следующем туре «Балтика» 12 сентября в гостях сыграет с «Факелом», а «Локомотив» в этот день на выезде встретится с «Зенитом».
«Локомотив» набрал шесть очков и догнал идущий 12-м «Ахмат». У «Балтики» осталось десять очков, она идет седьмой.
Мостовой принес «Локомотиву» первую победу в сезоне
90+5-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Балтики» в домашнем матче седьмого тура РПЛ уступили «Локомотиву» со счетом 0:1. Единственный мяч забил новобранец москвичей Андрей Мостовой, которому ассистировал восстановившийся после тяжелой травмы Николай Комличенко. У «Локомотива» первая победа в сезоне!
90+2-я минута. Рассечение головы у Комличенко. Вот так возвращение! Вернулся на поле — и сразу матч, переполненный единоборствами.
90+1-я минута. Четыре минуты добавлены ко второму тайму. Есть у хозяев время на спасение.
90-я минута. Хлесткий удар Максима Петрова с линии штрафной — в левый угол он не попал.
88-я минута. Непростые минуты ожидают гостей. Напомним, что у них пока нет побед в этом сезоне.
86-я минута. Вот так дебют у Комличенко и Мостового. Для Николая это первый матч в сезоне, а для Андрея — первый за железнодорожников.
Мостовой открыл счет в матче «Локомотива» с «Балтикой»
85-я минута. ГОООЛ! 1:0 — гости повели. Комличенко выбил мяч из-под ноги Бевеева на подступах штрафной, а затем Мостовой из площади прошил Латышонка!
84-я минута. И снова опасно. Гассама с фланга прострелил, а Муфи не попал в створ.
83-я минута. Пожалуй, самый явный момент матча. Максим Петров покатил мяч под удар Муфи, который в касание с метров 15-ти послал мяч в Митрюшкина! Вратарь отбил. Антон грамотно занял позицию.
82-я минута. Бевеев при попытке заработать излюбленный аут упустил мяч за боковую. Фассон преуспел в единоборстве.
79-я минута. Контратака гостей могла быть опасной, но обостряющий пас Комличенко на Ракова перехватил Андерсон.
76-я минута. Куда опаснее выдался корнер у хозяев. Муйоколо выиграл воздух и бил в ближний угол — неточно.
75-я минута. Ненахов заработал для гостей угловой, но никакой выгоды из него гости не извлекли.
72-я минута. Мостовой напомнил о себе. Хорошая по идее передача в штрафную на Руденко — Андерсон оставил воздух за собой.
70-я минута. Комличенко энергично разминается. Николай, вероятно, сыграет впервые после длительной паузы. Травма была серьезная.
69-я минута. Чересчур сильный пас на Петрова в чужую штрафную — Максиму не удалось оставить мяч в поле. Будет удар от ворот.
68-я минута. Зрелищный выход Латышонка из штрафной — он сыграл головой в падении. Правда, лайнсмен позже зафиксировал у соперника офсайд.
67-я минута. Максим Петров в одиночку полез на трех соперников, там и Митрюшкин был. Именно вратарь добрался до мяча.
66-я минута. Несколько картинное падение Муфи в чужой штрафной. Нет ни пенальти, ни карточки за симуляцию.
65-я минута. Максима Петрова подвела техника — он плохо принял мяч в чужой штрафной, соперник быстро выбил мяч.
64-я минута. Ничего не было и перед падением Бакаева около чужой штрафной. Там борьбу с ним вел Андерсон.
62-я минута. Муфи слева набрал хорошую скорость. Морозов совершил подкат — попал в мяч и соперника.
59-я минута. Ньямси во второй раз за матч на газоне. Как бы замена не потребовалась — медики на поле.
57-я минута. Очень далеко выбил мяч Митрюшкин — в воздухе Руденко не особенно силен. Вот он за мяч и не зацепился.
55-я минута. Андерсон схлопотал желтую карточку. А это грязный подкат под Бабкина.
54-я минута. На левую ногу хромает Петров. Он поднялся. Думается, что разбегается и продолжить матч сможет.
53-я минута. Петров получил повреждение в стыке с Ньямси. Контакт, к слову, был за пределами штрафной. Сперва Жерзино сыграл в мяч.
52-я минута. Максим Петров лежит в чужой штрафной — свистка судьи нет. Важно, что футболист держится за голову и не поднимается.
50-я минута. Муйоколо грамотно поставил корпус и не дал Руденко добраться до мяча на границе поля. Удар от ворот.
49-я минута. А теперь отмечаем опасный прострел Мурида. Пока защита москвичей надежна.
46-я минута. Возобновился матч в Калининграде. Впереди второй тайм. С мячом хозяева.
46-я минута. Хиль и Максим Петров появились на поле у хозяев. Ушли Оффор и Поспелов.
«Балтика» и «Локомотив» в первом тайме счет не открыли
45+2-я минута. 0:0 — итог первого тайма, который был наполнен единоборствами, что подтверждает череда желтых карточек. Да, у гостей их много. Но при этом москвичи лучше выглядят в креативе. Мостовой выдающийся футбол не показывает, но картину не портит.
45+1-я минута. И еще Руденко за грубую игру показали желтую карточку. Получается, уже четыре желтые у гостей в пассиве.
45-я минута. Монтес получил желтую карточку. Похоже, за лишнюю эмоциональную реакцию.
44-я минута. Бабкин на бровке в результате своего прыжка завалил на газон Бевеева. Фол, но карточки нет.
43-я минута. С острого угла бил Бевеев в результате темповой атаки хозяев — Митрюшкин потащил.
42-я минута. Латышонок совершил рывок за штрафную и надежно сыграл головой. В стиле Нойера помог защите.
40-я минута. Опасно! Серия единоборств в воздухе в штрафной хозяев — едва Ньямси не переправил мяч в цель.
39-я минута. Оффор и Ньямси в результате борьбы оказались на газоне. Серьезнее пострадал железнодорожник.
37-я минута. Гассама сделал рискованный пас назад — едва Руденко не опередил Латышонка.
36-я минута. Титков — очередная жертва борьбы. Морозов в него влетел. Карточки нет.
35-я минута. Если в первой половине тайма мы говорили о некотором перевесе москвичей, то сейчас калиниградцы все-таки показывают, кто тут хозяин.
33-я минута. Мостовой оказался на газоне после фола Менделя. Нужная пауза для гостей.
31-я минута. Контаратка гостей доведена до удара. С левой ноги удар у Еремеева не получился — выше цели.
30-я минута. Падение Поспелова недалеко от углового флага — свистка судьи нет. Борьба в рамках правил.
29-я минута. Далекий аут в исполнении Бевеева. После второго атака хозяев завершилась дальним ударом Мурида — Митрюшкин с трудом перевел мяч на угловой.
25-я минута. Теперь Мостовой схлопотал желтую за фол на Бевееве. Бутсой в голову — так нельзя.
23-я минута. Полтайма позади. Митрюшкин практически без работы. Редкость для старта чемпионата.
22-я минута. Титков издали со стандарта загрузил мяч в штрафную — Оффору выиграть воздух не удалось.
20-я минута. Латышонок добрался до мяча в своей штрафной — Монтес делал скидку на Морозова.
19-я минута. Опасно! Пиняев слева открылся, прострелил в штрафную — Мостовой пробил, но защитник помешал. Угловой будет.
17-я минута. Мостовой исполнил угловой — неудачно. С ближней штанги калининградцы вынесли мяч.
16-я минута. По флангу ускорился Руденко, выполнил подачу — мяч рикошетом от соперника устремился на угловой.
15-я минута. Мендель подтолкнул на чужой половине поля Бакаева. Это нарушение правил в атаке.
14-я минута. Мурид в чужой штрафной пытался выбраться на ударную позицию. Ньмси отзащищался.
13-я минута. Бевеев приложился по мячу с метров 22-х — в дальнюю девятку мяч закрутить не удалось.
11-я минута. Свечку на своей половине поля зажег Бевеев. Все что нужно знать о дебюте матча — пока футбол не лучшего качества. Предпочтительнее гости.
7-я минута. Корнер исполнил Титков — Морозов снял воздух в своей штрафной. Москвичи отбились.
6-я минута. Ньямси не проиграл в скорости Оффору. Хозяева заработали первый в матче угловой.
5-я минута. Чуть ли не первая атака калининградцев. Поспелов ее прервал, придержав Бабкина за футболку.
4-я минута. Своевременно Латышонок совершил рывок в своей штрафной, опередив на мяче Пиняева.
3-я минута. Фассону не позволили приложиться по мячу из штрафной. Москвичи показывают зубы в дебюте.
2-я минута. Пока отмечаем хороший контроль мяча у гостей. В частности, они успешно вышли с прессинга калининградцев.
Матч «Балтики» и «Локомотива» стартовал
1-я минута. Поехали! Встреча в Калининграде началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты московского клуба.
Футболисты появляются на поле. Через несколько минут начнется матч в Калининграде.
Стартовый состав «Локомотива» на матч в Калининграде
Стартовый состав: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Морозов, Бабкин, Бакаев, Еремеев, Мостовой, Пиняев, Руденко.
Запасные: Веселов, Лантратов, Ненахов, Погостнов, Чевардин, Коваленко, Салтыков, Годяев, Щетинин, Раков, Комличенко, Голубев.
Стартовый состав «Балтики» на матч с «Локомотивом»
Стартовый состав: Латышонок, Варатынов, Гассама, Андерсон, Бевеев, Муйоколо, Мурид, Мендель, Титков, Поспелов, Оффор.
Запасные: Любаков, Кукушкин, Кирш, Муфи, Шнапцев, Беликов, Рядно, Чивич, Шильцов, И. Петров, М. Петров, Хиль.
«Балтика» — «Локомотив»: потери
У «Балтики» травмированы защитники Максим Шнапцев и Александр Филин. У «Локомотива» по состоянию здоровья не сыграет нападающий Николай Комличенко.
«Балтика» — «Локомотив»: личные встречи
В истории российского футбола «Балтика» никогда не обыгрывала «Локомотив» в чемпионате. У калининградцев есть две победы, но они добыты в Кубке страны, и то в серии пенальти. В сезоне-2025/26 «Локомотив» в матчах с «Балтикой» набрал четыре очка (1:1 — в гостях, 1:0 — дома) в РПЛ, а в Кубке России добился двух побед на групповом этапе (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).
«Локомотив»: форма на старте чемпионата
Команда Михаила Галактионова на старте сезоне не одержала ни одной победы. Причем речь идет не только о шести встречах чемпионата, но и трех встречах Кубка России. В РПЛ «Локомотив» дома сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и «Акроном» (0:0), а также уступил в дерби «Динамо» (0:1). На выезде железнодорожники проиграли махачкалинскому «Динамо» (1:2) и ЦСКА (2:3), а также добились ничьей с «Оренбургом» (1:1).
«Балтика»: форма на старте чемпионата
Команда Андрея Талалаева в шести первых турах набрала 10 очков. «Балтика» дома обыграла московское «Динамо» (2:1), уступила «Спартаку» (1:2) и сыграла вничью с «Рубином» (1:1). В гостях калининградцы проиграли ЦСКА (1:2), а победили «Крылья Советов» (2:0) и «Родину» (3:0).
Где смотреть трансляцию матча «Балтика» — «Локомотив»
Игру «Балтики» и «Локомотива» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Балтика» — «Локомотив»
Матч команд Андрея Талалаева и Михаила Галактионова состоится в воскресенье, 6 сентября, в Калининграде на «Ростех Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.
В воскресенье, 6 сентября, «Балтика» сыграет с «Локомотивом» в седьмом туре премьер-лиги.
После шести туров команды занимали практически диаметрально противоположные места в таблице: калининградцы шли пятыми, а москвичи — 14-ми.
Команда Михаила Галактионова по-прежнему не знает побед — три поражения при трех ничьих. «Балтика» победила в трех из шести матчей, один раз сыграла вничью, а два поражения потерпела от московских клубов — ЦСКА и «Спартака» с одинаковым счетом 1:2.
Не в пользу калининградцев статистика личных встреч с «Локо». Красно-зеленые в истории российского футбола никогда не проигрывали калининградцам в чемпионате. Если исходить из текущей формы, то в воскресенье «Балтика» близка к историческому достижению.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Балтика» — «Локомотив». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0