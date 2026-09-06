«Балтика» проиграла «Локомотиву»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В воскресенье, 6 сентября, «Балтика» сыграет с «Локомотивом» в седьмом туре премьер-лиги.

После шести туров команды занимали практически диаметрально противоположные места в таблице: калининградцы шли пятыми, а москвичи — 14-ми.

Команда Михаила Галактионова по-прежнему не знает побед — три поражения при трех ничьих. «Балтика» победила в трех из шести матчей, один раз сыграла вничью, а два поражения потерпела от московских клубов — ЦСКА и «Спартака» с одинаковым счетом 1:2.

Не в пользу калининградцев статистика личных встреч с «Локо». Красно-зеленые в истории российского футбола никогда не проигрывали калининградцам в чемпионате. Если исходить из текущей формы, то в воскресенье «Балтика» близка к историческому достижению.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Балтика» — «Локомотив». Присоединяйтесь!