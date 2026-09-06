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6 сентября, 22:40

«Балтика» проиграла «Локомотиву»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 7-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
6 сентября, 22:40

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

6 сентября, 22:39

В следующем туре «Балтика» 12 сентября в гостях сыграет с «Факелом», а «Локомотив» в этот день на выезде встретится с «Зенитом».

6 сентября, 22:39

«Локомотив» набрал шесть очков и догнал идущий 12-м «Ахмат». У «Балтики» осталось десять очков, она идет седьмой.

6 сентября, 22:39

Мостовой принес «Локомотиву» первую победу в сезоне

90+5-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Балтики» в домашнем матче седьмого тура РПЛ уступили «Локомотиву» со счетом 0:1. Единственный мяч забил новобранец москвичей Андрей Мостовой, которому ассистировал восстановившийся после тяжелой травмы Николай Комличенко. У «Локомотива» первая победа в сезоне!

6 сентября, 22:38

90+4-я минута. Мяч у гостей. Речь о финальном штурме ворот Митрюшкина не идет.

6 сентября, 22:35

90+2-я минута. Рассечение головы у Комличенко. Вот так возвращение! Вернулся на поле — и сразу матч, переполненный единоборствами.

6 сентября, 22:35

90+1-я минута. Четыре минуты добавлены ко второму тайму. Есть у хозяев время на спасение.

6 сентября, 22:34

90-я минута. Хлесткий удар Максима Петрова с линии штрафной — в левый угол он не попал.

6 сентября, 22:33

89-я минута. Шильцов вышел на поле, игру покинул Мендель.

6 сентября, 22:32

88-я минута. Непростые минуты ожидают гостей. Напомним, что у них пока нет побед в этом сезоне.

6 сентября, 22:32

87-я минута. 14 808 зрителей присутствуют на стадионе в Калининграде.

6 сентября, 22:31

86-я минута. Вот так дебют у Комличенко и Мостового. Для Николая это первый матч в сезоне, а для Андрея — первый за железнодорожников.

6 сентября, 22:30

Мостовой открыл счет в матче «Локомотива» с «Балтикой»

85-я минута. ГОООЛ! 1:0 — гости повели. Комличенко выбил мяч из-под ноги Бевеева на подступах штрафной, а затем Мостовой из площади прошил Латышонка!

6 сентября, 22:29

84-я минута. И снова опасно. Гассама с фланга прострелил, а Муфи не попал в створ.

6 сентября, 22:26

83-я минута. Пожалуй, самый явный момент матча. Максим Петров покатил мяч под удар Муфи, который в касание с метров 15-ти послал мяч в Митрюшкина! Вратарь отбил. Антон грамотно занял позицию.

6 сентября, 22:26

82-я минута. Бевеев при попытке заработать излюбленный аут упустил мяч за боковую. Фассон преуспел в единоборстве.

6 сентября, 22:24

80-я минута. Удар издали в исполнении Мостового — мяч пролетел выше перекладины.

6 сентября, 22:23

79-я минута. Контратака гостей могла быть опасной, но обостряющий пас Комличенко на Ракова перехватил Андерсон.

6 сентября, 22:22

78-я минута. Мурид заменен. На поле появился Беликов. Долго он разминался.

6 сентября, 22:20

76-я минута. Куда опаснее выдался корнер у хозяев. Муйоколо выиграл воздух и бил в ближний угол — неточно.

6 сентября, 22:19

75-я минута. Ненахов заработал для гостей угловой, но никакой выгоды из него гости не извлекли.

6 сентября, 22:18

74-я минута. Вот и Комличенко вышел. Игру покинул Бакаев.

6 сентября, 22:16

72-я минута. Мостовой напомнил о себе. Хорошая по идее передача в штрафную на Руденко — Андерсон оставил воздух за собой.

6 сентября, 22:14

70-я минута. Комличенко энергично разминается. Николай, вероятно, сыграет впервые после длительной паузы. Травма была серьезная.

6 сентября, 22:13

69-я минута. Чересчур сильный пас на Петрова в чужую штрафную — Максиму не удалось оставить мяч в поле. Будет удар от ворот.

6 сентября, 22:11

68-я минута. Зрелищный выход Латышонка из штрафной — он сыграл головой в падении. Правда, лайнсмен позже зафиксировал у соперника офсайд.

6 сентября, 22:11

67-я минута. Максим Петров в одиночку полез на трех соперников, там и Митрюшкин был. Именно вратарь добрался до мяча.

6 сентября, 22:09

66-я минута. Несколько картинное падение Муфи в чужой штрафной. Нет ни пенальти, ни карточки за симуляцию.

6 сентября, 22:08

65-я минута. Максима Петрова подвела техника — он плохо принял мяч в чужой штрафной, соперник быстро выбил мяч.

6 сентября, 22:08

64-я минута. Ничего не было и перед падением Бакаева около чужой штрафной. Там борьбу с ним вел Андерсон.

6 сентября, 22:06

62-я минута. Муфи слева набрал хорошую скорость. Морозов совершил подкат — попал в мяч и соперника.

6 сентября, 22:05

61-я минута. У хозеяв игру покинул Титков. Вышел на поле тот самый Муфи.

6 сентября, 22:04

60-я минута. Погостнов и Раков выходят на поле. Пиняев и Ньямси заменены.

6 сентября, 22:03

59-я минута. Ньямси во второй раз за матч на газоне. Как бы замена не потребовалась — медики на поле.

6 сентября, 22:02

58-я минута. Муфи готовится к появлению на поле у хозяев.

6 сентября, 22:01

57-я минута. Очень далеко выбил мяч Митрюшкин — в воздухе Руденко не особенно силен. Вот он за мяч и не зацепился.

6 сентября, 21:59

55-я минута. Андерсон схлопотал желтую карточку. А это грязный подкат под Бабкина.

6 сентября, 21:58

54-я минута. На левую ногу хромает Петров. Он поднялся. Думается, что разбегается и продолжить матч сможет.

6 сентября, 21:57

53-я минута. Петров получил повреждение в стыке с Ньямси. Контакт, к слову, был за пределами штрафной. Сперва Жерзино сыграл в мяч.

6 сентября, 21:56

52-я минута. Максим Петров лежит в чужой штрафной — свистка судьи нет. Важно, что футболист держится за голову и не поднимается.

6 сентября, 21:54

50-я минута. Муйоколо грамотно поставил корпус и не дал Руденко добраться до мяча на границе поля. Удар от ворот.

6 сентября, 21:52

49-я минута. А теперь отмечаем опасный прострел Мурида. Пока защита москвичей надежна.

6 сентября, 21:51

48-я минута. Был острый прострел Максима Петрова — защита москвичей выстояла.

6 сентября, 21:51

47-я минута. Пока что москвичи исключительно в обороне трудятся во втором тайме.

6 сентября, 21:50

46-я минута. Возобновился матч в Калининграде. Впереди второй тайм. С мячом хозяева.

6 сентября, 21:49

46-я минута. Хиль и Максим Петров появились на поле у хозяев. Ушли Оффор и Поспелов.

6 сентября, 21:48

46-я минута. Ненахов вышел на второй тайм вместо Монтеса.

6 сентября, 21:33

«Балтика» и «Локомотив» в первом тайме счет не открыли

45+2-я минута. 0:0 — итог первого тайма, который был наполнен единоборствами, что подтверждает череда желтых карточек. Да, у гостей их много. Но при этом москвичи лучше выглядят в креативе. Мостовой выдающийся футбол не показывает, но картину не портит.

6 сентября, 21:32

45+1-я минута. И еще Руденко за грубую игру показали желтую карточку. Получается, уже четыре желтые у гостей в пассиве.

6 сентября, 21:31

45-я минута. Монтес получил желтую карточку. Похоже, за лишнюю эмоциональную реакцию.

6 сентября, 21:30

44-я минута. Бабкин на бровке в результате своего прыжка завалил на газон Бевеева. Фол, но карточки нет.

6 сентября, 21:29

43-я минута. С острого угла бил Бевеев в результате темповой атаки хозяев — Митрюшкин потащил.

6 сентября, 21:28

42-я минута. Латышонок совершил рывок за штрафную и надежно сыграл головой. В стиле Нойера помог защите.

6 сентября, 21:26

40-я минута. Опасно! Серия единоборств в воздухе в штрафной хозяев — едва Ньямси не переправил мяч в цель.

6 сентября, 21:25

39-я минута. Оффор и Ньямси в результате борьбы оказались на газоне. Серьезнее пострадал железнодорожник.

6 сентября, 21:25

38-я минута. Гассама оказался во вне игры. Велико желание забить?

6 сентября, 21:23

37-я минута. Гассама сделал рискованный пас назад — едва Руденко не опередил Латышонка.

6 сентября, 21:22

36-я минута. Титков — очередная жертва борьбы. Морозов в него влетел. Карточки нет.

6 сентября, 21:21

35-я минута. Если в первой половине тайма мы говорили о некотором перевесе москвичей, то сейчас калиниградцы все-таки показывают, кто тут хозяин.

6 сентября, 21:20

33-я минута. Мостовой оказался на газоне после фола Менделя. Нужная пауза для гостей.

6 сентября, 21:19

32-я минута. Грубость от Руденко по отношению к Поспелову — карточки нет.

6 сентября, 21:17

31-я минута. Контаратка гостей доведена до удара. С левой ноги удар у Еремеева не получился — выше цели.

6 сентября, 21:17

30-я минута. Падение Поспелова недалеко от углового флага — свистка судьи нет. Борьба в рамках правил.

6 сентября, 21:15

29-я минута. Далекий аут в исполнении Бевеева. После второго атака хозяев завершилась дальним ударом Мурида — Митрюшкин с трудом перевел мяч на угловой.

6 сентября, 21:13

27-я минута. Титков со стандарта закручивал мяч в ближний угол — не попал.

6 сентября, 21:11

25-я минута. Теперь Мостовой схлопотал желтую за фол на Бевееве. Бутсой в голову — так нельзя.

6 сентября, 21:10

24-я минута. Мендель за грубую игру при попытке отбора получил желтую карточку.

6 сентября, 21:08

23-я минута. Полтайма позади. Митрюшкин практически без работы. Редкость для старта чемпионата.

6 сентября, 21:08

22-я минута. Титков издали со стандарта загрузил мяч в штрафную — Оффору выиграть воздух не удалось.

6 сентября, 21:06

20-я минута. Латышонок добрался до мяча в своей штрафной — Монтес делал скидку на Морозова.

6 сентября, 21:05

19-я минута. Опасно! Пиняев слева открылся, прострелил в штрафную — Мостовой пробил, но защитник помешал. Угловой будет.

6 сентября, 21:05

18-я минута. Вновь Мендель нарушает правила впереди. Еремеева он подтолкнул.

6 сентября, 21:04

17-я минута. Мостовой исполнил угловой — неудачно. С ближней штанги калининградцы вынесли мяч.

6 сентября, 21:04

16-я минута. По флангу ускорился Руденко, выполнил подачу — мяч рикошетом от соперника устремился на угловой.

6 сентября, 21:03

15-я минута. Мендель подтолкнул на чужой половине поля Бакаева. Это нарушение правил в атаке.

6 сентября, 21:03

14-я минута. Мурид в чужой штрафной пытался выбраться на ударную позицию. Ньмси отзащищался.

6 сентября, 21:03

13-я минута. Бевеев приложился по мячу с метров 22-х — в дальнюю девятку мяч закрутить не удалось.

6 сентября, 21:02

11-я минута. Свечку на своей половине поля зажег Бевеев. Все что нужно знать о дебюте матча — пока футбол не лучшего качества. Предпочтительнее гости.

6 сентября, 21:02

9-я минута. Пиняев помог одноклубникам отбиться в обороне. Мурид потерял мяч.

6 сентября, 21:01

8-я минута. Мелкий фол в атаке со стороны хозяев — Мостовой оказался на газоне.

6 сентября, 21:01

7-я минута. Падение Бакаева на чужой половине поля осталось без свистка.

6 сентября, 21:01

7-я минута. Корнер исполнил Титков — Морозов снял воздух в своей штрафной. Москвичи отбились.

6 сентября, 21:00

6-я минута. Ньямси не проиграл в скорости Оффору. Хозяева заработали первый в матче угловой.

6 сентября, 20:59

5-я минута. Чуть ли не первая атака калининградцев. Поспелов ее прервал, придержав Бабкина за футболку.

6 сентября, 20:58

4-я минута. Своевременно Латышонок совершил рывок в своей штрафной, опередив на мяче Пиняева.

6 сентября, 20:56

3-я минута. Фассону не позволили приложиться по мячу из штрафной. Москвичи показывают зубы в дебюте.

6 сентября, 20:48

2-я минута. Пока отмечаем хороший контроль мяча у гостей. В частности, они успешно вышли с прессинга калининградцев.

6 сентября, 20:47

Матч «Балтики» и «Локомотива» стартовал

1-я минута. Поехали! Встреча в Калининграде началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты московского клуба.

6 сентября, 20:44

Футболисты появляются на поле. Через несколько минут начнется матч в Калининграде.

6 сентября, 19:53

Стартовый состав «Локомотива» на матч в Калининграде

Стартовый состав: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Морозов, Бабкин, Бакаев, Еремеев, Мостовой, Пиняев, Руденко.

Запасные: Веселов, Лантратов, Ненахов, Погостнов, Чевардин, Коваленко, Салтыков, Годяев, Щетинин, Раков, Комличенко, Голубев.

6 сентября, 19:53

Стартовый состав «Балтики» на матч с «Локомотивом»

Стартовый состав: Латышонок, Варатынов, Гассама, Андерсон, Бевеев, Муйоколо, Мурид, Мендель, Титков, Поспелов, Оффор.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Кирш, Муфи, Шнапцев, Беликов, Рядно, Чивич, Шильцов, И. Петров, М. Петров, Хиль.

6 сентября, 11:40

«Балтика» сыграет с «Локомотивом» в 7-м туре РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
06 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
0:1
Локомотив

6 сентября, 11:40

«Балтика» — «Локомотив»: потери

У «Балтики» травмированы защитники Максим Шнапцев и Александр Филин. У «Локомотива» по состоянию здоровья не сыграет нападающий Николай Комличенко.

6 сентября, 11:30

«Балтика» — «Локомотив»: личные встречи

В истории российского футбола «Балтика» никогда не обыгрывала «Локомотив» в чемпионате. У калининградцев есть две победы, но они добыты в Кубке страны, и то в серии пенальти. В сезоне-2025/26 «Локомотив» в матчах с «Балтикой» набрал четыре очка (1:1 — в гостях, 1:0 — дома) в РПЛ, а в Кубке России добился двух побед на групповом этапе (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).

6 сентября, 11:20

«Локомотив»: форма на старте чемпионата

Команда Михаила Галактионова на старте сезоне не одержала ни одной победы. Причем речь идет не только о шести встречах чемпионата, но и трех встречах Кубка России. В РПЛ «Локомотив» дома сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и «Акроном» (0:0), а также уступил в дерби «Динамо» (0:1). На выезде железнодорожники проиграли махачкалинскому «Динамо» (1:2) и ЦСКА (2:3), а также добились ничьей с «Оренбургом» (1:1).

6 сентября, 11:10

«Балтика»: форма на старте чемпионата

Команда Андрея Талалаева в шести первых турах набрала 10 очков. «Балтика» дома обыграла московское «Динамо» (2:1), уступила «Спартаку» (1:2) и сыграла вничью с «Рубином» (1:1). В гостях калининградцы проиграли ЦСКА (1:2), а победили «Крылья Советов» (2:0) и «Родину» (3:0).

6 сентября, 11:00

Где смотреть трансляцию матча «Балтика» — «Локомотив»

Игру «Балтики» и «Локомотива» в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

6 сентября, 10:50

Дата, место и время начала матча «Балтика» — «Локомотив»

Матч команд Андрея Талалаева и Михаила Галактионова состоится в воскресенье, 6 сентября, в Калининграде на «Ростех Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

6 сентября, 10:40

В воскресенье, 6 сентября, «Балтика» сыграет с «Локомотивом» в седьмом туре премьер-лиги.

После шести туров команды занимали практически диаметрально противоположные места в таблице: калининградцы шли пятыми, а москвичи — 14-ми.

Команда Михаила Галактионова по-прежнему не знает побед — три поражения при трех ничьих. «Балтика» победила в трех из шести матчей, один раз сыграла вничью, а два поражения потерпела от московских клубов — ЦСКА и «Спартака» с одинаковым счетом 1:2.

Не в пользу калининградцев статистика личных встреч с «Локо». Красно-зеленые в истории российского футбола никогда не проигрывали калининградцам в чемпионате. Если исходить из текущей формы, то в воскресенье «Балтика» близка к историческому достижению.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Балтика» — «Локомотив». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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