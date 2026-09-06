Шварц о победе над «Спартаком»: «Во мне сидела заноза после финала Кубка 4 года назад. Приятно выиграть»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился эмоциями после победы над «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

«Первые 17 минут были хорошими. У нас был топовый прессинг, оборона, атака играла хорошо. Тактически провели качественно встречу. Результатом стали два гола. Победа — микст владения, прессинга и так далее. Командой горжусь, она показали волю. Мы играли в меньшинстве. Нам пришлось поменять игру. Потрясающие эмоции на стадионе, болельщики гнали команду вперед, мы бились до последнего. Я скучал по этим эмоциям.

Моя последняя игра была против «Спартака», и мы тогда проиграли. Я тяжело переживал, и вот сегодня, спустя 4 года, мне невероятно приятно его победить. Эта заноза после финала сидела во мне. Сегодня я горд командой. Я сказал это ребятам», — сказал Шварц.

В 2022 году «Динамо» проиграло «Спартаку» (1:2) в финале Кубка России. Этот матч стал для Шварца последним перед уходом из команды. Этим летом немец вернулся в «Динамо».

«Динамо» набрало 13 очков и поднялось на третье место в РПЛ. В следующем туре бело-голубые 12 сентября дома сыграют с «Оренбургом».