Дерби-восторг в Петровском парке. Такой футбол нам нужен!

«Динамо» и «Спартак» не только дали огня, но и показали очень качественный футбол

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: Маслов, 18 — в свои ворота (1:0). Мозес, 30 (1:1). Соболев, 63 — с пенальти (1:2).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк (Варела, 51), Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Захарян, Моро (Тюкавин, 67), Шиманьски, Фомин (Комличенко, 81), Лесовой, Грулев (Нжи, 67).

«Спартак» (Москва): Максименко, Джикия, Маслов, Кутепов, Мозес (Умяров, 40), Зобнин, Крал, Айртон (Гапонов, 74), Ларссон (Хендрикс, 90+2), Соболев, Промес (Понсе, 74).

Предупреждения: Паршивлюк, 41. Айртон, 53. Промес, 61. Кутепов, 80. Скопинцев, 89. Соболев, 90+4.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Сафьян (Москва), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Карасев. Чельцов (оба — Москва).

13 марта. Москва. Стадион «Динамо».

Неделю назад мы посмотрели очень крутой матч «Рубин» — «Зенит». Крутой прежде всего по накалу и сюжету: сумасшедший забег и гол Дениса Макарова, а потом драма с участием Артема Дзюбы и Юрия Дюпина. Редкий по эмоциям матч для нашего чемпионата, который не оставил равнодушным никого. Но пять дней спустя мы увидели еще более крутой матч в исполнении «Динамо» и «Спартака». Это была не просто заруба в каждом эпизоде, но и футбол высочайших интенсивности и качества.

«Спартак», похоже, зацепился за игру с «Краснодаром». Неделю назад в Тушине красно-белые отвели душу и получили мощнейший эмоциональный заряд, что для команды Доменико Тедеско, наверное, самое главное. Тренерский штаб перестал экспериментировать с тактикой и вернулся к проверенной схеме с тремя центральными защитниками. Даже несмотря на отсутствие Самюэля Жиго, чья оставленная в силе дисквалификация стала одной из главных предматчевых тем. Однако отсутствие француза не сделало «Спартак» слабее: Илья Кутепов провел отличный матч. Защитник, который в последнее время проводит гораздо больше времени на скамейке запасных, и к нему скептически относятся даже многие болельщики «Спартака». Но по этому матчу к нему нет никаких вопросов. Кутепов сыграл как ведущий центральный защитник и дал повод вспомнить, что три года назад именно он был основным футболистом сборной на домашнем чемпионате мира.

Украшением матча стала дуэль Роман Евгеньев — Александр Соболев. Да, спартаковский форвард сделал голевую передачу и забил сам, но динамовский защитник практически ни в чем ему не уступил. За исключением момента, когда Соболев ушел от него и покатил голевую на Виктора Мозеса. В остальном Евгеньев был очень хорош, особенно в борьбе. Глядя на то, как он сдерживал разыгравшегося Соболева, казалось, что 24-й номер «Динамо» в этот вечер мог бы и Ромелу Лукаку остановить. И именно Евгеньев едва не спас «Динамо» от поражения, промахнувшись из вратарской на третьей добавленной минуте.

Что касается Соболева, то он после травмы только прибавляет. Его часто сравнивают с Артемом Дзюбой, прежде всего из-за габаритов. Изначально это сравнение было не очень корректным, потому что Дзюба в последнее время чаще играет в оттяжке, а Соболева мы привыкли видеть классическим центрфорвардом. В матче с «Динамо» он снова показал, что может очень качественно опускаться в глубину и брать на себя функции разыгрывающего. С каждой игрой Соболев становится все более разноплановым форвардом.

А как сыграли вратари?! Александр Максименко потащил два мертвых мяча, сохранил для «Спартака» эту победу и абсолютно заслуженно получил звание лучшего игрока матча. Хорош был и Антон Шунин. Его сэйв в комбинации с ударом Эсекьеля Понсе через себя — это чистая красота! Вряд ли кто-то сильно удивится, если мы увидим именно этих голкиперов в роли первых номеров на предстоящих чемпионата Европы — молодежном и взрослом.

И не сказать, что кто-то в этот вечер играл плохо. В неудачники можно было бы записать Павла Маслова из-за этого странного эпизода с автоголом, но в остальном он сыграл здорово. Не выпадал вообще никто.

«Динамо» могло спастись, и ничья стала бы вполне справедливым исходом. Но выиграл «Спартак» (уже четвертая волевая победа в сезоне!) и вышел на чистое второе место. На сегодня красно-белые, пожалуй, более зрелая команда. Хоть и по-прежнему еще очень молодая. А «Динамо» на правильном пути. Сандро Шварц довольно быстро нашел отличный баланс между дисциплинированной в целом игрой и скоростной и творческой атакой. За место в тройке «Динамо» еще обязательно поборется.

Ну а мы пока должны насладиться моментом. В последнее время наш футбол больше разочаровывает — клубы в еврокубках, сборная прошлой осенью. А такие игры дают надежду на то, что все наладится.