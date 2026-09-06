Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Live

Live

6 сентября, 20:30

«Динамо» победило «Спартак», Тюкавин был удален: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 7-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
6 сентября, 20:28

«Динамо» обыграло «Спартак» в дерби

Матч завершился со счетом 2:1. Бело-голубые доигрывали вдесятером после удаления Константина Тюкавина.

Ликуют футболисты «Динамо» вместе с болельщиками. Сандро Шварц поздравляет свою команду.

6 сентября, 20:28

90+6-я минута. Фол в атаке от Даку. Сбил Расулова форвард «Спартака» и заработал желтую карточку.

6 сентября, 20:27

90+6-я минута. Сумбур в атаке «Спартака», организованную атаку у красно-белых создать не получается.

6 сентября, 20:25

90+4-я минута. Маринкин заменил Бителло у «Динамо».

6 сентября, 20:24

90+3-я минута. Маркиньос заработал угловой. В штрафную «Динамо» побежал Максименко.

6 сентября, 20:23

90+1-я минута. Шесть минут добавил Левников.

6 сентября, 20:21

Гол «Спартака» отменен из-за офсайда

90-я минута. ВАР вмешался в игру. Офсайд у Сорокина.

6 сентября, 20:20

«Спартак» сравнял счет в матче

89-я минута. ГОООЛ! Сорокин высоко прыгнул после подачи с фланга и пробил в угол — 2:2.

6 сентября, 20:19

88-я минута. Полех ловко прошел по флангу, но на прострел никто не открылся.

6 сентября, 20:17

85-я минута. Ву подножкой остановил Глебова. Желтая карточка защитнику «Спартака».

6 сентября, 20:14

83-я минута. Тройная замена у «Спартака» — Сорокин, Дмитриев и Денисов вышли вместо Фернандеша, Зобнина и Пруцева.

6 сентября, 20:13

81-я минута. Осипенко выдавил Полеха из поля, но вингер «Спартака» успел заработать аут.

6 сентября, 20:11

80-я минута. Бителло заработал фол. Потягивает время «Динамо». Все логично — их меньше.

6 сентября, 20:08

77-я минута. У «Динамо» замена — вместо Артура Гомеса вышел Маричаль. Гладышев уступил место Сергееву.

6 сентября, 20:06

75-я минута. Джику тоже получил желтую карточку.

На поле успел появиться Даку, который заменил Параду.

6 сентября, 20:06

75-я минута. Удаление никто не отменит. Тюкавин ушел в подтрибунку. Новый капитан «Динамо» — Фомин.

6 сентября, 20:05

74-я минута. Проверяют момент судьи у монитора. Левников слушает.

6 сентября, 20:03

Тюкавин получил красную карточку

72-я минута. На ровном месте удалился форвард «Динамо». Повтор показал, что он ударил Джику локтем в челюсть. Ох уж эти локти в 7-м туре РПЛ.

6 сентября, 20:03

71-я минута. Фомин заменил Чавеса у «Динамо».

6 сентября, 20:00

69-я минута. Тюкавин обокрал Фернандеша и заработал фол вблизи штрафной красно-белых.

6 сентября, 20:00

68-я минута. Владение мячом к этой минуте в пользу «Спартака» — 52 на 48.

6 сентября, 19:57

65-я минута. Два подряд угловых от «Спартака» ни к чему не привели. Мяч по-прежнему у гостей.

6 сентября, 19:54

63-я минута. Молодой Полех вышел на поле у «Спартака». Солари ушел отдыхать.

6 сентября, 19:54

62-я минута. Хаос во вратарской «Спартака». Гладышев отдал на Бителло, но бразилец пробил слишком слабо.

6 сентября, 19:53

61-я минута. Глебов отдал на ход Гладышеву — слишком сильно. Мяч у «Спартака».

6 сентября, 19:51

60-я минута. Тюкавин перехватил мяч, которой шел не ему и допустил потерю в штрафной «Спартака».

6 сентября, 19:50

58-я минута. Ву выбил мяч после прострела Чавеса. В атаке «Динамо» в эти минуты.

6 сентября, 19:46

55-я минута. Артур Гомес пробил с левой ноги из-за пределов штрафной. Слабый удар по центру, с который легко справился Максименко.

6 сентября, 19:44

53-я минута. Маркиньос в окружении трех динамоцев заработал аут. Вариантов у бразильца было немного.

6 сентября, 19:41

50-я минута. Бителло выкатил мяч Чавесу, мяч после удара мексиканца полетел над перекладиной.

6 сентября, 19:40

49-я минута. Момент заигран. Мяч у «Спартака».

6 сентября, 19:39

48-я минута. Касерес жестко наступил на голень Маркиньосу. Ждем решения судей.

6 сентября, 19:38

47-я минута. Угальде накрутил Рикардо и едва не закинул мяч в дальний угол. Хороший момент у «Спартака».

6 сентября, 19:37

46-я минута. Стартовал второй тайм. Продолжаем.

6 сентября, 19:20

45+1-я минута. Истекла одна добавленная минута. Перерыв.

6 сентября, 19:19

45-я минута. Чавес неожиданно пробил точно в угол, хотя все ждали навеса. Максименко среагировал.

6 сентября, 19:16

43-я минута. Касерес решился на удар после ошибки Максименко — над перекладиной.

6 сентября, 19:14

41-я минута. Бителло вернул мяч Гомесу. Артур пробил в ближнюю штангу. Максименко спокойно забрал мяч.

6 сентября, 19:13

40-я минута. Втроем выбегают на Маркиньоса динамовцы, когда бразилец обостряет с фланга.

6 сентября, 19:11

38-я минута. Пруцев нашел Угальде остроумным пасом в штрафную, но Манфред зарядил рядом со штангой.

6 сентября, 19:10

37-я минута. Касерес получил первую желтую карточку в матче — за срыв атаки «Спартака».

6 сентября, 19:07

«Динамо» вышло вперед

34-я минута. ГООЛ! Касерес прострелил на дальнюю штангу, где Гомес занес мяч в ворота — 2:1. Никто не встретил защитника «Динамо», очень много времени у него было.

6 сентября, 19:05

32-я минута. Плотно играет «Динамо» в центре поля. Вариантов у «Спартака» пройти эту зону почти нет.

6 сентября, 19:04

30-я минута. Тюкавин получил мяч перед штрафной и пробил вторым касанием в метре от штанги.

6 сентября, 19:01

27-я минута. Глебов обидно ошибся, пустой фланг был перед ним, а хавбек «Динамо» отдал в аут.

6 сентября, 18:58

«Динамо» сравняло счет

25-я минута. ГОООЛ! Гладышев совершил отбор на половине поля «Спартака», сблизился с воротами и пальнул в девятку — 1:1. Красота!

Умяров долго держал мяч, а зря.

6 сентября, 18:57

23-я минута. Ву персонально играет с Тюкавиным, пока шансов у Константина не было, как и у «Динамо».

6 сентября, 18:54

«Спартак» открыл счет в матче

21-я минута. ГООЛ! Угальде отличным пасом нашел Маркиньоса, бразилец продлил мяч на Пруцева, который покатил в ближний угол — 1:0.

6 сентября, 18:54

21-я минута. Чавес закручил со стандарта в дальнюю девятку — неточно.

6 сентября, 18:53

19-я минута. Пруцева не пустили в пустой коридор по флангу. Рубенс сегодня надежен слева в обороне.

6 сентября, 18:50

17-я минута. А вот и спартаковский удар. Угальде ковырнул мяч, отчего удар получился плохим.

6 сентября, 18:49

16-я минута. «Динамо» нанесло первый удар в матче — Бителло пяткой переправил мяч в ворота. Максименко выручил.

6 сентября, 18:48

15-я минута. Гладышев в прыжке заехал локтем в ухо Джику. Фол в атаке фиксирует Левников.

6 сентября, 18:46

12-я минута. Максименко через пас действует. Мяч получил Парада и получил по ногам от Глебова.

6 сентября, 18:45

11-я минута. «Спартак» владеет мячом на старте матча. «Динамо» встречает высоким блоком.

6 сентября, 18:41

8-я минута. Парада вынес мяч за боковую после прострела Тюкавина. Максименко выходил, но испанец уже не видел кипера «Спартака».

6 сентября, 18:40

7-я минута. Касерес не дал Маркиньосу сделать опасную передачу в штрафную «Динамо».

6 сентября, 18:37

4-я минута. Много брака в центре поля со стороны обеих команд.

6 сентября, 18:35

2-я минута. Ву запрессинговал Тюкавина и выбил мяч из-под ног форварда «Динамо».

6 сентября, 18:34

Матч «Динамо» — «Спартак» стартовал

1-я минута. Поехали!

6 сентября, 18:33

Экс-игрок «Динамо» немец Кевин Кураньи нанес символический удар перед матчем. Пас отдал Тюкавину.

6 сентября, 18:30

Команды появились на поле «ВТБ Арены» в Москве. Атмосфера праздничная, люди ждут большой футбол!

6 сентября, 17:30

Стартовый состав «Спартака»

«Спартак»: Максименко, Парада, Джику, Ву, Фернандеш, Зобнин, Умяров, Пруцев, Маркиньос, Солари, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Бабич, Саусь, Дмитриев, Добродицкий, Хлусевич, Денисов, Массалыга, Сорокин, Даку, Полех.

6 сентября, 17:30

Стартовый состав «Динамо»

«Динамо»: Расулов, Рубенс, Осипенко, Дэвид, Касерес, Глебов, Чавес, Артур, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Лунев, Маричаль, Майсторович, Фернандес, Скопинцев, Зайдензаль, Маринкин, Фомин, Окишор, Бабаев, Сергеев.

6 сентября, 08:20

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в 7-м туре РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.
06 сентября, 18:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:1
Спартак

6 сентября, 08:20

«Динамо» — «Спартак»: личные встречи

Команды встречались 228 раз в официальных матчах. На счету «Спартака» 89 побед, у «Динамо» — 63. Еще 76 матчей завершились вничью.

В чемпионатах СССР и России статистика 70-52 в пользу «Спартака». Еще 67 игр завершились вничью.

6 сентября, 08:10

«Спартак»: форма на старте чемпионата

Красно-белые стартовали с победы над «Родиной» (3:0), после чего обыграли «Ахмат» (2:1), уступили «Краснодару» (1:2), победили «Балтику» (2:1) и «Зенит» (2:0), а в прошлом туре сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).

После шести туров команда Хуана Карлоса Карседо набрала 13 очков при разнице мячей 11:5.

6 сентября, 08:00

«Динамо»: форма на старте чемпионата

Бело-голубые начали сезон с ничьей с «Крыльями Советов» (0:0), после чего уступили «Балтике» (1:2). Затем «Динамо» победило махачкалинское «Динамо» (3:1), проиграло «Зениту» (0:3), а в двух последних турах обыграло «Родину» (3:1) и «Локомотив» (1:0).

После шести матчей у москвичей 10 очков при разнице мячей 8:7.

6 сентября, 07:50

Где смотреть трансляцию матча «Динамо» — «Спартак»

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

6 сентября, 07:40

Дата, место и время начала матча «Динамо» — «Спартак»

Матч состоится в воскресенье, 6 сентября, в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.30 мск.

6 сентября, 07:30

В воскресенье, 6 сентября, «Динамо» сыграет со «Спартаком» в 7-м туре чемпионата России.

К московскому дерби команды подходят по соседству в верхней части таблицы. После шести туров «Спартак» набрал 13 очков и занимает третье место, а «Динамо» с 10 очками располагается на шестой строчке.

Красно-белые в прошлом туре дома сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), прервав серию из двух побед. Бело-голубые, напротив, набрали ход: после поражения от «Зенита» (0:3) команда выиграла у «Родины» (3:1) и «Локомотива» (1:0).

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо» — «Спартак». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости