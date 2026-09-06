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6 сентября, 20:30
«Динамо» победило «Спартак», Тюкавин был удален: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 7-го тура чемпионата России.
«Динамо» обыграло «Спартак» в дерби
Матч завершился со счетом 2:1. Бело-голубые доигрывали вдесятером после удаления Константина Тюкавина.
Ликуют футболисты «Динамо» вместе с болельщиками. Сандро Шварц поздравляет свою команду.
90+6-я минута. Фол в атаке от Даку. Сбил Расулова форвард «Спартака» и заработал желтую карточку.
90+6-я минута. Сумбур в атаке «Спартака», организованную атаку у красно-белых создать не получается.
90+3-я минута. Маркиньос заработал угловой. В штрафную «Динамо» побежал Максименко.
Гол «Спартака» отменен из-за офсайда
90-я минута. ВАР вмешался в игру. Офсайд у Сорокина.
«Спартак» сравнял счет в матче
89-я минута. ГОООЛ! Сорокин высоко прыгнул после подачи с фланга и пробил в угол — 2:2.
85-я минута. Ву подножкой остановил Глебова. Желтая карточка защитнику «Спартака».
83-я минута. Тройная замена у «Спартака» — Сорокин, Дмитриев и Денисов вышли вместо Фернандеша, Зобнина и Пруцева.
81-я минута. Осипенко выдавил Полеха из поля, но вингер «Спартака» успел заработать аут.
80-я минута. Бителло заработал фол. Потягивает время «Динамо». Все логично — их меньше.
77-я минута. У «Динамо» замена — вместо Артура Гомеса вышел Маричаль. Гладышев уступил место Сергееву.
75-я минута. Джику тоже получил желтую карточку.
На поле успел появиться Даку, который заменил Параду.
75-я минута. Удаление никто не отменит. Тюкавин ушел в подтрибунку. Новый капитан «Динамо» — Фомин.
Тюкавин получил красную карточку
72-я минута. На ровном месте удалился форвард «Динамо». Повтор показал, что он ударил Джику локтем в челюсть. Ох уж эти локти в 7-м туре РПЛ.
69-я минута. Тюкавин обокрал Фернандеша и заработал фол вблизи штрафной красно-белых.
65-я минута. Два подряд угловых от «Спартака» ни к чему не привели. Мяч по-прежнему у гостей.
62-я минута. Хаос во вратарской «Спартака». Гладышев отдал на Бителло, но бразилец пробил слишком слабо.
60-я минута. Тюкавин перехватил мяч, которой шел не ему и допустил потерю в штрафной «Спартака».
55-я минута. Артур Гомес пробил с левой ноги из-за пределов штрафной. Слабый удар по центру, с который легко справился Максименко.
53-я минута. Маркиньос в окружении трех динамоцев заработал аут. Вариантов у бразильца было немного.
50-я минута. Бителло выкатил мяч Чавесу, мяч после удара мексиканца полетел над перекладиной.
47-я минута. Угальде накрутил Рикардо и едва не закинул мяч в дальний угол. Хороший момент у «Спартака».
45-я минута. Чавес неожиданно пробил точно в угол, хотя все ждали навеса. Максименко среагировал.
41-я минута. Бителло вернул мяч Гомесу. Артур пробил в ближнюю штангу. Максименко спокойно забрал мяч.
40-я минута. Втроем выбегают на Маркиньоса динамовцы, когда бразилец обостряет с фланга.
38-я минута. Пруцев нашел Угальде остроумным пасом в штрафную, но Манфред зарядил рядом со штангой.
37-я минута. Касерес получил первую желтую карточку в матче — за срыв атаки «Спартака».
«Динамо» вышло вперед
34-я минута. ГООЛ! Касерес прострелил на дальнюю штангу, где Гомес занес мяч в ворота — 2:1. Никто не встретил защитника «Динамо», очень много времени у него было.
32-я минута. Плотно играет «Динамо» в центре поля. Вариантов у «Спартака» пройти эту зону почти нет.
30-я минута. Тюкавин получил мяч перед штрафной и пробил вторым касанием в метре от штанги.
27-я минута. Глебов обидно ошибся, пустой фланг был перед ним, а хавбек «Динамо» отдал в аут.
«Динамо» сравняло счет
25-я минута. ГОООЛ! Гладышев совершил отбор на половине поля «Спартака», сблизился с воротами и пальнул в девятку — 1:1. Красота!
Умяров долго держал мяч, а зря.
23-я минута. Ву персонально играет с Тюкавиным, пока шансов у Константина не было, как и у «Динамо».
«Спартак» открыл счет в матче
21-я минута. ГООЛ! Угальде отличным пасом нашел Маркиньоса, бразилец продлил мяч на Пруцева, который покатил в ближний угол — 1:0.
19-я минута. Пруцева не пустили в пустой коридор по флангу. Рубенс сегодня надежен слева в обороне.
17-я минута. А вот и спартаковский удар. Угальде ковырнул мяч, отчего удар получился плохим.
16-я минута. «Динамо» нанесло первый удар в матче — Бителло пяткой переправил мяч в ворота. Максименко выручил.
15-я минута. Гладышев в прыжке заехал локтем в ухо Джику. Фол в атаке фиксирует Левников.
12-я минута. Максименко через пас действует. Мяч получил Парада и получил по ногам от Глебова.
11-я минута. «Спартак» владеет мячом на старте матча. «Динамо» встречает высоким блоком.
8-я минута. Парада вынес мяч за боковую после прострела Тюкавина. Максименко выходил, но испанец уже не видел кипера «Спартака».
7-я минута. Касерес не дал Маркиньосу сделать опасную передачу в штрафную «Динамо».
Экс-игрок «Динамо» немец Кевин Кураньи нанес символический удар перед матчем. Пас отдал Тюкавину.
Команды появились на поле «ВТБ Арены» в Москве. Атмосфера праздничная, люди ждут большой футбол!
Стартовый состав «Спартака»
«Спартак»: Максименко, Парада, Джику, Ву, Фернандеш, Зобнин, Умяров, Пруцев, Маркиньос, Солари, Угальде.
Запасные: Помазун, Довбня, Бабич, Саусь, Дмитриев, Добродицкий, Хлусевич, Денисов, Массалыга, Сорокин, Даку, Полех.
Стартовый состав «Динамо»
«Динамо»: Расулов, Рубенс, Осипенко, Дэвид, Касерес, Глебов, Чавес, Артур, Бителло, Гладышев, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Лунев, Маричаль, Майсторович, Фернандес, Скопинцев, Зайдензаль, Маринкин, Фомин, Окишор, Бабаев, Сергеев.
«Динамо» — «Спартак»: личные встречи
Команды встречались 228 раз в официальных матчах. На счету «Спартака» 89 побед, у «Динамо» — 63. Еще 76 матчей завершились вничью.
В чемпионатах СССР и России статистика 70-52 в пользу «Спартака». Еще 67 игр завершились вничью.
«Спартак»: форма на старте чемпионата
Красно-белые стартовали с победы над «Родиной» (3:0), после чего обыграли «Ахмат» (2:1), уступили «Краснодару» (1:2), победили «Балтику» (2:1) и «Зенит» (2:0), а в прошлом туре сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).
После шести туров команда Хуана Карлоса Карседо набрала 13 очков при разнице мячей 11:5.
«Динамо»: форма на старте чемпионата
Бело-голубые начали сезон с ничьей с «Крыльями Советов» (0:0), после чего уступили «Балтике» (1:2). Затем «Динамо» победило махачкалинское «Динамо» (3:1), проиграло «Зениту» (0:3), а в двух последних турах обыграло «Родину» (3:1) и «Локомотив» (1:0).
После шести матчей у москвичей 10 очков при разнице мячей 8:7.
Где смотреть трансляцию матча «Динамо» — «Спартак»
Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Дата, место и время начала матча «Динамо» — «Спартак»
Матч состоится в воскресенье, 6 сентября, в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.30 мск.
В воскресенье, 6 сентября, «Динамо» сыграет со «Спартаком» в 7-м туре чемпионата России.
К московскому дерби команды подходят по соседству в верхней части таблицы. После шести туров «Спартак» набрал 13 очков и занимает третье место, а «Динамо» с 10 очками располагается на шестой строчке.
Красно-белые в прошлом туре дома сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), прервав серию из двух побед. Бело-голубые, напротив, набрали ход: после поражения от «Зенита» (0:3) команда выиграла у «Родины» (3:1) и «Локомотива» (1:0).
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо» — «Спартак». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0