«Динамо» победило «Спартак», Тюкавин был удален: онлайн-трансляция матча РПЛ

В воскресенье, 6 сентября, «Динамо» сыграет со «Спартаком» в 7-м туре чемпионата России.

К московскому дерби команды подходят по соседству в верхней части таблицы. После шести туров «Спартак» набрал 13 очков и занимает третье место, а «Динамо» с 10 очками располагается на шестой строчке.

Красно-белые в прошлом туре дома сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), прервав серию из двух побед. Бело-голубые, напротив, набрали ход: после поражения от «Зенита» (0:3) команда выиграла у «Родины» (3:1) и «Локомотива» (1:0).

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо» — «Спартак». Присоединяйтесь!